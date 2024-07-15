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Более 32 тысяч украинцев в этом году получили препараты против расстройств психики

Виктор Литвиненко
Психологическое здоровье
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Более 32 тысяч украинцев в этом году получили препараты против расстройств психики

Это программа, которая позволяет пациентам получать жизненно важные лекарства безвозмездно, или с небольшой доплатой. Среди перечня препаратов, которые можно получить по программе, есть широкий перечень лекарств против расстройств психики и поведения, эпилепсии.

В частности, такие медикаменты необходимы пациентам с:

– шизофренией, шизотиповыми состояниями и бревенскими расстройствами;

– расстройствами настроения (аффективными расстройствами);

– невротическими состояниями, связанными со стрессом и соматоформными расстройствами.

"Украинцы, имеющие эпилепсию, расстройства психики и поведения, могут получить лекарственные препараты по программе "Доступные лекарства" безвозмездно или с частичной доплатой. В настоящее время в программу реимбурсации входит 65 торговых названий таких препаратов. Из них 23 – безвозмездные, остальные – с частичной доплатой. . Нужно только получить у врача электронный рецепт и обратиться с ним в аптеку, которая имеет договор с НСЗУ.

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Чтобы получить препараты против расстройств психики, поведения и эпилепсии по программе "Доступные лекарства", пациенту необходимо:

  1. Обратиться к врачу-психиатру, который составляет план лечения и выпишет рецепт на препараты по программе "Доступные лекарства". При эпилепсии обратиться нужно к неврологу или к психиатру. Врач выпишет электронный рецепт. Если медицинское учреждение находится в зоне боевых действий или на временно оккупированной территории, возможна выписка и бумажного рецепта. За следующими рецептами можно обращаться уже к семейному врачу, терапевту или педиатру. Врач сможет выписать рецепт на основе плана лечения, которые ранее составил врач-специалист.
  2. С рецептом – обратиться в аптеку, имеющую договор с НСЗУ. Узнать это можно по наклейке "Здесь есть "Доступное лекарство" на фасаде аптеки, или спросив у работника.
  3. Аптекарь после предъявления рецепта предлагает лекарство, содержащее нужное действующее вещество и сообщает, какой из препаратов является безвозмездным, а за который требуется доплата.

Важно! Срок действия рецепта составляет 30 дней со дня выписки.

В перечень препаратов, которые пациенты могут получить по программе "Доступные лекарства", входят медикаменты со следующими действующими веществами:

  1. Фенобарбитал (Phenobarbital)
  2. Леветирацетам (Levetiracetam)
  3. Хлорпромазин.
  4. Оланзапин (Olanzapine)
  5. Цветиапин (Quetiapine)
  6. Арипипразол (Aripiprazole)
  7. Диазепам (Diazepam)
  8. Пароксетин (Paroxetine)
  9. Сертралин (Sertraline)
  10. Эсциталопрам (Escitalopram)

Найти ближайшую аптеку с договором с НСЗУ можно:

– через дашборд на сайте НСЗУ: https://edata.e-health.gov.ua/e-data/dashboard/pharmacy-map. В меню слева выберите ваш населенный пункт и нужное направление программы реимбурсации.

– позвонив в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

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