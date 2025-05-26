Витамин D и онкология: что говорит современная доказательная база?

Витамин D переживает вторую молодость: он больше не просто "антирахитический фактор", а объект активного изучения в кардиологии, иммунологии, эндокринологии и даже онкологии. Звучат громкие утверждения: мол, дефицит витамина D повышает риск рака, а его прием может снизить смертность или улучшить течение болезни. Но что на самом деле говорит доказательная медицина?

🌞 Витамин D - что это вообще такое?

Под термином "витамин D" обычно подразумевают кальциферолы - это:

холекальциферол (D3) - синтезируется в коже под воздействием солнечного излучения,

- синтезируется в коже под воздействием солнечного излучения, эргокальциферол(D2) - поступает с растительной пищей или добавками.

Все эти формы являются неактивными предшественниками. После попадания в организм витамин D проходит два этапа гидроксилирования:

В печени образуется 25(OH)D - кальцидиол, показатель, который измеряют в крови. В почках из кальцидиола синтезируется 1,25(OH)₂D - кальцитриол, активная гормональная форма.

Именно кальцитриол взаимодействует с клеточными рецепторами и влияет на:

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обмен кальция и фосфора,

иммунную систему,

пролиферацию клеток и апоптоз.

Эти два последних механизма и привлекли внимание онкологов.

Почему витамин D связывают с раком?

Активная форма витамина D (кальцитриол) на уровне клеток:

тормозит деление опухолевых клеток (антипролиферативное действие),

стимулирует их самоуничтожение (апоптоз),

подавляет образование новых сосудов, необходимых для роста опухолей (ангиогенез),

снижает хроническое воспаление - фактор риска многих типов рака.

На этом этапе все выглядит логично. Но эффекты в пробирке - не всегда эффекты в живом организме. Переходим к клинической базе.

🔍 Что показали крупные исследования?

1. VITAL Trial (2019):

25 871 участник без онкологических заболеваний.

Прием 2000 МЕ холекальциферола ежедневно в течение 5 лет.

Результат : не выявлено снижение риска возникновения рака.

: не выявлено снижение риска возникновения рака. Но: среди тех, кто заболел, наблюдалось меньше смертей. То есть витамин D, возможно, влияет на течение, а не на первичную профилактику.

2. Метаанализы 2020-2023 годов:

Zhang et al. (BMJ, 2019) : более 70 000 пациентов. Риск смерти от рака снижался при регулярном приеме витамина D.

: более 70 000 пациентов. Риск смерти от рака снижался при регулярном приеме витамина D. Keum et al. (JAMA, 2021): профилактического эффекта не зафиксировано, но есть вероятная польза у уже больных пациентов.

➡️ Вывод: витамин D не предотвращает возникновение рака, но может положительно влиять на прогноз.

3. Где связь самая сильная?

Колоректальный рак - наиболее убедительные данные. Дефицит D связан с повышенным риском.

- наиболее убедительные данные. Дефицит D связан с повышенным риском. Рак молочной железы - данные смешанные, некоторые положительные, другие нейтральные.

⚠️ Дозировка, риски, предостережения

В большинстве исследований использовали умеренные дозы холекальциферола - 1000-2000 МЕ/сутки. Высокие дозы (более 4000 МЕ) не доказали более высокой эффективности, но могут вызвать побочные эффекты - например, гиперкальциемию, камни в почках.

🤷‍♀️ А что говорят официальные гайдлайны?

Американское онкологическое общество (ACS) : не рекомендует использовать витамин D как способ профилактики рака.

: не рекомендует использовать витамин D как способ профилактики рака. NCCN Guidelines (2023) : для пациентов с онкопатологией - поддержание нормального уровня 25(OH)D, но не как лечение .

: для пациентов с онкопатологией - поддержание нормального уровня 25(OH)D, но . ВОЗ: витамин D не входит в перечень средств профилактики онкологии.

Что можно сказать уверенно?

Дефицит витамина D вредит общему состоянию, особенно иммунному здоровью. У пациентов с онкологией оптимальный уровень D может улучшить течение болезни. Витамин D не является альтернативой химиотерапии, лучевой или таргетной терапии. Употреблять его следует только после анализа 25(OH)D и под контролем врача.

🔚 Вывод

Несмотря на большое количество исследований, витамин D не доказал способности предотвращать возникновение рака. Но он имеет потенциал как поддерживающий фактор у уже больных, особенно при колоректальном и раке молочной железы.

🩺 Если вы проходите лечение или реабилитацию после онкозаболевания - обсудите с врачом целесообразность проверки уровня 25(OH)D и возможного назначения холекальциферола.