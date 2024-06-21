Внутрипротоковая папиллома молочной железы

Доброкачественная опухоль, которая растет внутри протока и со временем может перекрывать его просвет. Их можно разделить на две основные группы:

Центральные папилломы

Эти папилломы возникают в крупных протоках, которые находятся близко к соску (ареоле). Центральные папилломы чаще встречаются у женщин в возрасте от 30 до 50 лет и могут проявляться следующими симптомами:

Выделения из соска, которые могут быть кровянистыми или серозными.

Боль или дискомфорт в области молочной железы.

Пальпируемое образование в груди (редко).

Иногда единственным симптомом этого заболевания является наличие прозрачных или кровянистых выделений из сосков, которые могут быть как спонтанными, так и возникать при нажатии на сосок.

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Периферические папилломы

Эти папилломы возникают в меньших протоках, которые находятся дальше от соска, в периферических зонах молочной железы. Периферические папилломы чаще встречаются у женщин старше 50 лет и могут быть ассоциированы с более высоким риском малигнизации (перерождения в злокачественную опухоль). Симптомы периферических папиллом могут включать:

Менее выраженные выделения из соска.

Образования, которые могут быть обнаружены при пальпации молочной железы или визуализированы на ультразвуке или маммографии.

Диагностика внутрипротоковой папилломы молочной железы включает несколько методов, которые позволяют точно выявить наличие и локализацию образования. Вот основные методы диагностики:

Обследование

Физический осмотр : врач проводит пальпацию молочных желез для выявления любых аномалий, образований или уплотнений. Особое внимание уделяется области вокруг соска и ареолы.

: врач проводит пальпацию молочных желез для выявления любых аномалий, образований или уплотнений. Особое внимание уделяется области вокруг соска и ареолы. Сбор анамнеза: выяснить наличие симптомов, таких как выделения из соска, боль или дискомфорт.

Диагностика

Маммография : рентгеновское исследование молочной железы, которое может выявить изменения в тканях молочной железы. Маммография часто используется как скрининговый метод, но может быть менее эффективна для обнаружения маленьких внутрипротоковых папиллом.

: рентгеновское исследование молочной железы, которое может выявить изменения в тканях молочной железы. Маммография часто используется как скрининговый метод, но может быть менее эффективна для обнаружения маленьких внутрипротоковых папиллом. Ультразвуковое исследование (УЗИ): используется для более детальной визуализации молочной железы, особенно для выявления кистозных и солидных образований. УЗИ хорошо подходит для обнаружения внутрипротоковых папиллом, особенно у женщин с плотной грудью.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) : высокочувствительный метод, который может использоваться для детального обследования, особенно при сложных случаях или неясных результатах других методов визуализации.

: высокочувствительный метод, который может использоваться для детального обследования, особенно при сложных случаях или неясных результатах других методов визуализации. Дуктография (галактография): рентгенологическое исследование молочных протоков с введением контрастного вещества. Этот метод позволяет визуализировать протоки и выявить наличие внутрипротоковых образований, таких как папилломы.

Дополнительно

Цитологическое исследование выделений из соска : анализ выделений из соска под микроскопом для выявления атипичных клеток, что может указывать на наличие внутрипротоковой папилломы или других патологий.

: анализ выделений из соска под микроскопом для выявления атипичных клеток, что может указывать на наличие внутрипротоковой папилломы или других патологий. Биопсия:

Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ): используется для извлечения клеток из подозрительного образования с помощью тонкой иглы. Кор-биопсия: забор ткани с помощью толстой иглы для более точного анализа. Хирургическая биопсия: может быть рекомендована для полного удаления подозрительного участка и его последующего гистологического исследования.

Эндоскопическая дуктоскопия: введение тонкого эндоскопа в молочные протоки для прямой визуализации и возможного забора образцов ткани.

Каждый из этих методов имеет свои преимущества и ограничения. Часто для постановки точного диагноза требуется комбинация нескольких методов. Важно обратиться к специалисту-маммологу для проведения комплексного обследования и определения оптимального плана диагностики и лечения.

Лечение внутрипротоковой папилломы молочной железы зависит от симптомов, размера папилломы, её локализации и наличия подозрений на злокачественное перерождение.

Наблюдение

Маленькие папилломы, которые не вызывают симптомов и не демонстрируют признаков атипии (предраковых изменений).

Регулярные контрольные обследования, включая маммографию, УЗИ и физический осмотр, для мониторинга состояния папилломы.

Хирургическое лечение

Наличие симптомов (выделения из соска, боль), подозрение на атипию или злокачественное перерождение, крупные размеры папилломы.

Удаление пораженного протока вместе с папилломой. Этот метод позволяет полностью удалить образование и отправить его на гистологическое исследование для уточнения диагноза.

Удаление сектора молочной железы, содержащего папиллому. Применяется в случаях, когда папиллома находится в периферических протоках.

В случае выявления атипичных клеток или признаков предракового состояния может потребоваться дополнительное лечение, включая расширенную хирургическую резекцию или химиопрофилактику.

При наличии инфекции протоков может потребоваться антибактериальная терапия.

Послеоперационное наблюдение

После удаления папилломы пациенткам рекомендуется регулярно проходить маммографию и УЗИ для раннего выявления возможных рецидивов или появления новых образований.

Регулярные визиты к специалисту для оценки состояния молочной железы и обсуждения результатов обследований.

Важно учитывать

Риск малигнизации : большинство внутрипротоковых папиллом являются доброкачественными, существует небольшой риск их перерождения в злокачественные опухоли.

: большинство внутрипротоковых папиллом являются доброкачественными, существует небольшой риск их перерождения в злокачественные опухоли. Личный анамнез: женщины с семейным анамнезом рака молочной железы должны особенно тщательно следить за состоянием своих молочных желез и консультироваться с маммологом по поводу возможных профилактических мер.

Лечение внутрипротоковой папилломы требует индивидуального подхода с учетом всех факторов, включая симптомы, размеры папилломы и результаты диагностических исследований.

Прогноз внутрипротоковой папилломы молочной железы обычно благоприятный при своевременном обнаружении и адекватном лечении. Регулярное наблюдение и контроль состояния молочных желез помогают поддерживать хорошее здоровье и вовремя выявлять возможные проблемы.