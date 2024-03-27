Биполярным аффективным расстройством, сокращенно БАР, называют психическое заболевание, основным признаком которого является нарушение эмоционального состояния человека, проявляющееся сменяющими друг друга депрессивными и маниакальными фазами. Они могут перемежаться периодами эмоционального благополучия – интермиссиями. Ранее это расстройство называли маниакально-депрессивный психоз.

Во время маниакальной/гипоманиакальной фазы поведение у такого человека - как у "супергероя". Это - много сил, энергии, жажды жизни, планов, преоценка себя и своих возможностей, гиперсексуальность и непроизводительная трата денег. А также – повышенное настроение, слишком много деятельности, эмоций, действий. Все, что делает человек – чрезмерное. Напоминает, будто он выпил несколько бутылок энергетического напитка, не может остановиться ни на минуту.

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При депрессивной/субдепрессивной фазе, которая появляется после этого состояния, наблюдается резкое падение физической и когнитивной активности, человек ничего не хочет и чувствует, что его оставили все силы, будто проваливается в яму негатива и бессилия. Он имеет плохое настроение, не хочет общаться, отказывается не только от грандиозных планов, имевшихся в период маниакальной фазы, а также от обыденных, обычных дел, которые легко выполнить здоровому человеку. Значительно ухудшается сон, но это не такая бессонница, когда человек спал 3-4 часа при мании, а энергии хоть отбавляй.

Какие же признаки биполярного аффективного расстройства?

Наличие противоположных фаз настроения – маниакальных/гипоманиакальных и депрессивных/субдепрессивных. Во время депрессивной фазы - снижение настроения, замедление темпа мышления и физической деятельности, ухудшение аппетита и сна, нежелание проводить предыдущую деятельность, отсутствие радости от тех вещей, которые раньше ее приносили. Во время маниакальной фазы наблюдается повышенное настроение, ускоренный темп мышления, высокая активность, но без достаточной производительности, "гениальные" идеи, ощущение сверхсилы, сокращение сна, чрезмерная трата денег, повышенная сексуальность.

Биполярное аффективное расстройство есть первого и второго типа.

О БАР I типа мы говорим тогда, когда есть повторяющиеся фазы депрессии и не менее одного эпизода полноценной мании, во время которой существенно усложняется социальное и профессиональное функционирование больного.

БАР II типа характеризуется эпизодами депрессий умеренной и тяжелой степени, которые повторяются, и наличием хотя бы одного гипоманиакального эпизода, не достигающего уровня полноценной мании.

Одной из причин, приводящих к ошибкам в диагностике, а соответственно, и в лечении биполярного аффективного расстройства II типа, может быть сходство симптомов депрессивной фазы БАР с другим психическим расстройством, а именно - рекуррентным депрессивным расстройством.

Если человек обратился к психиатру впервые и не имел к этому проявлений мании/гипомании, все выглядит так, будто пациент нуждается в лечении обычной депрессии. Врач может в таком случае назначит антидепрессант, а это может привести к инверсии фаза, когда из депрессивного состояния пациент резко выходит в манию.

Основными препаратами для достижения и удержания ремиссии при биполярном аффективном расстройстве – это стабилизаторы настроения (норматимики). Антидепрессанты могут назначаться в некоторых случаях тяжелой депрессии, но очень кратковременно и при одновременном приеме стабилизаторов настроения.

Биполярное аффективное расстройство требует длительного приема лекарства, и лечением биполярного аффективного расстройства занимается только психиатр.

Но после того, как пройдет маниакальная или депрессивная фаза и установится ремиссия, то только прием одного препарата – стабилизатора настроения, может дать человеку возможность жить и функционировать полноценно в нормальном обычном состоянии. При длительном протекании БАР, лечащийся человек остается собой, его личность не претерпевает необратимых изменений.

Протекание биполярного аффективного расстройства может быть опасным для человека и его близких, так как в периоде мании пациент может согласиться на работу, которую невозможно выполнить, потому что он переоценивает свои возможности, может проиграть деньги в азартные игры, набрать кредиты, может поехать в другую страну без необходимой потребности и денег и т.д.

В период депрессии возможно возникновение суицидальных мыслей, что может стать причиной попыток самоубийства.

При БАР очень важно сотрудничать со своим психиатром, рассказать ближайшим людям о своей проблеме, чтобы они могли помочь, если потребуется, возможно, проконтролировали состояние и регулярность приема медикаментов.

Важно сказать, что регулярный прием стабилизаторов настроения с необходимой их концентрацией в крови, которая определяется индивидуально, дает возможность человеку с БАР иметь стабильную и длительную ремиссию, что в свою очередь приведет к полной социализации и ощущению вкуса жизни!