Профилактика ушных инфекций: как избежать отита

С наступлением теплой погоды и началом цветения цветов важно помнить, что весна может принести с собой распространенную болезнь, известную как отит. Отит, который обычно называют ушной инфекцией, — это заболевание, поражающее среднее ухо и вызывающее различные симптомы. В этой статье мы рассмотрим, что такое отит, его причины, симптомы и варианты лечения.

Наружный отит возникает вследствие инфицирования поверхности кожи ушной раковины бактериями или грибками. Согласно статистике, примерно 10% людей хоть раз в жизни страдали этим заболеванием. Причины внешнего отита:

переохлаждение ушной раковины, например во время прогулок на холоде;

механические повреждения ушной раковины;

удаление серы из слухового прохода (она выполняет важные бактерицидные функции и поэтому ее удаление может привести к отитам);

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попадание воды, особенно грязной, в слуховой проход;

распространенное осложнение наружного отита - переход воспалительного процесса на среднее ухо через барабанную перепонку.

Средний отит – это инфекция среднего уха, то есть пространства за барабанной перепонкой, содержащей маленькие косточки, помогающие слуху. Есть несколько факторов, которые могут способствовать развитию среднего отита. Большинство случаев среднего отита вызваны инфекциями, как правило, теми же вирусами или бактериями, вызывающими простуду или грипп. Также аллергические реакции могут вызвать воспаление в среднем ухе и развитие среднего отита.

Симптомы среднего отита разнятся в зависимости от тяжести инфекции и возраста больного человека. Некоторые общие симптомы включают в себя:

боль в ухе – самый распространенный симптом среднего отита, особенно у детей;

лихорадка – является распространенным явлением при остром среднем отите;

раздражительность: маленькие дети могут стать привередливыми или раздражительными из-за дискомфорта, вызванного ушной инфекцией;

трудности со слухом из-за накопления жидкости в среднем ухе, что может повлечь за собой временную потерю слуха.

Лечение у детей и взрослых состоит из мер, включающих улучшение дренирования слуховой трубы и вентиляцию пустот среднего уха, устранение болевого синдрома и общую антибактериальную терапию.

Компания Здоровье выпускает Отикаин-Здоровье – комбинированный препарат для местного симптоматического лечения отита у взрослых и детей начиная с 1-го месяца жизни. В состав препарата входят: феназон, уменьшающий воспаление и обезболивающее действие, и лидокаин, способствующий облегчению и снятию ушной боли. Феназон усиливает обезболивающий эффект лидокаина, в результате сокращается время наступления анестезирующего эффекта, увеличивается его выраженность и продолжительность. Наблюдается уменьшение боли в ухе в течение 5 минут после закапывания. Болевой синдром почти полностью исчезает через 15–30 минут. Удобная пипетка-капельница упрощает дозировку и использование препарата.

К общим мерам профилактики отита можно отнести повышение иммунитета, соблюдение правил гигиены уха, избегание травм слуховых путей, профилактика заболеваний носоглотки, профилактика ОРЗ и ОРВИ. Важную роль в профилактике отита играет своевременное лечение простудных заболеваний (ринитов, синуситов). При первых симптомах отита необходимо немедленно обратиться к врачу отоларингологу для постановки точного диагноза и назначения корректного лечения.

Защитите себя и свою семью и наслаждайтесь здоровым весенним сезоном без дискомфорта и осложнений, связанных с ушной инфекцией.