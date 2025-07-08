Тест Томпсона: диагностика разрыва ахилла

Ахиллово сухожилие — самое крепкое в человеческом теле, но и оно иногда "ломается". Чаще всего — при резком старте, прыжке или банальном "сделал шаг — и что-то хрустнуло". После этого возникает подозрение: а не произошел ли разрыв?

Чтобы это проверить, врач ортопед-травматолог может провести тест Томпсона — простую, но эффективную проверку, которая позволяет заподозрить разрыв ахиллова сухожилия.

Как проводится тест Томпсона?

Пациент ложится на живот, ноги свободно свисают с кушетки. Врач сжимает мышцы икры (икра). Если ахиллово сухожилие целое — стопа автоматически согнется книзу (как при нажатии на педаль). Если движения нет — подозрение на полный разрыв сухожилия.

Почему это работает?

В норме, когда врач сжимает икроножную мышцу, этот импульс передается через ахиллово сухожилие к стопе, и она двигается. Если сухожилие разорвано — "связи" нет, и стопа остается неподвижной.

Это простой механический принцип, но на практике — диагностически очень ценен.

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Насколько точен этот тест?

Чувствительность — до 96% (вероятность выявить настоящий разрыв).

— до 96% (вероятность выявить настоящий разрыв). Специфичность — до 93% (вероятность правильно исключить диагноз, если сухожилие не разорвано).

Это означает, что в большинстве случаев тест Томпсона позволяет врачу сделать правильное клиническое заключение — особенно в сочетании с другими признаками.

А если движение стопы есть, но слабое?

Такое бывает при частичном разрыве. В таких случаях стопа может все еще немного сгибаться — из-за работы других мышц, которые "компенсируют" функцию. Но это не значит, что все в порядке — поэтому врач, кроме теста, будет осматривать:

Пальпацию (ощупывание) ахиллова сухожилия — при разрыве может ощущаться щель.

ахиллова сухожилия — при разрыве может ощущаться щель. Тест Матлеса — когда пациент лежит на животе, а стопа пассивно "висит" — при разрыве она не держит типичный угол.

— когда пациент лежит на животе, а стопа пассивно "висит" — при разрыве она не держит типичный угол. УЗИ или МРТ — если есть сомнения или планируется хирургическое вмешательство.

Как должен действовать врач?

Осмотр: врач уточняет обстоятельства травмы, наличие "щелчка", невозможность стать на носок. Физикальное обследование: тест Томпсона, пальпация, оценка симметрии. Диагностические методы: назначение УЗИ (высокая информативность), иногда МРТ (в сложных случаях). Решение о лечении:

Консервативное — при частичных разрывах или у пациентов с противопоказаниями к операции.

Оперативное — при полном разрыве, с последующей реабилитацией.

Почему важно не медлить?

Ахиллово сухожилие — ключевой "трос" нашего движения. Без него мы не можем стать на носки, нормально ходить или бегать. Несвоевременная диагностика может привести к:

Хронической боли;

Нарушению функции стопы;

Повторным разрывам;

Сложной и долгой реабилитации.

Чем быстрее установить диагноз — тем лучше прогноз.

Что должно насторожить пациента?

Внезапный "щелчок" в голени;

Резкая боль и невозможность наступить на ногу;

Ощущение, будто вас "ударили сзади", хотя никого рядом не было;

Невозможность стать на носок.

Это — сигнал обратиться к травматологу как можно быстрее. И да, даже если боль не очень сильная — это еще не значит, что там нет серьезной проблемы.

Тест Томпсона — это простой, надежный и доказательный метод, который помогает врачу быстро заподозрить разрыв ахиллова сухожилия. Но это лишь часть диагностического алгоритма, который всегда включает клиническое мышление, дополнительные обследования и учет особенностей каждого пациента.