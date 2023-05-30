Війна та рак

Війна в прямому та переносному сенсі стала раковою пухлиною на тілі нашої країни. Якщо вам ще це не очевидно – час пояснити цей зв’язок.

Понад рік ми живемо в умовах постійного стресу та підвищеної тривожності. І ті, хто поїхав, і хто обрав залишитися. Кожен з нас щось чи когось втратив: звичний спосіб життя та опори, на які могла спертися психіка, домівки, близьких...

Якщо ви вирішите перевірити свій рівнь стресу – в аналізах побачите значно підвищений рівень кортизолу. При тривалому стресі адреналовий гормональний шлях виснажується, і, як правило, ми бачимо значне зниження цих гормонів в крові. У такому разі кортизолу доводиться брати на себе не свою роботу: те, що раніше робив адреналін. Розпізнати високу концентрацію кортизолу дозволяють наступні симптоми:

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зростання маси тіла;

прискорений пульс (навіть у стані спокою);

коливання тиску;

безсоння;

проблеми з травленням;

часті позиви до сечовипускання;

пітливість;

порушення циклу в жінок;

відсутність статевого потягу тощо.

Є кілька теорій, які пояснюють звязок між онкологічними захворюваннями та тривалим стресом. Постійна активація реакції на стрес і вплив супутніх гормонів, про які ми вже згадали, можуть сприяти зростанню і поширенню пухлин. Імунна система, що мала б активно шукати та знищувати ракові клітини, через той самий стрес - виснажена. Окрім цього, тривалий стрес призводить до стану запалення, що може сприяти ризику виникнення раку. Але найочевидніша причина те, що тривога та напруга спонукають людей звертатися до нездорових механізмів їх подолання, таких як куріння та вживання надмірної кількості алкоголю.

Всі знають і розуміють зв’язок між виникненням раку легень та сигаретами. Але легені – далеко не єдина мішень, в яку влучно потрапляють тютнові смоли та продукти горіння. Від 40 до 60% ракових пухлин порожнини рота, стравоходу та гортані пов’язані з курінням в комбінації зі зловживанням алкоголем. Значний відсоток пухлин сечового міхура та підшлункової, шлунку та шийки матки переважно викликані тими ж факторами ризику. Лише рак тіла матки - єдина форма раку, ризик якої в жінок, що курять, знижений. Це спостереження було підтверджене в декількох дослідженнях "випадок-контроль" і є абсолютним винятком, яким навряд чи можна виправдати згубні звички.

Відмова від куріння, навіть у середньому віці, призводить до зниження ризику смерті від раку та інших причин, пов'язаних з сигаретами. Наприклад, якщо сукупний ризик смерті від раку легенів (до 70 років) чоловіків, які курили все життя, становить 16%, то серед тих, хто кинув курити у віці 60 років, цей показник становить 11%. Сукупний ризик смерті від раку легенів знижується до 5 і 3% серед тих, хто кинув курити, у віці 50 і 40 років відповідно.

Але як, запитаєте ви, кинути курити, коли тебе постійно трясе від стресу? З початком війни українці дійсно курять значно більше. Більшість розвинених країн досягли зниження захворюванності на рак легенів та інші форми раку, пов’язані з курінням, дотримуючись стратегії "зниження шкоди". Вони припинили демонізувати нікотин – речовину, що власне, й викликає залежність. Та поступово впровадили бездимні альтернативні системи доставки нікотину, які виключають канцерогенний процесс горіння. Єдина мета цієї стратегії, з медичної точки зору, - поступова повна відмова від куріння.

Окрім цього, не варто нехтувати впливом стресу на вже наявний рак. Є докази того, що стрес може прискорювати ріст пухлини та метастазування. Наприклад, дослідження мишачої моделі раку підшлункової залози на тваринах, що зазнавали хронічного стресу, дуже красномовне. Дослідники виявили, що через п’ять тижнів у мишей, які перебували у стресовому стані, пухлини стали більші, а імунна система значно ослабла. Автор журналу Science Alert зазначає: "Хоча це дослідження ще не проводилося на людях, це вже величезний крок до розуміння того, як стрес, який довгий час був пов'язаний з поширенням раку, насправді сприяє виживанню злоякісних клітин".

Інше дослідження стосувалося клітин пухлини молочної залози людини, що були імплантовані мишам. Дослідники виявили збільшення активності рецепторів гормонів стресу в місцях, де відбулися метастази. Це свідчить про те, що активація цих рецепторів гормонами стресу може відігравати роль у метастазуванні. Тому я закликаю пацієнтів, що вже мають у своєму анамнезі онкологічні хвороби, вчасно проходити контрольні обстеження та за будь-яких тривожних симптомів звертатися до свого лікаря.

І наостанок: збільшення кількості онкологічних хворих у літньому віці пояснюється поступовим накопиченням молекулярних змін, які призводить до утворення злоякісних пухлин. Крім того, з віком імунна система слабшає, через що втрачає здатність знаходити і знищувати мутації, що провокують малігнізацію клітин. Але одна справа, коли людина старішає поступово та природньо, а зовсім інша – стрімке старіння українців, пов’язане з тривалим безперервним стресом. Це ще один важливий фактор, через який ми можемо очікувати сплеск онкологічних захворювань. І ще одна причина вчасно перевірити стан свого організму.