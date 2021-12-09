Звон в ушах: эффективные способы облегчения симптомов

Шум в ушах, или тиннитус – распространенная проблема. Он проявляется по-разному – в виде свиста, гула, шипения, жужжания, шума падающей воды, звона и др. По словам Мэтью Солана, исполнительного редактора журнала Harvard Men's Health Watch, звук может ощущаться в одном или двух ушах, исходить изнутри головы или снаружи, быть монотонным, постоянным или пульсирующим.

Есть много возможных причин тиннитуса. Нарушение часто связывают с длительным воздействием громких звуков. Другие источники включают проблемы со средним ухом, такие как инфекция, опухоль или киста, защемляющая нервы в ухе, или что-то столь же простое, как накопление ушной серы. Также тиннитус может быть одним из симптомов болезни Меньера и других заболеваний.

Дэниел Полли, директор Гарвардского отделения Исследовательского центра зрения и слуха Lauer Tinnitus Research Center в Массачусетсе, говорит, что шум в ушах у пожилых людей может быть связан с тем, что нейроны (нервные клетки) в областях мозга, которые обрабатывают звук, восполняют возрастную потерю входных данных за счет повышения своей чувствительности.

Видео дня

Поэтому нейроны начинают реагировать на активность других соседних нейронов. Это создает ощущение звука, которого нет в физической среде. Это классический пример петли обратной связи, подобной визгу микрофона, когда он находится слишком близко к динамику.

Каждый порой испытывает ощущение фантомного звука. Если это длится всего несколько секунд или минут, беспокоиться не о чем. Однако, по мнению Полли, если звук пульсирует синхронно с пульсом, это определенно повод обратиться к специалисту: если это относительно постоянный звук – к аудиологу или ЛОРу.

Костно-мышечные факторы : скрежет зубами, сжатие челюстей, предшествующая травма или напряжение мышц шеи.

Психическое здоровье : если тиннитус сопутствует депрессии, беспокойству и бессоннице, то их лечение может облегчить симптомы.

Негативное мышление : когнитивно-поведенческая терапия помогает перенаправлять негативные мысли и эмоции, связанные с тиннитусом, что может помочь облегчить симптомы.

Медикаментозная терапия: тиннитус может возникать как нежелательный эффект некоторых лекарственных средств, включая аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты, а также некоторые антидепрессанты, особенно при продолжительном применении в высоких дозах.

Эффективной медикаментозной терапии от шума в ушах нет. Однако существуют способы облегчения симптомов, которые могут помочь отключить шум и свести к минимуму его воздействие.

Одна из часто предлагаемых стратегий – звуковая терапия. В ней используется внешний шум с целью изменения восприятия тиннитуса или реакции на него. Исследования показывают, что у некоторых людей звуковая терапия может эффективно подавить шум в ушах.

Эта стратегия предполагает воздействие фонового шума, такого как белый шум, звуков природы или окружающие звуки, для маскировки шума в ушах либо отвлечения от него внимания. Прослушивание фонового шума или музыки через наушники или другие устройства может дать временный перерыв в восприятии шума в ушах. Подобный эффект оказывают звуки некоторых предметов домашнего обихода, таких как электрические вентиляторы, радиоприемники и телевизоры.

Стратегия привыкания известна как терапия по переобучению тиннитуса. Звуковая терапия тренирует мозг, чтобы он больше привык к шуму в ушах. В этом случае длительное время нужно слушать шум, похожий на шум в ушах. В результате мозг игнорирует тон вместе со звуком в ушах. Терапия проводится под руководством специалиста, а сроки варьируются индивидуально, обычно курс занимает от 12 до 24 месяцев.