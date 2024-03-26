Более 169 тысяч пациентов в Украине имеют эпилепсию

26 марта – День борьбы с эпилепсией.

Эпилепсия – это неврологическое заболевание, которое невозможно вылечить, но при условии регулярного употребления лекарства эпилептические приступы можно сдерживать. По данным ЕСОЗ, в Украине 169678 человек с диагнозом эпилепсия.

Украинцы, имеющие эпилепсию, расстройства психики и поведения, могут получить лекарственные препараты по программе "Доступные лекарства" бесплатно или с частичной доплатой. В программу реимбурсации входит 65 торговых названий препаратов при эпилепсии, расстройствах психики и поведения. Из них 23 – безвозмездные, остальные – с частичной доплатой. Список препаратов можно просмотреть ссылкой: https://cutt.ly/nw9Fp72W

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По состоянию на 25.03.2024 года, получили лекарства по программе реимбурсации 21 662 пациента. Наиболее активно погашение е-рецептов во Львовской (2236), Николаевской (2214). Днепропетровской (2027), Винницкой (1132) и Одесской (1053) областях.

Пациенты с эпилепсией могут получить медпрепараты по программе "Доступное лекарство" по назначению врача-невролога, врача-невролога детского или врача-психиатра, врача-психиатр детского.

Неврологу требуется электронное направление, которое может выписать семейный врач, терапевт или педиатр, с которым заключена декларация.

Важно! Для визита к психиатру направление не требуется.

Врач-специалист бесплатно проведет все необходимые обследования для установления диагноза "Эпилепсия". После этого составит план лечения и внесет его в электронную систему здравоохранения и на основании плана лечения выпишет рецепт на "Доступное лекарство". Второй рецепт на препараты может выписать как невролог, психиатр, так и семейный врач.

Найти необходимое медучреждение можно на дашборде "Заключенные договоры…" https://cutt.ly/uw9FdFm5 выбрав область или населенный пункт, где пациент желает получить медицинскую помощь. Или позвонив по горячей линии НСЗУ по номеру 16-77 – оператор подскажет ближайшее медучреждение и его контакты.

"Доступное лекарство" по рецепту можно получить в ближайшей аптеке, участвующей в программе. Список аптек можно найти на дашборде по ссылке https://cutt.ly/aw9Fgzq7. Необходимо перейти на страницу "Электронная карта мест отпуска лекарственных средств по е-рецепту", в меню налево выбрать необходимую область или населенный пункт, а в строке "Программа е-рецептов" - пункт "НСЗУ (реимбурсация)" и нужное направление программы реимбурсации.