Почему не стоит выбрасывать косточки от грейпфрута: диетолог раскрыла секрет

Косточки знакомого всем грейпфрута обладают значительным целебным потенциалом о существовании которого мало кто догадывается. А комбинация в виде экстракта косточек и масла герани способна убить MRSA (золотистый стафилококк), известный, как супервирус.

Как рассказала Turkiyegazetesi со ссылкой на диетолога Мерве Сир, вещества, содержащиеся в сердцевине грейпфрута, смертельно опасны для множества вредных бактерий, вирусов и грибков. Как считает эксперт, учитывая пользу и силу косточек фрукта, его вполне можно считать натуральным антибиотиком.

Говоря о пользе от поедания косточек в сыром или переработанном виде Сир отметила, что те могут справиться не с одним недугом.

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В частности, комбинация в виде экстракта косточек грейпфрута и масла герани обеспечивает лучшее антибактериальное действие против золотистого стафилококка, вызывающего сложно излечимые заболевания у людей, такие как сепсис, пневмонии и известного, как супервирус.

Они же, как уверяет специалист, предотвращают воспалительные процессы в ткани поджелудочной железы. Еще позитивно влияют на артериальное давление, нормализуя его. Также они снижают уровень вредного холестерина в крови и триглицеридов.

Как отметила Сир, причина столь обширного лечебного эффекта от косточек грейпфрута кроется в том, что они содержат флавоноиды, которые являются антиоксидантным веществом.

Грейпфрут – вечнозеленое цитрусовое растение, получено в XVIII в. путем скрещивания помело и апельсина.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты выделили семь основных полезных свойств грейпфрута.