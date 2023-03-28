Профилактика варикоза и укрепление здоровья ног: советы от компании ''Здоровье''

Весной, когда погода молниеносно меняется, а атмосферное давление скачет туда-сюда, возникает риск обострения варикозной болезни. Именно в этот период существенно усиливается нагрузка на вены ног, кровь становится гуще, возникает тяжесть в конечностях. Становится сложно долго стоять или много ходить, ноги начинают буквально "ныть", а походка становится тяжелой.

Повышенное давление на вены в области таза и ног во время беременности может привести к развитию варикозного расширения вен. Избыточный вес может оказывать дополнительное давление на вены ног, заставляя их работать более интенсивно и приводя к развитию варикозов. Работа, требующая длительного стояния или сиденья, приводит к накоплению крови в ногах, а дальше – к данной проблеме.

К счастью, существует несколько шагов, которые можно предпринять, чтобы предотвратить развитие варикозного расширения вен.

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Регулярные физические упражнения помогают улучшить кровоток и укрепляют мышцы ног, например такие виды активности, как ходьба, езда на велосипеде и плавание. Поддержание здорового веса также снижает риск развития заболевания.

Избегайте продолжительного стояния или сиденья. Это создает дополнительное давление на вены. Если все же приходится долгое время находиться в одном положении, то делайте перерывы, чтобы двигаться и размять ноги. Поднятие ног над сердцем на 15-20 минут несколько раз в день может помочь улучшить кровообращение и снизить отеки.

Относительно местного лечения кремы с гепарином чаще всего используют для профилактики и лечения варикозного расширения вен. Гепарин является антикоагулянтом, а это значит, что он может помочь разредить кровь и предотвратить образование тромбов. В случае варикозного расширения вен он может помочь снизить воспаление и улучшить кровоток в пораженном участке.

Одним из отечественных препаратов на основе гепарина является гель Лиотромб 1000-Здоровье, производства фармацевтической компании "Здоровье". При нанесении на кожу гель оказывает противоотечное, антиэкссудативное, противовоспалительное и антикоагуляционное действие. Гелевидная форма выпуска способствует лучшему проникновению через кожные покровы в месте нанесения, в отличие от мазевых форм. В состав вспомогательных веществ препарата входит масло мяты перечной, что обеспечивает обезболивающее и спазмолитическое действие, а также регулирует артериовенозный тонус.

Лиотромб 1000-Здоровье гель показан при заболеваниях поверхностных вен и связанных с этим осложнениях (флеботромбозе, тромбофлебите, поверхностном перифлебите), травмах и ушибах, подкожных гематомах.

При сложных формах заболевания используются более специализированные методы лечения варикозного расширения вен, такие как склеротерапия, лазерная терапия или хирургическое удаление пораженных вен. Важно проконсультироваться с врачом, чтобы определить самый лучший план лечения в вашей индивидуальной ситуации.

Следовательно, уход за ногами имеет решающее значение для поддержания общего состояния. Помните, что здоровые ноги – это основа здоровой и активной жизни, поэтому уделяйте им должное внимание и заботу.