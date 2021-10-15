Почему диета не помогает похудеть: психолог отметила важный фактор

Сбросить лишние килограммы мешает вовсе не съеденное на завтрак "еще одно галетное печенье", а стресс, который испытывает человек. И, чем в большем стрессе он живет, тем сложнее вернуться в былую форму.

Как рассказала в интервью турецкому изданию Sabah специалист отделения психиатрии больницы Ближневосточного университета (Кипр) психолог Тугче Денизгиль Эвре, одной лишь диеты недостаточно для похудения. В борьбе с лишними килограммами "надо взять под контроль стрессовые ситуации".

Медик согласилась, что стресс является неотъемлемой частью жизни современного человека. Тут речь идет и о личных переживаниях, нагрузке на работе, конфликтах с близкими и сослуживцами, но она же подчеркнула, что во время похудения крайне важно уметь контролировать стресс и справляться с ним.

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"В противном случае стресс может стать хроническим, а вместе с тем начаться расстройства ЖКТ, появятся проблемы с пищеварением, снизится социальная активность, возникнут постоянные головные боли", – предупредила врач.

.При этом она подчеркнула, что замыкаясь в своих проблемах – отсиживаясь дома, человек попадает в еще большую стрессовую ситуацию, которую он активно начинает заедать содержимым холодильника.

Медик посоветовала научиться получать удовольствие не от еды, а от жизни.

"Это позволит решить проблемы с лишним весом", – добавила она.

Похожее заявление о влиянии стресса на организм сделали исследователи из Университета Флориды. В их работе сказано, что в условиях стресса способность организма сжигать жировые клетки может фактически снижаться.

"Хронический стресс стимулирует выработку белка под названием бетатрофин, подавляющего фермент, расщепляющий жировые отложения. В итоге стресс заставляет накапливать больше жира или, по меньшей мере, замедляет жировой обмен веществ", – объяснили исследователи.

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