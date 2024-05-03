Профилактический чекап – это комплексное обследование всего организма или его отдельной системы. Например, репродуктивной или эндокринной. В Украине культура заботы о себе из-за регулярных профилактических осмотров еще только формируется. Поэтому довольно часто пациентки приходят ко мне на консультацию с четкими симптомами – обильные менструации, межменструальные кровотечения, выраженные боли внизу живота и т.д.

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Це може свідчити про розвиток таких гінекологічних хвороб або порушень як ендометріоз, дисплазія шийки матки, непліддя, непрохідність маткових труб. За своєчасного обстеження їх можна уникнути або взяти під контроль. Чому це важливо, розповідаю далі.

Ендометріоз – як причина непліддя, розвитку непрохідності маткових труб і кіст

Ендометріоз – це захворювання, за якого ендометрій, тобто внутрішня слизова оболонки матки, розростається за її межами. Наприклад, у маткових трубах, яєчниках, сечовому міхурі, черевній порожнині.

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Щомісяця в матці виростає новий ендометрій, який очікує прикріплення ембріона. Якщо вагітність не настає, він згортається і виводиться з матки із менструальною кров’ю. Після завершення менструації в матці виростає новий ендометрій.

Вогнища клітин ендометрію в маткових трубах або яєчниках (там, де вони бути не повинні) під час кожної менструації збільшуються в об’ємах і кровоточать, але кров не може вийти назовні. Через це в трубах розвивається непрохідність, а у яєчниках утворюються ендометріоїдні кісти, заповнені густою кров’ю.

Чому так відбувається? Точної відповіді сучасна медицина не має. Я прихильниця теорії, що ендометріоз – це наслідок комбінації різних факторів. Серед найпоширеніших – спадковість, гормональний дисбаланс, запалення матки або ендометрію, ослаблений імунітет, порушення функції щитоподібної залози та менструального циклу.

Для настання вагітності дозріла яйцеклітина має із яєчника потрапити в маткову трубу, де найчастіше відбувається запліднення. Інколи яйцеклітина та сперматозоїд зустрічаються в матці, але за будь-якого сценарію яйцеклітині потрібно рухатися без перешкод. Непрохідність в матковій трубі або наявність кісти в яєчнику – це суттєва перепона і причина непліддя у жінок репродуктивного віку.

Лікувати ендометріоз потрібно, незалежно від того, чи планує жінка народжувати, оскільки він може призвести до набряку нирки, запалення очеревини, утворення рубців на органах малого тазу, раку ендометрію.

Дисплазія шийки матки – передраковий стан

Дисплазія шийки матки – захворювання, за якого змінюється форма і структура клітин епітелію матки. У 90% випадків причиною дисплазії є вірус папіломи людини (переважно ВПЛ 16 і 18 типів), який передається статевим шляхом. Серед інших причин – запалення, інфекції, що передаються статевим шляхом, травмування шийки матки (аборти), ослаблений імунітет, інтенсивне куріння.

Розвивається дисплазія шийки матки, як правило, безсимптомно, і є доброякісною зміною репродуктивної системи. Але, якщо хворобу не лікувати і не контролювати, вона може трансформуватися у рак шийки матки. І саме через те, що нічого "не болить", жінки, які не регулярно відвідують гінеколога, дізнаються про дисплазію випадково. Або вже тоді, коли з’являються серйозні симптоми – гострий тягнучий біль внизу живота, кров’янисті виділення після статевого акту, рясні виділення із піхви.

Рак шийки матки – ускладнення дисплазії шийки матки

Рак шийки матки – одне з найпоширеніших захворювань репродуктивної системи жінок, яке призводить до смерті. Як і у випадку з дисплазією шийки матки, головною причиною розвитку раку є ВПЛ високоонкогенних типів – найчастіше 16 і 18.

Протягом життя більшість людей інфікується ВПЛ під час сексу. У 95% вірус безболісно самостійно видаляється з організму впродовж 12-24 місяців. Та, якщо імунна система людини ослаблена, ВПЛ вбудовується в ДНК епітелію матки і починає неконтрольовано розмножуватися.

Розвивається рак шийки матки поступово, на початкових стадіях – безсимптомно. Постійний, незрозумілий біль внизу живота, спині або тазу, біль під час статевого акту, збільшення вагінальних виділень можуть бути ознаками прогресування хвороби.

Щорічний профілактичний чекап включає ультразвукове обстеження, ПАП-тест (цервікальний мазок), кольпоскопію. Цього вистачить для того, щоб виявити наявні порушення чи патологічні зміни на початкових етапах. Пролікувати ендометріоз, аби бажана вагітність настала або не обірвалася. Інколи жінкам все-таки вдається зачати дитину, але ендометріоз суттєво підвищує ризик викидня. Зупинити поділ аномальних клітин при дисплазії шийки матки за допомогою лікарських препаратів, конізації (видалення конусоподібного шматка тканини, який місить аномальні клітини), кріохірургії (руйнування клітин рідким азотом) або інших методів лікування. Своєчасно розпочати лікування раку та повернутися до нормального, повноцінного життя.

Не чекайте на появу симптомів, які неможливо ігнорувати, заплануйте сьогодні профілактичний чекап, аби бути здоровими завжди.