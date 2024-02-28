Программа 'Доступные лекарства': какие приоритеты развития в 2024 году

Государство постоянно работает над расширением доступности программы реимбурсации "Доступные лекарства" для того, чтобы все пациенты могли получить необходимые им лекарства безвозмездно или с частичной доплатой. Стоимость лекарственных средств по программе возмещает Национальная служба здоровья Украины.

На этом акцентировал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время прессбрифинга "Как изменился доступ украинцев к лекарствам во время войны ", состоявшейся при поддержке проекта USAID "Безопасное, доступное и эффективное лекарство для украинцев" (SAFEMed).

По словам главы Минздрава, программа включает более 500 торговых наименований медицинских препаратов и средств. В целом на программу реимбурсации в 2024 году государство выделило 5,2 млрд грн, что на 500 млн грн больше, чем в прошлом.

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"Основным приоритетом на этот год будет увеличение доступности лекарств — чтобы люди, имеющие хронические заболевания, непрерывно принимали лекарства и имели доступ к ним. Для этого в прошлом году мы максимально упростили условия для открытия аптек в сельской местности и прифронтовых областях. Это, в частности, уже позволило запустить первые мобильные аптечные пункты, которые уже функционируют в Харьковской и Черкасской областях, а также в Донецкой области и в отдельных приграничных районах Сумщины стартовал пилотный проект "Укрпочта". Аптека", благодаря которому украинцы могут получать лекарства по почте, предварительно заказав их через контакт-центр. Доставка бесплатна. Впоследствии планируется добавление других прифронтовых областей. Очень важно, что таким образом можно получить и препараты по программе "Доступные лекарства". Это позволит пациентам сэкономить свои средства", - подчеркнул министр.

Глава Национальной службы здоровья Украины Наталья Гусак добавила, что в 2023 году к перечню программы реимбурсации впервые добавились обезболивающие средства для паллиативных пациентов, иммуносупрессивные препараты и тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови при диабете I типа.

Всего за 5 лет работы программой "Доступное лекарство" под администрированием НСЗУ уже воспользовались почти 4,5 миллиона пациентов, из них более 2,2 миллиона в 2023 году. Больше пациентов получили лекарства по следующим направлениям: сердечно-сосудистые заболевания; профилактика инфарктов и инсультов; сахарный диабет II типа; хронические заболевания нижних дыхательных путей; диабет (инсулинозависимый).

Самым масштабным вызовом Наталья Гусак назвала повышение доступности лекарства для украинцев в сельской местности.

"Среднее расстояние для украинца до аптеки в селе составляет 7 км. Есть случаи, когда пациенту нужно преодолевать расстояние в 17-25 км до ближайшей аптеки, чтобы погасить выписанный рецепт на "Доступные лекарства", из-за чего многие этого не делают. Например, в селах Киевщины погашено только 26% рецептов, в то время как показатель в Киеве составляет 101%. Сейчас мы работаем над тем, чтобы преодолеть эти вызовы в сотрудничестве с органами местного самоуправления", - рассказала глава НСЗУ.

На протяжении многих лет USAID поддерживает Украину на пути создания системы здравоохранения, более прозрачной, ориентированной на пациентов и способной противостоять вызовам. С момента реализации программы реимбурсации в 2017 году USAID тесно сотрудничает с Министерством здравоохранения, Национальной службой здоровья Украины и другими заинтересованными сторонами.

"USAID оказал техническую и юридическую поддержку для успешного перехода программы реимбурсации от Минздрава к НСЗУ еще в 2019 году, тесно сотрудничая с новой службой, чтобы обеспечить ее полную готовность к самостоятельному управлению программой. Сегодня программа "Доступные лекарства" продолжает демонстрировать чрезвычайную устойчивость, адаптивность и зрелость", – отметила исполняющая обязанности директора Офиса здравоохранения USAID Ukraine Тара О'Дэй.

Результаты исследования, проведенного проектом USAID "Безопасное, доступное и эффективное лекарство для украинцев" (SAFEMed), показали, что 80% пациентов пользуются программой "Доступные лекарства" уже более года, а 78% опрошенных - почувствовали уменьшение затрат на лечение во время использования программы . Те, у кого есть опыт использования более двух лет, среди наиболее положительных изменений выделяли электронные рецепты, расширенный список лекарственных средств, удобство получения лечения, необходимое на длительное время.

Техническая советница проекта SAFEMed Анна Безрук отметила, что исследование проводилось среди пациентов, врачей и фармацевтов в 20 областях Украины. Детальнее ознакомиться с его результатами можно по ссылке: https://bit.ly/42SNCHf.

"77% опрошенных врачей считают, что программа улучшила доступ пациентов к лекарствам. Врачи отмечали, что теперь пациенты могут проходить непрерывный курс лечения и контролировать свои хронические болезни, а также что программа увеличивает мотивацию людей отнимать лечение, поскольку они знают, что смогут получать медпрепараты. на постоянной основе ", - отметила Анна Безрук.

Среди рекомендаций по улучшению программы "Доступные лекарства", которые приводили участники опроса, Анна Безрук выделила необходимость рассмотреть возможность расширения списка существующих лекарств, чтобы включить заболевания, которые на данный момент не охвачены программой, в частности опрошенные приводили в качестве примеров онкологические заболевания и основные антибиотики.

Опрошенные врачи также отметили необходимость привлечения врачей к процессу отбора лекарств для программы и обеспечения более сложных комбинаций лекарств, которые отвечают потребностям лечения пациентов.

Чтобы воспользоваться программой "Доступное лекарство", нужно обратиться к врачу и получить электронный рецепт. Далее посетите аптеку с пометкой "Здесь есть Доступное лекарство" и получите лекарство безвозмездно или с частичной доплатой. Подробная инструкция по ссылке: https://moz.gov.ua/dostupni-liki