Первичные иммунодефициты: синдром дефицита NEMO

Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Педиатрия
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Первичные иммунодефициты: синдром дефицита NEMO

Синдром дефицита NEMO – один из типов ПИД (первичных иммунодефицитов). Это сложное заболевание, вызываемое генетическими мутациями в гене NEMO, сцепленном с X-хромосомой (также известном как IKK gamma или IKKG). Он может затрагивать множество различных органов и у разных людей часто проявляется по-разному.

Практически все случаи NEMO возникают у мальчиков. Наиболее частыми симптомами являются кожные заболевания и восприимчивость к определенным бактериальным инфекциям, которые могут быть серьезными и поражать практически любой орган.

Первоначально синдром NEMO был описан как связь между эктодермальной дисплазией (ЭД) и восприимчивостью к инфекциям. Пациенты с ЭД отличаются утолщенной кожей, коническими зубами, отсутствием потовых желез и редкими тонкими волосами.

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Помимо сухой шелушащейся кожи при эктодермальной дисплазии пациенты с дефицитом NEMO отличаются повышенной восприимчивостью к ряду инфекций, наиболее распространенными из которых являются гноеродные (pyogenic) микроорганизмы (пневмококки и стафилококки). Инфекции могут быть обнаружены практически в любом месте тела, включая печень, легкие, кожу, центральную нервную систему, брюшную полость, желудочно-кишечный тракт, мочевыводящие пути, кости.

Раннее описание этих пациентов указывало на широкий диапазон тяжести заболевания и инфекций. Многие пациенты имели проблемы с гуморальным иммунитетом с полным отсутствием реакции антител против таких бактерий, как пневмококк. У других пациентов наблюдались дефекты в других звеньях иммунной системы, которые вызывали повышенную восприимчивость к микобактериям и кожным инфекциям.

Генетический дефект, ответственный за подавляющее большинство этих случаев, был обнаружен в 1999 году. Заболевание было названо синдромом NEMO, чтобы отразить генетическую мутацию. NEMO расшифровывается как NF-kappa B Essential Modulator (основной модулятор NF-каппа B) и также известен как ингибитор гамма-каппа B-киназы (IKK gamma). Белок необходим для активации транскрипционных факторов семейства NF-каппа B, которые регулируют экспрессию генов и развитие ряда систем и органов, включая иммунную систему. Полное отсутствие активности NEMO несовместимо с жизнью.

При этом типе ПИД белок NEMO сохраняет частичную активность. Эмбрион развивается, но многие системы и органы не могут развиваться нормально, в том числе иммунная система. При синдроме NEMO B-клетки, T-клетки, макрофаги и дендритные клетки плохо реагируют на бактериальную и грибковую инвазию. Это приводит к дисфункции иммунной системы и проблемам с образованием защитных антител против микробов.

Существует по крайней мере одна дополнительная генетическая причина NEMO-подобного синдрома с дефектами аналогичного пути. Хотя эта форма может поражать как мужчин, так и женщин, она встречается крайне редко.

Клинические проявления синдрома дефицита NEMO

Диагностика синдрома NEMO бывает затруднена из-за широкого спектра возможных симптомов. Три типичных проявления:

  • Восприимчивость к гнойным инфекциям.

  • Эктодермальная дисплазия.

  • Восприимчивость к микобактериальным инфекциям.

Пациенты склонны к развитию гнойных инфекций. В большинстве случаев они заболевают тяжелыми пневмококковыми инфекциями, несмотря на вакцинацию. Еще одним частым проявлением этого варианта ПИД является менингит на первом году жизни. У пациентов также могут быть инфекции глубоких тканей, вызванные золотистым стафилококком, в коже, печени, брюшной полости, костях и легких.

ЭД трудно распознать в раннем возрасте. У многих младенцев часто встречаются экзематозные высыпания и тонкие редкие волосы, поэтому младенцы с истинной ЭД могут остаться незамеченными. Важным признаком, который следует тщательно изучать – прорезывание конических зубов.

Лечение

Пациентам с синдромом NEMO необходим регулярный осмотр иммунолога. Терапия направлена ​​на предотвращение инфекций и осложнений, связанных с инфекцией. При дефиците антител пациенты получают заместительную терапию внутривенными иммуноглобулинами (ВВИГ), например, препаратом компании Biopharma "Биовен".

Первичные иммунодефициты: синдром дефицита NEMO

Хотя ВВИГ являются краеугольным камнем терапии, часто требуется серия профилактических антибиотиков для защиты от пневмококков, стафилококка и микобактериальных инфекций.

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