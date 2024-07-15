Более 32 тысяч украинцев в этом году получили препараты против расстройств психики
Это программа, которая позволяет пациентам получать жизненно важные лекарства безвозмездно, или с небольшой доплатой. Среди перечня препаратов, которые можно получить по программе, есть широкий перечень лекарств против расстройств психики и поведения, эпилепсии.
В частности, такие медикаменты необходимы пациентам с:
– шизофренией, шизотиповыми состояниями и бревенскими расстройствами;
– расстройствами настроения (аффективными расстройствами);
– невротическими состояниями, связанными со стрессом и соматоформными расстройствами.
"Украинцы, имеющие эпилепсию, расстройства психики и поведения, могут получить лекарственные препараты по программе "Доступные лекарства" безвозмездно или с частичной доплатой. В настоящее время в программу реимбурсации входит 65 торговых названий таких препаратов. Из них 23 – безвозмездные, остальные – с частичной доплатой. . Нужно только получить у врача электронный рецепт и обратиться с ним в аптеку, которая имеет договор с НСЗУ.
Чтобы получить препараты против расстройств психики, поведения и эпилепсии по программе "Доступные лекарства", пациенту необходимо:
- Обратиться к врачу-психиатру, который составляет план лечения и выпишет рецепт на препараты по программе "Доступные лекарства". При эпилепсии обратиться нужно к неврологу или к психиатру. Врач выпишет электронный рецепт. Если медицинское учреждение находится в зоне боевых действий или на временно оккупированной территории, возможна выписка и бумажного рецепта. За следующими рецептами можно обращаться уже к семейному врачу, терапевту или педиатру. Врач сможет выписать рецепт на основе плана лечения, которые ранее составил врач-специалист.
- С рецептом – обратиться в аптеку, имеющую договор с НСЗУ. Узнать это можно по наклейке "Здесь есть "Доступное лекарство" на фасаде аптеки, или спросив у работника.
- Аптекарь после предъявления рецепта предлагает лекарство, содержащее нужное действующее вещество и сообщает, какой из препаратов является безвозмездным, а за который требуется доплата.
Важно! Срок действия рецепта составляет 30 дней со дня выписки.
В перечень препаратов, которые пациенты могут получить по программе "Доступные лекарства", входят медикаменты со следующими действующими веществами:
- Фенобарбитал (Phenobarbital)
- Леветирацетам (Levetiracetam)
- Хлорпромазин.
- Оланзапин (Olanzapine)
- Цветиапин (Quetiapine)
- Арипипразол (Aripiprazole)
- Диазепам (Diazepam)
- Пароксетин (Paroxetine)
- Сертралин (Sertraline)
- Эсциталопрам (Escitalopram)
Найти ближайшую аптеку с договором с НСЗУ можно:
– через дашборд на сайте НСЗУ: https://edata.e-health.gov.ua/e-data/dashboard/pharmacy-map. В меню слева выберите ваш населенный пункт и нужное направление программы реимбурсации.
– позвонив в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.