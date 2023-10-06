Агрессия общества в результате войны
Война – это очень сильный стрессовый фактор, вызывающий целый спектр негативных эмоций. Украинцы находятся в состоянии стресса, вызванного невозможностью жить так, как раньше, ненавистью к врагу, переживаниями за свою жизнь и близких, отчаяние от невозможности немедленно изменить ситуацию, необходимостью выживать в новых реалиях. Также "придают перцу" различия во взглядах, особенно касающихся языка, веры, призыва в ряды военнослужащих, проявлений несправедливости, коррупции и т.д. Все это часто приводит к формированию такого когнитивного искривления, как бинарное мышление, еще его называют черно-белым. В таком случае человек условно разделяет мир на своих и чужих, а мысли на мои и неправильные. Любые отличия от его взглядов вызывают агрессивные реакции, желание доказать свою точку зрения, даже если это завершится конфликтом или физическим воздействием. Может появиться и "навешивание ярлыков", проявления гиперболизации и других когнитивных ошибок.
Общество становится более агрессивным потому, что просто не справляется с собственными эмоциями, они не проживаются, а накапливаются, потому что мало кто умеет работать со своими переживаниями и чувствами. Также проблему усугубляет продолжительность войны и неизвестность будущего, потому что никто не может точно сказать, когда и как именно она завершится.
Очень часто агрессия прорывается в online пространстве, потому что намного легче написать негативные слова, чем сказать их оппоненту в лицо.
Что же делать, чтобы не пострадать от агрессивных нападений в сети?
- Не вступать в споры. Есть очень классное изречение: "Если вы спорите с дураком, значит их уже двое". Дело в том, что агрессивный комментарий уже предполагает желание человека начать дискуссию "на повышенных тонах". Лучшим выбором не дать возможности для нападения - это проигнорировать подобные комментарии.
- Самостоятельно формировать круг собеседников.
Если вы видите, что человек стремится излить свою агрессию – блокируйте его. Таким образом вы останетесь в кругу тех, то способен вести конструктивный диалог, даже если есть определенные отличия во взглядах.
- Задавать дополнительные вопросы.
Иногда мы сами можем ошибаться, неправильно трактовать слова собеседника. Бывает, что следует подробнее расспросить о мнении человека, потому что вы тоже можете ошибаться.
Иногда происходит ситуация, когда мы сами готовы "закипеть" от собственных эмоций. Как с этим справиться?
Что делать в этом случае?
- Старайтесь выйти из ситуации, выводящей вас на негативные эмоции.
- Если вы заметили, что это состояние у вас не ситуативное, а вообще присущее вам в последнее время, – обратитесь за помощью к психиатру и психотерапевту. Агрессия может являться симптомом ментальных расстройств.
- Занимайтесь физическими нагрузками, чтобы снизить уровень адреналина в организме, а эндорфинов, наоборот, повысить.
- Выполните упражнения по релаксации. Можно использовать дыхательные техники, например диафрагмальное дыхание, а также упражнения на отвлечение или заземление и др.
- Говорите прямо, не держите в себе негатив, если вас что-то не устраивает в важных для вас отношениях, ибо в противном случае гнев будет только накапливаться и рано или поздно превратится в агрессивное поведение.
- Занимайтесь сублимацией. Чувствуете приток отрицательной энергии – направьте ее на полезную деятельность. Это тоже ресурс, но его можно использовать, а можно просто потерять, еще и навредить себе или другим. Творческие люди, например, на эмоциональных пиках создают интереснейшие литературные, музыкальные или художественные произведения.
Если к вам проявляет агрессию человек, который может быть опасен не только вербально, но и физически – не медлите. В таком случае важна ваша безопасность, то есть жизнь и здоровье. Не дайте себя запугать. Вызовите полицию, зовите на помощь.
Отдельную опасность сейчас, к большому сожалению, иногда могут представлять военные. Некоторые из них возвращаются домой с нарушениями психики, разнообразными ментальными расстройствами и продолжают воевать со своим окружением. В таких ситуациях следует от всего сердца поблагодарить воина за защиту от нападающих, но сказать о том, что дома воевать не с кем. Четко определить границы разрешенного в семье и предупредить о последствиях, если агрессия будет распространяться на семью, а особенно детей или пожилых людей, которые сами не могут постоять за себя.
Если воин чувствует, что испытывает проблемы с эмоциональным состоянием, аппетитом, сном, имеет "флешбеки", то есть постоянно "прокручивает" в голове травматические события войны, – помогите ему обратиться за помощью к врачу психиатру. В подобных ситуациях человек нуждается в медикаментозной поддержке, а именно противотревожных средствах, антидепрессантах, иногда транквилизаторах. Далее необходимо работать с психотерапевтом или психологом, который сможет вместе с пациентом пройти путем травматических событий и исправить их восприятие, осознать и пережить боль, трансформировать эмоции, исправить когнитивные искажения, принять собственный опыт и использовать его как ресурс, а не инструмент саморазрушения.
Во всяком случае, агрессия – это не повод терпеть, а повод работать над собой, своим окружением и возможными психическими расстройствами. Путь всегда преодолеет идущий, а переплыть океан бездейственно стоя на берегу, невозможно. Если есть желание, то с агрессией можно справиться, особенно если помогают близкие люди и профессионалы.