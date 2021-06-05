Ученые заявили о прорыве в лечении рака груди

Группа международных ученых пришла к выводу, что применение препарата олапариб на ранней стадии рака молочной железы значительно снижает риск его возвращения у женщины и возможности наследования. Специалисты убеждены, что сделали прорыв в лечении этой болезни.

Исследование под названием OlympiA длилось два с половиной года, в нем принимали участие пациентки после процедуры химиотерапии. Об этом сообщает агентство ITV.

Результаты показали, что после наблюдения 85,9% женщин избавились от болезни по сравнению с 77,1%, которые получали плацебо. Это на 42% снизило риск рецидива рака груди.

Ученые заявили о прорыве в лечении рака молочной железы

Точно так же 87,5% пациенток, принимавших олапариб, остались живы и не имели метазтаз, которые распространились бы на другие части их тела. Это по сравнению с 80,4%, которым давали плацебо, что на 43% снижает риск распространения рака через отдаленные метастазы.

Олапариб является ингибитором PARB – ферментом, восстанавливающим раковые клетки. До сих пор препарат использовали при запущенных формах рака. Но теперь, утверждают ученые, исследование продемонстрировало его эффективность на ранней или "лечебной" стадии.

В научной работе говорится: испытание препарата показало, что олапариб, использующий генетическую слабость раковых клеток, "может стать новым вариантом лечения, снижающим риск рецидива или метастазирования". В частности, у женщин с наследственными формами рака молочной железы на ранней стадии.

Председатель руководящего комитета OlympiA профессор Эндрю Тутт отметил, что у женщин с раком груди на ранней стадии, унаследовавшие мутации BRCA1 или BRCA2, болезнь обычно диагностируются в более молодом возрасте. При этом до сих пор не существовало лечения, специально нацеленного на уникальную биологию этих видов рака для снижения частоты рецидивов. Помимо начального, такого как хирургическое вмешательство, гормональное лечение, лучевая терапия и химиотерапия.

"Олапариб теперь также является первым целевым лекарством, которое, как было показано, эффективно лечит пациентов с наследственными мутациями и раком груди на ранней стадии. Это большой прорыв", – подытожил врач.

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