К большому сожалению, проблема эпидемии коронавируса не исчезла из нашей жизни. Она продолжается, влияя не только на привычный житейский уклад, рабочие и будничные моменты, но и на состояние психического здоровья каждого из нас.

Естественно, тревога, которую вызывают сложившиеся негативные обстоятельства в связи с ковидом, не проходит бесследно. Многие люди помимо того, что испытывают ежедневные переживания о собственном здоровье и здоровье своих близких, ощущают ухудшение финансового положения, лишаются работы, общения с друзьями и родственниками. Посещение общественных мест сейчас ассоциируется с риском заражения ковидом, поскольку элементарное пребывание в кинотеатре или торговом центре с целью простого шопинга приводят к мыслям о безопасности подобных развлечений. Страх заражения не дает возможности многим расслабиться. Противоречивые и нередко даже агрессивные перепалки нередко возникают даже в социальных сетях. Вакцинированные спорят с привитыми, постоянно обсуждая необходимость прививок и масочного режима, а также вопросы законности и их нарушения. В нашем обществе тема коронавируса заняла столько информационного пространства, что возникает ощущение, будто другим скоро не останется места.

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Как же помочь себе и своим родным в ситуации, когда даже обыкновенная ободряющая улыбка прячется за маской, а собраться в семейном кругу решаются не многие?

Следует разграничить два типа влияния коронавируса на психику человека.

К первому типу влияния относятся изменения психического состояния вследствии перенесенного коронавируса.

Давно подтверждено, что вирус может попадать в мозг человека не только через кровь, но и через обонятельные рецепторы и поражать нейроны, а также отделы мозга, например, мозжечок или лимбическую систему. Таким образом значительно возрастает риск возникновения расстройств психического спектра.

Многие пациенты, обратившиеся за помощью, сообщали во время консультации о том, что после перенесенного коронавируса испытывают впервые или повторно повышенную тревогу, депрессию, панические атаки, а также различные нарушения сна и памяти за счет снижения концентрации внимания и восприятии новой информации. Есть даже единичные случаи возникновения деменции (слабоумия) после перенесенного коронавируса.

В подобных ситуациях главной рекомендацией может быть лишь одна – максимально быстрое обращение к специалисту. Только врач, именно психиатр, а не психолог, поскольку последний не имеет медицинского образования, моет помочь в этом вопросе. В подобных ситуациях необходима грамотная диагностика и индивидуально подобранная медикаментозная терапия. После ее назначения, конечно, можно обратиться за психологической помощью, но это должно быть уже следующим шагом.

К сожалению, отсутствие своевременной помощи психиатра может привести к самым трагическим последствиям. Известны случаи, когда больные, находящиеся на стационарном лечении в инфекционных отделениях с ковидом, выходили из окон больниц, то есть подобные ситуации, к сожалению, могут закончиться суицидом.

Ко второму типу влияния можно отнести негативные эмоции и переживания, которые возникают как следствие боязни заражения, потери работы, комфорта жизненной ситуации и др., т.е. постоянной тревоги в результате отрицательных социальных и житейских событий.

Отсутствие стабильности в работе и учебе вызывают ощущения опасности, а это в свою очередь приводит к тревожности, ощущению страха, может вызывать панические атаки, обострить психические расстройства, в том числе невротические, а также негативно влиять на настроение в целом.

В данной ситуации нужно обратиться к психиатру или психотерапевту за первичной консультацией. Рассмотрев каждый конкретный случай, специалист может определить, нужна ли медикаментозная помощь, целесообразна ли психотерапия, если да, то какая именно. И, безусловно, очень важно самому максимально позаботиться о себе и своих родных.

Естественно, что каждый человек, находящийся в обществе влияет не только на себя, но и других, поэтому должен максимально позаботиться о собственном здоровье. Вакцинирование, соблюдение необходимой дистанции в общественных местах, использование масок, дезинфицирующих средств и т. д. – обязательно. Однако, для сохранения психического здоровья так же обязательна информационная диета, в том смысле, что не стоит постоянно слушать негативную, пугающую информацию, погружаться в бессмысленные переписки-споры в социальных сетях. Постарайтесь извлечь себя из этой информационной матрицы и максимально обратить внимание на то хорошее, что есть в вашей жизни.

Даже в жутчайших условиях в военные времена выживали именно те люди, которые концентрировались на мечтах о будущем и не теряли смысла жизни.

Создайте интересный досуг.

Поскольку многих угнетает отсутствие ярких и интересных событий – создайте их сами. Вместо посещения ресторана можно самостоятельно устроить романтический ужин, а вместо посещения кинотеатра – выбрать хороший фильм и посмотреть его всей семьей.

Природа – лучший доктор

Самое время вспомнить о пробежке, прогулках, поездках в лес или к реке. Лето не единственный сезон, когда природа приносит удовольствие. Одевайтесь по погоде и наслаждайтесь.

Найдите способы для релаксации

Йога, дыхательные техники, медитации, простое принятие ванны с пенкой и ароматическими маслами – найдите свой способ расслабления. Главное научиться избавляться от стресса, не накапливать его.

Правильное питание.

Естественно, что сбалансированное питание, прием витаминов особенно необходимо во время эпидемии.

Полноценный сон

Избавьтесь от привычки бесконечного просмотра чего-либо в гаджетах, а также выделите для сна необходимые 8-9 часов, поскольку от его качества во многом зависит ваше самоощущение и здоровье.

Уделите время тем хобби, на которые не хватало времени.

Вспомните о заброшенной картине или запылившейся гитаре. Вернитесь к хорошей и любимой книге, продолжите более эффективно изучать иностранные языки.

Воспользуйтесь возможностью общения по видеосвязи.

Так чувство одиночества и отсутствие общения будут преодолены. Постарайтесь уделить время тем людям, которые нуждаются в вас. Возможно, именно ваша поддержка сейчас необходима кому-то из друзей или родственников.

В любом случае, отчаиваться и тревожиться бессмысленно, важно сделать все возможное для сохранения своего физического и психического здоровья.