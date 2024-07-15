Более 32 тысяч украинцев в этом году получили препараты против расстройств психики

Это программа, которая позволяет пациентам получать жизненно важные лекарства безвозмездно, или с небольшой доплатой. Среди перечня препаратов, которые можно получить по программе, есть широкий перечень лекарств против расстройств психики и поведения, эпилепсии.

В частности, такие медикаменты необходимы пациентам с:

– шизофренией, шизотиповыми состояниями и бревенскими расстройствами;

– расстройствами настроения (аффективными расстройствами);

– невротическими состояниями, связанными со стрессом и соматоформными расстройствами.

"Украинцы, имеющие эпилепсию, расстройства психики и поведения, могут получить лекарственные препараты по программе "Доступные лекарства" безвозмездно или с частичной доплатой. В настоящее время в программу реимбурсации входит 65 торговых названий таких препаратов. Из них 23 – безвозмездные, остальные – с частичной доплатой. . Нужно только получить у врача электронный рецепт и обратиться с ним в аптеку, которая имеет договор с НСЗУ.

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Чтобы получить препараты против расстройств психики, поведения и эпилепсии по программе "Доступные лекарства", пациенту необходимо:

Обратиться к врачу-психиатру, который составляет план лечения и выпишет рецепт на препараты по программе "Доступные лекарства". При эпилепсии обратиться нужно к неврологу или к психиатру. Врач выпишет электронный рецепт. Если медицинское учреждение находится в зоне боевых действий или на временно оккупированной территории, возможна выписка и бумажного рецепта. За следующими рецептами можно обращаться уже к семейному врачу, терапевту или педиатру. Врач сможет выписать рецепт на основе плана лечения, которые ранее составил врач-специалист. С рецептом – обратиться в аптеку, имеющую договор с НСЗУ. Узнать это можно по наклейке "Здесь есть "Доступное лекарство" на фасаде аптеки, или спросив у работника. Аптекарь после предъявления рецепта предлагает лекарство, содержащее нужное действующее вещество и сообщает, какой из препаратов является безвозмездным, а за который требуется доплата.

Важно! Срок действия рецепта составляет 30 дней со дня выписки.

В перечень препаратов, которые пациенты могут получить по программе "Доступные лекарства", входят медикаменты со следующими действующими веществами:

Фенобарбитал (Phenobarbital) Леветирацетам (Levetiracetam) Хлорпромазин. Оланзапин (Olanzapine) Цветиапин (Quetiapine) Арипипразол (Aripiprazole) Диазепам (Diazepam) Пароксетин (Paroxetine) Сертралин (Sertraline) Эсциталопрам (Escitalopram)

Найти ближайшую аптеку с договором с НСЗУ можно:

– через дашборд на сайте НСЗУ: https://edata.e-health.gov.ua/e-data/dashboard/pharmacy-map. В меню слева выберите ваш населенный пункт и нужное направление программы реимбурсации.

– позвонив в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.