Читать 50 страниц в день – тогда мозги работают иначе: Олег Чабан дал совет украинцам, как не отупеть

Для того чтобы не отупеть, нужно ежедневно читать не менее 50 страниц. Об этом замечает доктор медицинских наук и психиатр Олег Чабан.

В интервью журналистке Эмме Антонюк на Youtube-канале "Это Никто Не Будет Смотреть" специалист отметил, что мозги читающих людей работают совсем по-другому. Кроме того, Чабан уверяет, что литература может быть разной, главное ежедневно придерживаться такого правила.

Видео дня

"Что делать, чтобы не отупеть, – читать. Простой совет, но сложно выполнять, нет времени, нет того. Да что вы, лучше я посмотрю видео, сейчас отдохну. Читать минимум 50 страниц в день. Что читать? То, что вы хотите. Хотите техническую литературу, хотите кулинарию, детектив, философскую. Мозги читающего человека работают совсем по-другому", – говорит психиатр.

Он также отметил, что сейчас люди все больше пользуются быстрой информацией, а также картинками. В частности, вместо того, чтобы полноценно прочитать какую-нибудь книгу, они ищут ее краткое изложение или вообще смотрят видео. Таким образом, запросы не идут на логическую длительную информацию в виде литературы. По его словам, это одна из причин, почему в мире снижается уровень IQ у людей.

"Эффект Рингельмана. Французский инженер описал его на физических актах, что люди делегируют друг другу и вместе поднимают меньший вес, чем каждый сам по себе мог бы. А эффект изменился в интеллектуальный. Одни из самых популярных сайтов – это краткое изложение книги в 800 страниц. Для чего мне читать Уиллиса или еще кого-то на 800 страниц. То есть запросы идут не на логичную продолжительную информацию в виде книги, а на скорую информацию скорее в виде картинки", – объяснил Чабан.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети нашли объяснение, почему дети не любят читать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!