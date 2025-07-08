Тест Томпсона: диагностика разрыва ахилла
Ахиллово сухожилие — самое крепкое в человеческом теле, но и оно иногда "ломается". Чаще всего — при резком старте, прыжке или банальном "сделал шаг — и что-то хрустнуло". После этого возникает подозрение: а не произошел ли разрыв?
Чтобы это проверить, врач ортопед-травматолог может провести тест Томпсона — простую, но эффективную проверку, которая позволяет заподозрить разрыв ахиллова сухожилия.
Как проводится тест Томпсона?
- Пациент ложится на живот, ноги свободно свисают с кушетки.
- Врач сжимает мышцы икры (икра).
- Если ахиллово сухожилие целое — стопа автоматически согнется книзу (как при нажатии на педаль).
- Если движения нет — подозрение на полный разрыв сухожилия.
Почему это работает?
В норме, когда врач сжимает икроножную мышцу, этот импульс передается через ахиллово сухожилие к стопе, и она двигается. Если сухожилие разорвано — "связи" нет, и стопа остается неподвижной.
Это простой механический принцип, но на практике — диагностически очень ценен.
Насколько точен этот тест?
- Чувствительность — до 96% (вероятность выявить настоящий разрыв).
- Специфичность — до 93% (вероятность правильно исключить диагноз, если сухожилие не разорвано).
Это означает, что в большинстве случаев тест Томпсона позволяет врачу сделать правильное клиническое заключение — особенно в сочетании с другими признаками.
А если движение стопы есть, но слабое?
Такое бывает при частичном разрыве. В таких случаях стопа может все еще немного сгибаться — из-за работы других мышц, которые "компенсируют" функцию. Но это не значит, что все в порядке — поэтому врач, кроме теста, будет осматривать:
- Пальпацию (ощупывание) ахиллова сухожилия — при разрыве может ощущаться щель.
- Тест Матлеса — когда пациент лежит на животе, а стопа пассивно "висит" — при разрыве она не держит типичный угол.
- УЗИ или МРТ — если есть сомнения или планируется хирургическое вмешательство.
Как должен действовать врач?
- Осмотр: врач уточняет обстоятельства травмы, наличие "щелчка", невозможность стать на носок.
- Физикальное обследование: тест Томпсона, пальпация, оценка симметрии.
- Диагностические методы: назначение УЗИ (высокая информативность), иногда МРТ (в сложных случаях).
- Решение о лечении:
Консервативное — при частичных разрывах или у пациентов с противопоказаниями к операции.
Оперативное — при полном разрыве, с последующей реабилитацией.
Почему важно не медлить?
Ахиллово сухожилие — ключевой "трос" нашего движения. Без него мы не можем стать на носки, нормально ходить или бегать. Несвоевременная диагностика может привести к:
- Хронической боли;
- Нарушению функции стопы;
- Повторным разрывам;
- Сложной и долгой реабилитации.
Чем быстрее установить диагноз — тем лучше прогноз.
Что должно насторожить пациента?
- Внезапный "щелчок" в голени;
- Резкая боль и невозможность наступить на ногу;
- Ощущение, будто вас "ударили сзади", хотя никого рядом не было;
- Невозможность стать на носок.
Это — сигнал обратиться к травматологу как можно быстрее. И да, даже если боль не очень сильная — это еще не значит, что там нет серьезной проблемы.
Тест Томпсона — это простой, надежный и доказательный метод, который помогает врачу быстро заподозрить разрыв ахиллова сухожилия. Но это лишь часть диагностического алгоритма, который всегда включает клиническое мышление, дополнительные обследования и учет особенностей каждого пациента.