Агрессия общества в результате войны

Война – это очень сильный стрессовый фактор, вызывающий целый спектр негативных эмоций. Украинцы находятся в состоянии стресса, вызванного невозможностью жить так, как раньше, ненавистью к врагу, переживаниями за свою жизнь и близких, отчаяние от невозможности немедленно изменить ситуацию, необходимостью выживать в новых реалиях. Также "придают перцу" различия во взглядах, особенно касающихся языка, веры, призыва в ряды военнослужащих, проявлений несправедливости, коррупции и т.д. Все это часто приводит к формированию такого когнитивного искривления, как бинарное мышление, еще его называют черно-белым. В таком случае человек условно разделяет мир на своих и чужих, а мысли на мои и неправильные. Любые отличия от его взглядов вызывают агрессивные реакции, желание доказать свою точку зрения, даже если это завершится конфликтом или физическим воздействием. Может появиться и "навешивание ярлыков", проявления гиперболизации и других когнитивных ошибок.

Общество становится более агрессивным потому, что просто не справляется с собственными эмоциями, они не проживаются, а накапливаются, потому что мало кто умеет работать со своими переживаниями и чувствами. Также проблему усугубляет продолжительность войны и неизвестность будущего, потому что никто не может точно сказать, когда и как именно она завершится.

Очень часто агрессия прорывается в online пространстве, потому что намного легче написать негативные слова, чем сказать их оппоненту в лицо.

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Что же делать, чтобы не пострадать от агрессивных нападений в сети?

Не вступать в споры. Есть очень классное изречение: "Если вы спорите с дураком, значит их уже двое". Дело в том, что агрессивный комментарий уже предполагает желание человека начать дискуссию "на повышенных тонах". Лучшим выбором не дать возможности для нападения - это проигнорировать подобные комментарии. Самостоятельно формировать круг собеседников.

Если вы видите, что человек стремится излить свою агрессию – блокируйте его. Таким образом вы останетесь в кругу тех, то способен вести конструктивный диалог, даже если есть определенные отличия во взглядах.

Задавать дополнительные вопросы.

Иногда мы сами можем ошибаться, неправильно трактовать слова собеседника. Бывает, что следует подробнее расспросить о мнении человека, потому что вы тоже можете ошибаться.

Иногда происходит ситуация, когда мы сами готовы "закипеть" от собственных эмоций. Как с этим справиться?

Что делать в этом случае?

Старайтесь выйти из ситуации, выводящей вас на негативные эмоции. Если вы заметили, что это состояние у вас не ситуативное, а вообще присущее вам в последнее время, – обратитесь за помощью к психиатру и психотерапевту. Агрессия может являться симптомом ментальных расстройств. Занимайтесь физическими нагрузками, чтобы снизить уровень адреналина в организме, а эндорфинов, наоборот, повысить. Выполните упражнения по релаксации. Можно использовать дыхательные техники, например диафрагмальное дыхание, а также упражнения на отвлечение или заземление и др. Говорите прямо, не держите в себе негатив, если вас что-то не устраивает в важных для вас отношениях, ибо в противном случае гнев будет только накапливаться и рано или поздно превратится в агрессивное поведение. Занимайтесь сублимацией. Чувствуете приток отрицательной энергии – направьте ее на полезную деятельность. Это тоже ресурс, но его можно использовать, а можно просто потерять, еще и навредить себе или другим. Творческие люди, например, на эмоциональных пиках создают интереснейшие литературные, музыкальные или художественные произведения.

Если к вам проявляет агрессию человек, который может быть опасен не только вербально, но и физически – не медлите. В таком случае важна ваша безопасность, то есть жизнь и здоровье. Не дайте себя запугать. Вызовите полицию, зовите на помощь.

Отдельную опасность сейчас, к большому сожалению, иногда могут представлять военные. Некоторые из них возвращаются домой с нарушениями психики, разнообразными ментальными расстройствами и продолжают воевать со своим окружением. В таких ситуациях следует от всего сердца поблагодарить воина за защиту от нападающих, но сказать о том, что дома воевать не с кем. Четко определить границы разрешенного в семье и предупредить о последствиях, если агрессия будет распространяться на семью, а особенно детей или пожилых людей, которые сами не могут постоять за себя.

Если воин чувствует, что испытывает проблемы с эмоциональным состоянием, аппетитом, сном, имеет "флешбеки", то есть постоянно "прокручивает" в голове травматические события войны, – помогите ему обратиться за помощью к врачу психиатру. В подобных ситуациях человек нуждается в медикаментозной поддержке, а именно противотревожных средствах, антидепрессантах, иногда транквилизаторах. Далее необходимо работать с психотерапевтом или психологом, который сможет вместе с пациентом пройти путем травматических событий и исправить их восприятие, осознать и пережить боль, трансформировать эмоции, исправить когнитивные искажения, принять собственный опыт и использовать его как ресурс, а не инструмент саморазрушения.

Во всяком случае, агрессия – это не повод терпеть, а повод работать над собой, своим окружением и возможными психическими расстройствами. Путь всегда преодолеет идущий, а переплыть океан бездейственно стоя на берегу, невозможно. Если есть желание, то с агрессией можно справиться, особенно если помогают близкие люди и профессионалы.