Медзакупки Украины приобрели инновационные слуховые аппараты

Медицинские закупки Украины (МЗУ) по заказу Министерства здравоохранения заключили трехлетний договор на закупку слуховых аппаратов в количестве 24 456 единиц.

Эти аппараты производства компании Oticon (Дания) предназначены для взрослых и детей с разными степенями потери слуха – от легкой до тяжелой, поэтому было приобретено 6 разных моделей аппаратов. Благодаря такому подходу каждый пациент получит устройство, лучше всего отвечающее его потребностям.

Общая стоимость договора составляет 105,93 млн. грн. при ожидаемой стоимости 150,65 млн. грн. Благодаря эффективной работе с рынком и качественной коммуникации с поставщиками МЗУ удалось сэкономить около 45 млн. грн. или 29,7% доведенного бюджета.

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В частности, до конца этого года ожидается поставка первой партии слуховых аппаратов в количестве 4293 штук, которая будет распределена между учреждениями здравоохранения Украины в соответствии с поданной потребностью.

Компания Oticon является лидером в области научных исследований по аудиологии и производству инновационных слуховых аппаратов. Они сертифицированы для использования в Украине и имеют ряд преимуществ, в частности:

Высокое качество звука: аппараты обеспечивают четкий и естественный звук, что способствует лучшей разборчивости речи;

Современные технологии: аппараты оснащены функциями шумоподавления и автоматической адаптации к разной среде, что облегчает слушание в шумных местах;

Беспроводное подключение: аппараты поддерживают Bluetooth, что позволяет подключать их к смартфонам, телевизорам и другим устройствам для прямой трансляции звука;

Долговечность: высококачественные материалы и защита от влаги обеспечивают длительный срок службы;

Удобство использования: легкие и эргономичные, они обеспечивают комфортное ношение в течение всего дня.

"В этом году мы впервые централизованно закупаем слуховые аппараты. Такая необходимость продиктована реалиями, в которых живет наша страна: в результате украинцы чаще нуждаются в слухопротезировании, поэтому для нас было важно обеспечить для них такую возможность, ведь от этого направления зависит качество жизни людей. Качественное, доступное и безвозмездная медицинская помощь - главная цель нашего министерства. Шаг за шагом достигаем ее", - сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Отметим, что компания-победитель Центр слуховой реабилитации "Аврора" располагает большой сетью территориальных центров в Украине, где для всех пациентов-получателей слуховых аппаратов будет проведено бесплатное изготовление индивидуального вкладыша и первичная настройка. Это позволит украинцам получить индивидуальный подход в соответствии с их потребностями, минимизировать потерю звука и обеспечить комфортное использование.

"Успешная закупка слуховых аппаратов с экономией около 45 млн грн от ожидаемой стоимости доказывает, что Украина вышла на качественно новый уровень обеспечения потребностей пациентов с разными степенями потери слуха. В частности, в течение трех лет они будут обеспечиваться инновационными слуховыми аппаратами, что улучшит качество их жизни", – добавил генеральный директор МЗУ Эдем Адаманов.