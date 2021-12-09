Звон в ушах: эффективные способы облегчения симптомов
Шум в ушах, или тиннитус – распространенная проблема. Он проявляется по-разному – в виде свиста, гула, шипения, жужжания, шума падающей воды, звона и др. По словам Мэтью Солана, исполнительного редактора журнала Harvard Men's Health Watch, звук может ощущаться в одном или двух ушах, исходить изнутри головы или снаружи, быть монотонным, постоянным или пульсирующим.Причины появления шума в ушах
Есть много возможных причин тиннитуса. Нарушение часто связывают с длительным воздействием громких звуков. Другие источники включают проблемы со средним ухом, такие как инфекция, опухоль или киста, защемляющая нервы в ухе, или что-то столь же простое, как накопление ушной серы. Также тиннитус может быть одним из симптомов болезни Меньера и других заболеваний.Причины развития тиннитуса у пожилых людей
Дэниел Полли, директор Гарвардского отделения Исследовательского центра зрения и слуха Lauer Tinnitus Research Center в Массачусетсе, говорит, что шум в ушах у пожилых людей может быть связан с тем, что нейроны (нервные клетки) в областях мозга, которые обрабатывают звук, восполняют возрастную потерю входных данных за счет повышения своей чувствительности.
Поэтому нейроны начинают реагировать на активность других соседних нейронов. Это создает ощущение звука, которого нет в физической среде. Это классический пример петли обратной связи, подобной визгу микрофона, когда он находится слишком близко к динамику.Когда стоит беспокоиться и обращаться к врачу
Каждый порой испытывает ощущение фантомного звука. Если это длится всего несколько секунд или минут, беспокоиться не о чем. Однако, по мнению Полли, если звук пульсирует синхронно с пульсом, это определенно повод обратиться к специалисту: если это относительно постоянный звук – к аудиологу или ЛОРу.Возможные причины, вызывающие тиннитус
Костно-мышечные факторы: скрежет зубами, сжатие челюстей, предшествующая травма или напряжение мышц шеи.
Психическое здоровье: если тиннитус сопутствует депрессии, беспокойству и бессоннице, то их лечение может облегчить симптомы.
Негативное мышление: когнитивно-поведенческая терапия помогает перенаправлять негативные мысли и эмоции, связанные с тиннитусом, что может помочь облегчить симптомы.
Медикаментозная терапия: тиннитус может возникать как нежелательный эффект некоторых лекарственных средств, включая аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты, а также некоторые антидепрессанты, особенно при продолжительном применении в высоких дозах.
Эффективной медикаментозной терапии от шума в ушах нет. Однако существуют способы облегчения симптомов, которые могут помочь отключить шум и свести к минимуму его воздействие.
Одна из часто предлагаемых стратегий – звуковая терапия. В ней используется внешний шум с целью изменения восприятия тиннитуса или реакции на него. Исследования показывают, что у некоторых людей звуковая терапия может эффективно подавить шум в ушах.Маскировка
Эта стратегия предполагает воздействие фонового шума, такого как белый шум, звуков природы или окружающие звуки, для маскировки шума в ушах либо отвлечения от него внимания. Прослушивание фонового шума или музыки через наушники или другие устройства может дать временный перерыв в восприятии шума в ушах. Подобный эффект оказывают звуки некоторых предметов домашнего обихода, таких как электрические вентиляторы, радиоприемники и телевизоры.Привыкание
Стратегия привыкания известна как терапия по переобучению тиннитуса. Звуковая терапия тренирует мозг, чтобы он больше привык к шуму в ушах. В этом случае длительное время нужно слушать шум, похожий на шум в ушах. В результате мозг игнорирует тон вместе со звуком в ушах. Терапия проводится под руководством специалиста, а сроки варьируются индивидуально, обычно курс занимает от 12 до 24 месяцев.