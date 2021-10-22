Первичные иммунодефициты: синдром дефицита NEMO

Синдром дефицита NEMO – один из типов ПИД (первичных иммунодефицитов). Это сложное заболевание, вызываемое генетическими мутациями в гене NEMO, сцепленном с X-хромосомой (также известном как IKK gamma или IKKG). Он может затрагивать множество различных органов и у разных людей часто проявляется по-разному.

Практически все случаи NEMO возникают у мальчиков. Наиболее частыми симптомами являются кожные заболевания и восприимчивость к определенным бактериальным инфекциям, которые могут быть серьезными и поражать практически любой орган.

Первоначально синдром NEMO был описан как связь между эктодермальной дисплазией (ЭД) и восприимчивостью к инфекциям. Пациенты с ЭД отличаются утолщенной кожей, коническими зубами, отсутствием потовых желез и редкими тонкими волосами.

Видео дня

Помимо сухой шелушащейся кожи при эктодермальной дисплазии пациенты с дефицитом NEMO отличаются повышенной восприимчивостью к ряду инфекций, наиболее распространенными из которых являются гноеродные (pyogenic) микроорганизмы (пневмококки и стафилококки). Инфекции могут быть обнаружены практически в любом месте тела, включая печень, легкие, кожу, центральную нервную систему, брюшную полость, желудочно-кишечный тракт, мочевыводящие пути, кости.

Раннее описание этих пациентов указывало на широкий диапазон тяжести заболевания и инфекций. Многие пациенты имели проблемы с гуморальным иммунитетом с полным отсутствием реакции антител против таких бактерий, как пневмококк. У других пациентов наблюдались дефекты в других звеньях иммунной системы, которые вызывали повышенную восприимчивость к микобактериям и кожным инфекциям.

Генетический дефект, ответственный за подавляющее большинство этих случаев, был обнаружен в 1999 году. Заболевание было названо синдромом NEMO, чтобы отразить генетическую мутацию. NEMO расшифровывается как NF-kappa B Essential Modulator (основной модулятор NF-каппа B) и также известен как ингибитор гамма-каппа B-киназы (IKK gamma). Белок необходим для активации транскрипционных факторов семейства NF-каппа B, которые регулируют экспрессию генов и развитие ряда систем и органов, включая иммунную систему. Полное отсутствие активности NEMO несовместимо с жизнью.

При этом типе ПИД белок NEMO сохраняет частичную активность. Эмбрион развивается, но многие системы и органы не могут развиваться нормально, в том числе иммунная система. При синдроме NEMO B-клетки, T-клетки, макрофаги и дендритные клетки плохо реагируют на бактериальную и грибковую инвазию. Это приводит к дисфункции иммунной системы и проблемам с образованием защитных антител против микробов.

Существует по крайней мере одна дополнительная генетическая причина NEMO-подобного синдрома с дефектами аналогичного пути. Хотя эта форма может поражать как мужчин, так и женщин, она встречается крайне редко.

Диагностика синдрома NEMO бывает затруднена из-за широкого спектра возможных симптомов. Три типичных проявления:

Восприимчивость к гнойным инфекциям.

Эктодермальная дисплазия.

Восприимчивость к микобактериальным инфекциям.

Пациенты склонны к развитию гнойных инфекций. В большинстве случаев они заболевают тяжелыми пневмококковыми инфекциями, несмотря на вакцинацию. Еще одним частым проявлением этого варианта ПИД является менингит на первом году жизни. У пациентов также могут быть инфекции глубоких тканей, вызванные золотистым стафилококком, в коже, печени, брюшной полости, костях и легких.

ЭД трудно распознать в раннем возрасте. У многих младенцев часто встречаются экзематозные высыпания и тонкие редкие волосы, поэтому младенцы с истинной ЭД могут остаться незамеченными. Важным признаком, который следует тщательно изучать – прорезывание конических зубов.

Пациентам с синдромом NEMO необходим регулярный осмотр иммунолога. Терапия направлена ​​на предотвращение инфекций и осложнений, связанных с инфекцией. При дефиците антител пациенты получают заместительную терапию внутривенными иммуноглобулинами (ВВИГ), например, препаратом компании Biopharma "Биовен".

Хотя ВВИГ являются краеугольным камнем терапии, часто требуется серия профилактических антибиотиков для защиты от пневмококков, стафилококка и микобактериальных инфекций.