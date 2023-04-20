Как общаться с родственниками, если они живут в стране агрессора

Так сложилось, что у большого количества украинцев есть родственники на территории страны агрессора. Теперь, когда война находится между родными людьми, нужно строить новые стратегии поведения, которые, безусловно, зависят от мировоззрения и позиции обеих сторон.

Если ваши родственники поддерживают ныне существующий политический режим наших противников, доверяют новостям, транслируемым по их телеканалам – общение будет крайне разрушающим для вашей психики, сложным, можно даже сказать, что это станет своеобразным экзаменом на прочность. В этом случае стоит спросить себя, настолько ли вам нужна эта коммуникация? Доказывать что-либо, вступать в постоянные споры, предоставлять аргументы, которым не будет веры, нужно ли это вам? Как говорится "... не дополняй чужой лжи позором объяснений".

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В такой ситуации есть два варианта, которые будут более конструктивными.

Первый, вообще прекратить общение. Этот выбор можно сделать в том случае, если по ту сторону находится двоюродный дядя или троюродная племянница, когда их роль в вашей жизни не слишком значима.

Если же вы не можете так поступить, потому что там проживает, например, ваша мама или бабушка, или родной брат - общайтесь коротко и не затрагивайте темы политики, войны. Как ни прискорбно, но лучше свести диалоги к бытовым вопросам и разговорам "о погоде". От этого, конечно, пострадает искренность отношений, но вы сможете сохранить общение, а время все обязательно расставит по своим местам.

Не имеет смысла пытаться достучаться до пожилых людей, которые постоянно "живут в телевизоре". Они не смогут поверить вам не только из-за существующей в их стране пропаганды, но еще и потому, что им удобнее верить в невиновность своей страны, так как иначе они столкнутся с реальностью, требующей от них ответственности, действий, изменений в жизни, к которым они совсем не готовы или уже не имеют для этого ресурсов. К тому же они часто живут прошлым, идеализируют его, вы обязательно услышите истории об СССР и то, что не нужно было ничего менять.

Если же ваши близкие понимают, что в Украине действительно убивают невинных людей, что сейчас совершаются ужасные, недопустимые преступления, но по какой-то причине они не готовы покинуть страну агрессора – общаться можно, однако, не стоит настаивать на изменениях в их жизни. Конечно, нам хочется, чтобы наши близкие сразу переехали в другие страны, разделили с нами понимание ситуации, однако, к большому сожалению, на это способны далеко не все люди. Не каждый имеет смелость говорить, особенно если за это можно попасть за решетку, не каждый готов покинуть собственное жилье, забрать детей из привычных школы или садика, сменить место работы. Конечно, это не о решительности или смелости, это о том, что называется словами "моя хата с краю, ничего не знаю", но так тоже часто бывает. В таком случае общение будет зависеть от вашего терпения и возможности не затрагивать "болезненные" темы.

Если же ваши родственники настаивают, что происходящее - не война, а спецоперация, и хотят постоянно об этом говорить, пытаются вас в чем-то убеждать, общаются на "повышенных тонах" - прекратите коммуникацию, потому что вам она только повредит. Хотя трудно с этим смириться, но так бывает, что "сытый голодного не понимает". Вам следует сказать откровенно, что вы не разделяете подобных взглядов, имеете противоположную точку зрения, и не готовы общаться как минимум до окончания войны.

Главное, помните, что состояние вашего здоровья, особенно вашей психики, гораздо важнее любого общения. Ибо никакие родственники не смогут вернуть вам хорошее самочувствие, если вы потеряете сон или будете находиться в постоянной тревоге из-за подобного общения.

Возникновение тревожных, панических, депрессивных, обсессивно-компульсивных (ОКР), посттравматических стрессовых (ПТСР) расстройств и других значительно участилось во время войны. Ситуация в нашей стране и без того требует сил и воодушевления, поэтому не тратьте собственные ресурсы, которые сейчас необходимы для выживания, на то, чтобы доказать кому-то, кто далеко, что правда на вашей стороне. Оставляйте по возможности в собственной жизни только то, что делает вас сильнее, придает силы, настраивает на позитивный лад, а не расстраивает и отнимает энергию.