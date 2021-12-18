Вызывает ли сахар рак: мнение экспертов
В Интернете много рекомендаций о том, что добавить или убрать из своего рациона, чтобы предотвратить рак. На вопрос о том, есть ли связь между употреблением сахара и развитием онкологических болезней, отвечали эксперты медицинского журнала Medscape.Связь между образом жизни и риском развития рака
Питание действительно играет важную роль в состоянии здоровья, и неправильное питание может повлиять на вероятность развития рака. По данным Американского онкологического общества, примерно 1 из 5 случаев рака в США и примерно 1 из 6 смертей от рака могут быть связаны с плохим питанием, избыточным весом, отсутствием физических упражнений или алкоголем.
Американское онкологическое общество рекомендует здоровое питание, которое включает в себя много овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, а также ограничивает употребление красного мяса, сладких напитков, продуктов с высокой степенью переработки и рафинированного зерна.
Все клетки человеческого тела, в том числе раковые, используют молекулы сахара, также известные как углеводы, в качестве основного источника энергии. Но это не единственный источник топлива. Клетки могут использовать для роста другие питательные вещества, такие как белки и жиры.
Нет доказательств того, что простое исключение сахара из рациона остановит распространение раковых клеток. По словам магистра здравоохранения, эпидемиолога по питанию онкологического центра Андерсона в Хьюстоне Кэрри Дэниэл-МакДугалла, если раковые клетки не получают сахар, они начнут расщеплять другие компоненты из других запасов энергии в организме.Могут ли определенные диеты помочь замедлить рост опухолей
Некоторые предварительные данные испытаний на грызунах и людях показывают, что кетогенная диета с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров может помочь замедлить рост некоторых типов опухолей, таких как опухоли прямой кишки, в сочетании со стандартными методами лечения рака – лучевой и химиотерапией.
Исследователи пока не понимают механизма воздействия, однако есть некоторые гипотезы. По словам доктора медицины Нила Айенгара, онколога в Мемориальном онкологическом центре им. Слоана Кеттеринга в Нью-Йорке, кетогенная диета снижает уровень инсулина – гормона, который помогает клеткам усваивать сахар. Исследования на мышах показывают, что высокий уровень инсулина может ослабить способность некоторых методов лечения замедлять рост опухоли.
По словам Айенгара, он, как и другие ученые, изучают кетогенные диеты для этих типов опухолей в ходе клинических испытаний. Но кетогенная диета, вероятно, является одним из тех типов диет, которые не применимы для снижения риска всех видов рака.Можно ли рассматривать отказ от сахара как профилактику онкологических заболеваний
Кристин Зумас, диетолог и директор программы здорового питания в онкологическом центре Калифорнийского университета в Сан-Диего Мур, отметила косвенную связь между потреблением большого количества сахара и риском рака. По ее мнению, все, что содержит много добавленных сахаров, является источником большого количества калорий. И если рассматривать факторы, которые играют значительную роль в развития рака, то это избыток жира в организме, особенно у женщин.Вердикт
Сокращение употребления сахара не остановит рост рака, но первые данные свидетельствуют о том, что низкоуглеводная диета может повысить эффективность некоторых методов лечения опухолевых процессов.