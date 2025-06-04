Вакцинация здоровых детей от COVID-19: кому это было нужно и зачем вообще это сделали?

В разгар пандемии COVID-19 мир охватила волна страха, политических заявлений и фармацевтического маркетинга под прикрытием "спасения человечества". В этом хаосе вакцинацию начали массово предлагать не только людям из групп риска, но и абсолютно здоровым детям. А теперь, когда пыль немного осела - оказывается, этого делать было не нужно. Даже не рекомендовано.

Что говорит доказательная медицина?

У здоровых детей риск тяжелого течения COVID-19 был минимальным . В некоторых странах этот риск оценивался как менее 1 на 100 000 .

. В некоторых странах этот риск оценивался как . Вакцины имели смысл для взрослых с факторами риска, пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями.

Но здоровые дети - это экспериментальная база для "big pharma"?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), CDC (США) и европейские органы здравоохранения в 2023-2024 годах официально отказались от рекомендации вакцинировать здоровых детей. Это называется - постфактум подумали.

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📊 Немножко цифр, чтобы не было "на глаз":

🇺🇦 Украина:

По состоянию на конец 2021 года вакцинировано более 70 000 детей, из них почти половина - здоровые (без подтвержденных рисков).

🇺🇸 США:

До конца 2022 года вакцинировали более 2 миллионов детей в возрасте до 5 лет.

в возрасте до 5 лет. Полный курс получили более 1 миллиона - при том, что официально тяжелых случаев среди детей было менее 0.01%.

🇪🇺 Европа:

Страны типа Швеции сразу сказали "нет, спасибо" - не рекомендовали вакцинацию детей 5-11 лет.

В Германии, Франции, Италии - миллионы доз вакцинированным детям, многие из которых были абсолютно здоровы.

💸 Кому это было выгодно?

💰 Фармацевтические компании (Pfizer, Moderna и другие) заработали миллиарды. 💬 Правительства - получили политические дивиденды ("мы что-то делаем"). 🩺 А здоровые дети - получили укол "на всякий случай".

Кто-то спросит: "А вдруг бы заболели?" Ответ: с вероятностью как выиграть джекпот в лотерею и сразу после этого - утонуть в бассейне с желе.

Были ли побочки?

Да.

📌 Миокардит у подростков - не выдумка, а документированный факт. Частота: до 1 на 10 000 у ребят 12-17 лет .

- не выдумка, а документированный факт. Частота: до . 📌 Побочные эффекты - лихорадка, слабость, аллергические реакции.

И самое главное: долгосрочные последствия для здоровья еще исследуются.

И что теперь?

А теперь - обновленные протоколы, официальные отказы от массовой вакцинации детей и... гробовое молчание тех, кто активно "призывал прививаться".

Никто не сел. Никто не извинился. Никто не вернет деньги или спокойствие родителям, которые доверились системе.

Вывод: