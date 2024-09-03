Зажигательная вечеринка онкологов: подробности скандала

Научная конференция в Ровно, посвященная проблемам онкологии, закончилась развлекательной вечеринкой с танцами на столах и стульях. Видео зажигательной вечеринки с участием врачей, медработников и ученых Ровенского областного противоопухолевого центра опубликовала в социальной сети Facebook ровенская журналистка Ольга Пидгорецкая.

Кадры "народных танцев" на столе вызвали большую критику среди украинцев, в частности на инцидент мгновенно среагировали власти. Известно, что по инициативе местных властей, руководитель медучреждения Григорий Максимяк и все его заместители уволились с административных должностей после скандальной вечеринки.

Мы поинтересовались, что известно о самой научно-практической конференции и ее организаторах, а также почему научное мероприятие международного уровня сопровождалось именно таким нестандартным празднованием?

Видео дня

Кадровые последствия после вечеринки: местные власти инициировали увольнения

"Танцы на столах во время войны - недопустимы. Меня, как и многих, возмутило видео, которое на днях появилось в сети. На нем развлекательная вечеринка с участием представителей областного противоопухолевого центра", - отметил глава Ровенской ОВА Александр Коваль в собственном телеграмм-канале.

Чрезмерно демократическое празднование медиков возмутило и председателя Ровенского областного совета Андрея Карауша, который в своем телеграмм-канале предупредил о кадровых последствиях празднования.

"Был неприятно удивлен видео с работниками областного противоопухолевого центра на публичном мероприятии. Под песню об Украине... Конечно, у каждого свой нравственный порог, но откуда это, когда каждый день мы оплакиваем наших Героев?", - написал чиновник.

Кадровые последствия не заставили себя долго ждать. Через несколько дней после скандальной вечеринки все руководство Ровенского областного противоопухолевого центра уволилось со своих административных должностей.

Как прокомментировал начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль после встречи с руководителем областного противоопухолевого центра Григорием Максимяком, всю ответственность взял на себя сам Максимяк.

Что такое ОО "УТРО" и как она связана с научной конференцией в г. Ровно?

Известно, что научно-практическая конференция "Актуальные вопросы радиационной онкологии в Украине", после которой и состоялась скандальная вечеринка, была организована Общественной организацией с не совсем украинским названием "УТРО".

Интересно, что и сама конференция была посвящена 25-летию ОО "УТРО", которую возглавляет заведующая научно-исследовательским отделением радиационной онкологии Национального института рака Минздрава Украины, доктор медицинских наук, профессор Инкова Валентина Степановна.

Как отмечается на официальном сайте Национального института рака, ОО "Украинское общество радиационных онкологов" видит своей главной задачей объединение усилий специалистов по развитию радиационной онкологии в Украине и повышению качества профессионального образования для эффективной борьбы с онкологической заболеваемостью.

Будем надеяться, что кроме громких празднований, повышению профессионального уровня радиационных онкологов способствуют и научно-практические конференции международного уровня. Отметим, что украинцев возмутил не сам факт празднования медиков в ресторанном заведении, а недопустимая для военного времени экстравагантная форма поведения людей, имеющих отношение к медицинской системе нашего государства.