Эпилепсия: 7 самых распространенных мифов, которые пора развенчать

Международный день борьбы с эпилепсией (10 февраля) — возможность поговорить о болезни, которая остается окутанной мифами. По данным ВОЗ, в мире более 50 миллионов человек живут с эпилепсией, в Украине, по последним данным НСЗУ, таких пациентов более 169 тысяч. Это одно из самых распространенных неврологических заболеваний, часто воспринимаемых неправильно, что приводит к стигматизации больных и промедлению с лечением.

Вместе с доктором медицинских наук, профессором, неврологом-эпилептологом Лидией Марьенко мы развенчиваем главные мифы об эпилепсии и объясняем, почему современная медицина позволяет пациентам жить полноценной жизнью.

Миф: Эпилепсия – это психическое заболевание

Правда : Эпилепсия – это неврологическое заболевание. Одной из причин зарождения мифа является то, что болезнь возникает из-за нарушений в головном мозге, а некоторые эпилептические приступы могут напоминать психические расстройства (зрительные, слуховые, вкусовые и другие галлюцинации, неконтролируемые движения конечностями, жевание, повторение непонятных фраз и т.п.). Но у психически больных людей такие нарушения проявляются длительно или постоянно, а у больных эпилепсией – кратковременно (не более нескольких минут), во время приступов.

Миф: Во время эпилептического приступа нужно вкладывать что-то в рот, чтобы человек не прикусил или проглотил язык

Это небезопасный миф. Человек физически не может проглотить язык, а введение посторонних предметов в ротовую полость может привести к травмам. Во время нападения нужно только осторожно повернуть человека на бок и подложить что-нибудь мягкое под голову, чтобы оградить его от травмирования.

Миф: Эпилепсия – заразная

Правда : Эпилепсия не является инфекционной болезнью, она не передается ни через контакт, ни воздушно-капельным путем. Ее причинами могут быть генетические факторы, черепно-мозговые травмы, инсульты, опухоли или другие заболевания мозга (менингит, энцефалит).

Миф: Эпилепсия – это болезнь детей

Правда : Эпилепсия действительно чаще встречается у детей до 10 лет и у людей 60+, но она может развиться в любом возрасте и независимо от пола или этнической группы. Все зависит от причины, обусловившей заболевание.

Миф: Эпилепсия всегда проявляется судорогами (непроизвольным сокращением мышц)

Правда : На самом деле эпилептические приступы могут иметь разные проявления, и не всегда это судороги. Некоторые люди во время нападения на несколько секунд "отключаются" – замирают, не реагируют на оцепление. Другие могут совершать автоматические, хаотические движения – ходить, перебирать руками, повторять слова или действия. Есть также приступы без утраты сознания, когда человек испытывает "транс" либо, к примеру, дежавю. Поэтому эпилепсия – это не только приступ с неконтролируемым сокращением мышц, а гораздо более широкий спектр состояний.

Миф: Эпилепсия – неизлечимая, и все пациенты получают инвалидность

Правда : Это не так. Люди с эпилепсией имеют тот же диапазон способностей и интеллекта, что и другие, и также не все больные эпилепсией имеют инвалидность. В связи с тем, что некоторые пациенты имеют более сильные эпилептические приступы, они действительно не могут работать на отдельных должностях (например, водителями, в производственных цехах и т.п.), но большинство могут реализовать себя в бизнесе, госслужбе, творчестве.

Миф: Люди с эпилепсией не могут жить полноценной жизнью

Правда : Люди с эпилепсией могут вести активный образ жизни, работать, заниматься спортом и строить семьи. Главное – правильно подобранная терапия, внимание к своему состоянию и поддержка близких.

Важно знать больше! Чтобы не поддаваться мифам и понимать, как помочь себе или близким, читайте полезную информацию в руководстве "Эпилепсия в вопросах и ответах ".