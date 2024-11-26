Пчелиная лечебная кровать в пирамиде: апитерапевт Анатолий Ольшанский рассказал об авторской технологии

Опытный апитерапевт Анатолий Ольшанский разработал авторскую технологию в области оздоровления и реабилитации. Это позволяет нормализовать артериальное давление, исчезают головные боли, устраняются психические и нервные расстройства, заявляет апитерапевт. Кроме того, как говорит Ольшанский, модель положительно действует на опорно-двигательный аппарат.

Об этом пишет редакция "ТСН".

"Использование пирамидальных сооружений для исцеления человеческого организма началось задолго до моих исследований и экспериментов. Еще в пятидесятые годы прошлого века чешский инженер Карел Дрбал исследовал взаимосвязь формы пирамиды Хеопса с происходящими в ней биологическими и физико-химическими процессами. А в древнем Египте заметили, что люди, работавшие с пчелами, были более выносливыми, более здоровыми, потому что получали от пчел энергию и пользовались природным лекарством, которым являются, в частности, мед, прополис, маточное молочко и другое", – рассказал Ольшанский.

Видео дня

С изучением этого опыта и появилась идея пчелиной лечебной кровати в пирамиде.

"Если обратиться к обоснованию моего патента, то там четко прописаны задачи, положенные в основу Полезной модели, и технический результат: это пчелиная лечебная кровать, расположенная в пирамиде и образованная деревянными ульями. Предполагается комфортное одновременное пребывание двоих в горизонтальном положении и удобное обслуживание пчелосемей", – объяснил Ольшанский.

Пирамида концентрирует энергию, обладающую поразительным антисептическим действием, что препятствует размножению бактерий. Причем это присуще не только египетским пирамидам, а любым сооружениям в форме пирамиды, считает апитерапевт. Особенностью пирамиды является то, что она построена из экологически чистых материалов.

Об этом пишет редакция "ТСН".

В центре пирамиды расположены деревянные ульи, создавая место для лежания посетителей. Стороны кровати, как и сама пирамида, четко ориентированы на стороны света. Ульи имеют вентиляционные отверстия, через которые в пирамиду поступают ароматы и фитонциды. В среднем в пирамиде одновременно находятся 350-400 тысяч пчел. Пирамида, построенная с соблюдением определенных правил и технологий, в зоне своей деятельности прямо или косвенно исправляет структуру пространства, приближает его к состоянию гармонии. Понятно, что гармоничное состояние – это прежде всего состояние здорового человека.

"Полезная модель, изобретенная мной, усиливает влияние концентрированной энергии пирамиды биополем пчел, ароматами и фитонцидами, распространяемыми в середине пирамиды из вентиляционных отверстий ульев, системным жужжанием и микровибрацией, идущей от улья. Важен тот фактор, что достигается, во-первых, наибольшая концентрация биоэнергетического поля внутри пирамиды. Во-вторых, получен наиболее близкий и безопасный контакт человека с пчелами, учитывая, что биополе этих насекомых работает на расстоянии до 40 см. В-третьих, человек, лежа на ульях, полностью расслабляется, даже часто во время сеанса засыпает", – рассказал апитерапевт.