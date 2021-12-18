Вызывает ли сахар рак: мнение экспертов

В Интернете много рекомендаций о том, что добавить или убрать из своего рациона, чтобы предотвратить рак. На вопрос о том, есть ли связь между употреблением сахара и развитием онкологических болезней, отвечали эксперты медицинского журнала Medscape.

Питание действительно играет важную роль в состоянии здоровья, и неправильное питание может повлиять на вероятность развития рака. По данным Американского онкологического общества, примерно 1 из 5 случаев рака в США и примерно 1 из 6 смертей от рака могут быть связаны с плохим питанием, избыточным весом, отсутствием физических упражнений или алкоголем.

Американское онкологическое общество рекомендует здоровое питание, которое включает в себя много овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, а также ограничивает употребление красного мяса, сладких напитков, продуктов с высокой степенью переработки и рафинированного зерна.

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Все клетки человеческого тела, в том числе раковые, используют молекулы сахара, также известные как углеводы, в качестве основного источника энергии. Но это не единственный источник топлива. Клетки могут использовать для роста другие питательные вещества, такие как белки и жиры.

Нет доказательств того, что простое исключение сахара из рациона остановит распространение раковых клеток. По словам магистра здравоохранения, эпидемиолога по питанию онкологического центра Андерсона в Хьюстоне Кэрри Дэниэл-МакДугалла, если раковые клетки не получают сахар, они начнут расщеплять другие компоненты из других запасов энергии в организме.

Некоторые предварительные данные испытаний на грызунах и людях показывают, что кетогенная диета с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров может помочь замедлить рост некоторых типов опухолей, таких как опухоли прямой кишки, в сочетании со стандартными методами лечения рака – лучевой и химиотерапией.

Исследователи пока не понимают механизма воздействия, однако есть некоторые гипотезы. По словам доктора медицины Нила Айенгара, онколога в Мемориальном онкологическом центре им. Слоана Кеттеринга в Нью-Йорке, кетогенная диета снижает уровень инсулина – гормона, который помогает клеткам усваивать сахар. Исследования на мышах показывают, что высокий уровень инсулина может ослабить способность некоторых методов лечения замедлять рост опухоли.

По словам Айенгара, он, как и другие ученые, изучают кетогенные диеты для этих типов опухолей в ходе клинических испытаний. Но кетогенная диета, вероятно, является одним из тех типов диет, которые не применимы для снижения риска всех видов рака.

Кристин Зумас, диетолог и директор программы здорового питания в онкологическом центре Калифорнийского университета в Сан-Диего Мур, отметила косвенную связь между потреблением большого количества сахара и риском рака. По ее мнению, все, что содержит много добавленных сахаров, является источником большого количества калорий. И если рассматривать факторы, которые играют значительную роль в развития рака, то это избыток жира в организме, особенно у женщин.

Сокращение употребления сахара не остановит рост рака, но первые данные свидетельствуют о том, что низкоуглеводная диета может повысить эффективность некоторых методов лечения опухолевых процессов.