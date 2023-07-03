Депрессию будут лечить при помощи экстази

С 1 июля 2023 года австралийские психиатры будут лечить острые психические расстройства запрещенными психоделиками, - сообщает Bloomberg. В стране впервые в мире легализовали использование МДМА и псилоцибина, более известные как экстази и галлюциногенные грибы, для лечения посттравматического стрессового расстройства и депрессии.

Отсутствие эффективных вариантов лечения, а также данные об уникальных возможностях галлюциногенов при лечении психических расстройств стали главными причинами легализации психотропов для медицинских целей, - аргументирует свое решение Управление терапевтических товаров Австралии.

Цена вопроса и возможные барьеры

Несмотря на данные об эффективности МДМА и псилоцибина, лечение с помощью данных веществ будет доступным далеко не каждому.

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Стоимость терапии для пациентов с клинической депрессией и ПТСР может обойтись от 15 до 25 тыс. австралийских долларов. А установленные строгие правила существенно затруднят доступ пациентов к терапии психоделиками.

Лишь зарегистрированные психиатры, которые получили специальное разрешение регулирующих органов, смогут получать МДМА и псилоцибин для лечения депрессии и ПТСР. К тому же у медиков недостаточно клинических исследований использования психоделиков для лечения психических расстройств. Это также может стать преградой для лечения.

Новые правила игры: больше возможностей

Легализация психоделиков для терапии депрессии и ПТСР - это одно из самых больших достижений за последние 70 лет в психиатрии, - считает научный сотрудник в области психического здоровья и предотвращения самоубийств в Университете Южной Австралии Майк Маскер.

Лечение может изменить уровень сознания человека, а также повысить чуткость и отзывчивость к окружающим людям, - резюмирует ученый.

Отметим, что как экстази, так и галлюциногенные грибы, оказывают стимулирующее действие на организм, после приема которых здоровый человек испытывает эйфорию, становится более эмоциональным и энергичным. С 1984 году МДМА вошел в "Перечень наркотических веществ". Официальная медицина считает: наркотики вызывают не физическую, а психологическую привязанность.

Несмотря на решение TGA легализовать психоделики для лечения психических расстройств, как МДМА, так и псилоцибин остаются незаконными в Австралии за пределами узкого медицинского применения. Отметим, что именно австралийские психиатры впервые в мире смогут клинически испытать психотропы для лечения депрессии и посттравматического стрессового расстройства.