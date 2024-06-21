Внутрипротоковая папиллома молочной железы
Доброкачественная опухоль, которая растет внутри протока и со временем может перекрывать его просвет. Их можно разделить на две основные группы:
Центральные папилломы
Эти папилломы возникают в крупных протоках, которые находятся близко к соску (ареоле). Центральные папилломы чаще встречаются у женщин в возрасте от 30 до 50 лет и могут проявляться следующими симптомами:
- Выделения из соска, которые могут быть кровянистыми или серозными.
- Боль или дискомфорт в области молочной железы.
- Пальпируемое образование в груди (редко).
Иногда единственным симптомом этого заболевания является наличие прозрачных или кровянистых выделений из сосков, которые могут быть как спонтанными, так и возникать при нажатии на сосок.
Периферические папилломы
Эти папилломы возникают в меньших протоках, которые находятся дальше от соска, в периферических зонах молочной железы. Периферические папилломы чаще встречаются у женщин старше 50 лет и могут быть ассоциированы с более высоким риском малигнизации (перерождения в злокачественную опухоль). Симптомы периферических папиллом могут включать:
- Менее выраженные выделения из соска.
- Образования, которые могут быть обнаружены при пальпации молочной железы или визуализированы на ультразвуке или маммографии.
Диагностика внутрипротоковой папилломы молочной железы включает несколько методов, которые позволяют точно выявить наличие и локализацию образования. Вот основные методы диагностики:
Обследование
- Физический осмотр: врач проводит пальпацию молочных желез для выявления любых аномалий, образований или уплотнений. Особое внимание уделяется области вокруг соска и ареолы.
- Сбор анамнеза: выяснить наличие симптомов, таких как выделения из соска, боль или дискомфорт.
Диагностика
- Маммография: рентгеновское исследование молочной железы, которое может выявить изменения в тканях молочной железы. Маммография часто используется как скрининговый метод, но может быть менее эффективна для обнаружения маленьких внутрипротоковых папиллом.
- Ультразвуковое исследование (УЗИ): используется для более детальной визуализации молочной железы, особенно для выявления кистозных и солидных образований. УЗИ хорошо подходит для обнаружения внутрипротоковых папиллом, особенно у женщин с плотной грудью.
- Магнитно-резонансная томография (МРТ): высокочувствительный метод, который может использоваться для детального обследования, особенно при сложных случаях или неясных результатах других методов визуализации.
- Дуктография (галактография): рентгенологическое исследование молочных протоков с введением контрастного вещества. Этот метод позволяет визуализировать протоки и выявить наличие внутрипротоковых образований, таких как папилломы.
Дополнительно
- Цитологическое исследование выделений из соска: анализ выделений из соска под микроскопом для выявления атипичных клеток, что может указывать на наличие внутрипротоковой папилломы или других патологий.
- Биопсия:
- Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ): используется для извлечения клеток из подозрительного образования с помощью тонкой иглы.
- Кор-биопсия: забор ткани с помощью толстой иглы для более точного анализа.
- Хирургическая биопсия: может быть рекомендована для полного удаления подозрительного участка и его последующего гистологического исследования.
- Эндоскопическая дуктоскопия: введение тонкого эндоскопа в молочные протоки для прямой визуализации и возможного забора образцов ткани.
Каждый из этих методов имеет свои преимущества и ограничения. Часто для постановки точного диагноза требуется комбинация нескольких методов. Важно обратиться к специалисту-маммологу для проведения комплексного обследования и определения оптимального плана диагностики и лечения.
Лечение внутрипротоковой папилломы молочной железы зависит от симптомов, размера папилломы, её локализации и наличия подозрений на злокачественное перерождение.
Наблюдение
- Маленькие папилломы, которые не вызывают симптомов и не демонстрируют признаков атипии (предраковых изменений).
- Регулярные контрольные обследования, включая маммографию, УЗИ и физический осмотр, для мониторинга состояния папилломы.
Хирургическое лечение
- Наличие симптомов (выделения из соска, боль), подозрение на атипию или злокачественное перерождение, крупные размеры папилломы.
- Удаление пораженного протока вместе с папилломой. Этот метод позволяет полностью удалить образование и отправить его на гистологическое исследование для уточнения диагноза.
- Удаление сектора молочной железы, содержащего папиллому. Применяется в случаях, когда папиллома находится в периферических протоках.
- В случае выявления атипичных клеток или признаков предракового состояния может потребоваться дополнительное лечение, включая расширенную хирургическую резекцию или химиопрофилактику.
- При наличии инфекции протоков может потребоваться антибактериальная терапия.
Послеоперационное наблюдение
- После удаления папилломы пациенткам рекомендуется регулярно проходить маммографию и УЗИ для раннего выявления возможных рецидивов или появления новых образований.
- Регулярные визиты к специалисту для оценки состояния молочной железы и обсуждения результатов обследований.
Важно учитывать
- Риск малигнизации: большинство внутрипротоковых папиллом являются доброкачественными, существует небольшой риск их перерождения в злокачественные опухоли.
- Личный анамнез: женщины с семейным анамнезом рака молочной железы должны особенно тщательно следить за состоянием своих молочных желез и консультироваться с маммологом по поводу возможных профилактических мер.
Лечение внутрипротоковой папилломы требует индивидуального подхода с учетом всех факторов, включая симптомы, размеры папилломы и результаты диагностических исследований.
Прогноз внутрипротоковой папилломы молочной железы обычно благоприятный при своевременном обнаружении и адекватном лечении. Регулярное наблюдение и контроль состояния молочных желез помогают поддерживать хорошее здоровье и вовремя выявлять возможные проблемы.