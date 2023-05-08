Пора выводить камни: эксперты рассказали о лечении и профилактике мочекаменной болезни

Мочекаменная болезнь, или как ее еще называют - камни в почках, возникает из-за образования небольших твердых минеральных отложений. Они могут вызвать сильную боль и дискомфорт при прохождении через мочевыводящие пути, а в некоторых случаях даже нуждаются в хирургическом вмешательстве.

Чаще камни в почках образуются из-за избытка определенных минералов или веществ в моче, которые могут кристаллизоваться и образовывать твердые отложения. Некоторые из наиболее распространенных причин мочекаменной болезни:

обезвоживание – недостаточное употребление воды может привести к тому, что моча становится концентрированной, что приводит к образованию кристаллов и камней;

диета – употребление продуктов с высоким содержанием оксалатов, таких как шпинат, шоколад и орехи, может повысить риск мочекаменной болезни. Диета с высоким содержанием натрия и животного белка может также спровоцировать это состояние;

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генетика - семейная предрасположенность к мочекаменной болезни;

определенные медицинские состояния, такие как подагра, гиперпаратиреоз и инфекции мочевыводящих путей могут повышать риск образования камней в почках;

некоторые лекарства, такие как диуретики и антациды, содержащие кальций, могут повышать риск мочекаменной болезни.

Лечение патологии мочевыводящих органов проводится комплексно, препаратами, относящимися к разным фармакотерапевтическим группам. Большое внимание привлекают средства растительного происхождения. Основными преимуществами фитотерапии является многосторонность и мягкость воздействия лекарственных растений на организм, минимальные побочные эффекты и осложнения при длительном применении, хорошая переносимость.

Фармацевтическая компания "Здоровье" выпускает препараты "Фитолит " и "Фитолит форте Н". Одна капсула содержит сухие экстракты спорыша обыкновенного, зверобоя, хвоща полевого, ависана. Доза действующих веществ в фитолит форте Н увеличена в два раза, что позволяет уменьшить количество приема капсул в сутки.

Сумма действующих веществ ависана (растение амми зубная) оказывает расслабляющее действие на мускулатуру мочеточника, снижает тонус стенок мочевого и желчного пузыря. Экстракт горца повышает диурез, выводит с мочой избыток ионов натрия, хлора, в результате чего увеличивается фильтрация в почечных клубочках и уменьшается обратная резорбция в канальцах. Зверобой укрепляет капилляры, улучшает кровоснабжение внутренних органов. Одним из основных преимуществ хвоща полевого является его мочегонное действие, используемое при мочекаменной болезни, нефрите, пиелите, цистите, энурезе, а также при простатите, аденоме, способствует выведению песка и камней из почек и мочевого пузыря.

Фитолит снижает частоту и интенсивность почечной колики, нормализует физико-химические показатели мочи. Способствует вымыванию песка и мелких конкрементов, предотвращает увеличение или появление новых. Препарат оказывает положительное влияние на состояние сперматогенеза в условиях экспериментального простатита.

Фитолит показан для лечения и профилактики мочекаменной болезни (наличие в почках и мочевыводящих путях первичных и рецидивирующих камней разной величины и локализации); при почечной кольце; для профилактики образования мочевых конкрементов после их оперативного удаления и/или самостоятельного выхода; в комплексной поддерживающей терапии хронических пиелонефритов, хронических воспалительных заболеваний нижних мочевыводящих путей (цистит, уретрит) и хроническом простатите.

Мочекаменная болезнь может повлечь за собой значительный дискомфорт и даже привести к серьезным осложнениям, если ее не лечить. В последние годы растет интерес к использованию растительных средств и фитопрепаратов для лечения этого заболевания. Однако важно помнить, что эти средства следует применять под наблюдением врача и не полагаться на них как на единственный метод лечения. Тесно сотрудничая с врачом и соблюдая здоровый образ жизни, люди с мочекаменной болезнью могут эффективно контролировать свои симптомы и предотвращать образование камней в будущем.