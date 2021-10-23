Спрей в нос от синдрома сухого глаза: новое лекарство получило одобрение

Первый и единственный в настоящее время назальный спрей для лечения синдрома сухого глаза получил недавно одобрение FDA (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США). Это новый метод лечения синдрома сухого глаза, улучшающий признаки и симптомы болезни.

Препарат Тырвая (Tyrvaya), раствор варениклина, создан фармкомпанией Oyster Point Pharma. По словам главного врача производителя Мэриана Максаи, препарат является альтернативой иммуномодуляторам. Спрей действует быстрее иммуномодуляторов, он оказывает эффект за 14 дней, в сравнении с 3-6 месяцами для последних.

Доставка вещества через нос – это новая форма лечения синдрома сухого глаза, которая позволяет избежать введения лекарства на уже раздраженную поверхность глаза. Кроме того, назальный способ доставки делает доступным лечение у пациентов, которые испытывают трудности с самостоятельным введением местных глазных капель.

Видео дня

Варениклин уже используется в фармакологической практике, в частности, компания Pfizer выпускает пероральный препарат Chantix, который назначается для уменьшения тяги к сигаретам.

Причины синдрома сухого глаза многофакторны, и это состояние трудно поддается лечению. Действие варениклина направлено на стимуляцию тройничного нерва, что вызывает образование естественных слез.

По словам представителя Американской академии офтальмологии и доцента Университета Майами во Флориде Аната Галора, Tyrvaya – новый терапевтический агент, который можно использовать отдельно или в сочетании с существующими методами терапии для людей с симптомами сухого глаза.

Tyrvaya выпускается в форме назального спрея, каждая бутылочка рассчитана на 15 дней использования. Он вводится два раза в день в носовые ходы.

Препарат не имеет противопоказаний, безопасность для беременных и кормящих женщин не изучалась. По словам производителей, спрей могут использовать все люди с синдромом сухого глаза, кому не помогли искусственные слезы или при их недостаточной эффективности и необходимости применения более 3-4 раз в день.

Одобрение FDA было получено на основании результатов клинических испытаний ONSET-2, завершенных еще весной. Результаты фазы 3 были представлены на ежегодном собрании виртуальной ассоциации исследований в области зрения и офтальмологии (ARVO) 2021 года.

В исследование были включены пациенты с легкими, средними и тяжелыми симптомами. Улучшение статистической значимости было достигнуто в каждой подгруппе. В группе легкой и средней степени тяжести симптомы улучшились лишь незначительно. Те, у кого были тяжелые симптомы, получили улучшение на 31,4 балла EDS (независимо от дозы), что было намного лучше, чем улучшение на 23,6 балла, обеспеченное плацебо.

Препарат хорошо переносится и не вызывает раздражение глаз. Почти все, кто применял варениклин, чихали, но только около 12% испытывали какие-либо побочные эффекты со стороны глаз, что было аналогично группе плацебо. Никто не сообщил о жжении или покалывании в глазах.

У некоторых пациентов был кашель, раздражение горла или носа. В группе, получавшей 1,2 мг / мл, восемь человек прекратили применение препарата из-за нежелательных явлений, по сравнению с пятью в группе, получавшей 0,6 мг / мл, и четырьмя в группе плацебо.