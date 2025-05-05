Война в стране, кардинальные изменения в жизни, непонятность не только далекого будущего, а непредсказуемость даже ближайшего, – это факторы, оказывающие существенное влияние на психическое состояние каждого украинца. Кто пытается приспособиться к новым условиям, находясь за границей, кто пытается строить свою судьбу в Украине, подстраиваясь под новые обстоятельства. Сложнее всего тем, кто потерял близких или ежедневно переживает при их жизни, остался без жилья и возможности вернуться, потому что возвращаться некуда. Очень часто среди украинцев, особенно в социальных сетях, к сожалению, можно встретить "меряться горем". Начинаются разговоры о том, кому труднее, тем, кто остался в стране, или тем, кто уехал, и споры по этому поводу. Но, как бы то ни было, состояние хронического стресса, психологического истощения, известно многим, ибо оставшиеся находятся в страхе за жизнь, испытывают опасность из-за "вой сирен", постоянные страшные новости, а уехавшие должны строить все с нуля, начиная с поисков жилья и работы, завершая поиски. Всем тяжело, но каждый проходит личный, неповторимый путь, который только он может преодолеть.

Однако есть определенные признаки психологического истощения, которые нужно воспринимать очень серьезно, а именно, обратиться к врачу психиатру. Эти состояния нельзя игнорировать, потому что подобная "легкомыслие" может стоить здоровье, восстановление которого потребует времени, усилий, средств и т.д.

Одним из важных критериев, свидетельствующих о психологическом истощении, является усталость от сострадания и сопереживания. В таком случае человек уже просто не способен проявлять эмпатию. Ему как бы безразлично, хотя это на самом деле совсем не так. Если использовать сравнение, такой человек напоминает электрическую проводку, перегоревшую от чрезмерной нагрузки. То есть реальность, новости, разговоры, все вокруг настолько перенасыщено болью, что человек, от природы склонный к чрезмерному сочувствию, воспринимающий все очень "близко к сердцу", словно ломается и уже не чувствует ничего. Подобное состояние может свидетельствовать о начале развития депрессии. Недавно у меня на консультации прозвучали болезненные, но очень правдивые слова одной медицинской сестры. Она рассказала, что работает вместе с хирургом, из-за войны часто видит искалеченных воинов, которым помогают врачи, но, к сожалению, иногда и они не могут ничего сделать. Пациентка сказала, что в таких случаях пытается не смотреть на этого мужчину, чтобы не запомнить его внешности, имя, информацию о его родных. Коллеги на работе начали считать ее "бессердечной", а на самом деле она просто уже не могла выдержать такую ​​реальность и поделилась, что начала приходить с работы и рыдать до последующей смены. Она чувствовала опустошенность и истощение.

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Потом, когда ее слезы начали повторяться каждый день она пришла в себя и задала себе вопрос: "Кому помогут мои рыдания?", "Что будет с моими детьми, если я погибну или сойду с ума?" Ответ ясен. Поэтому ее "безразличие" – выбор, сознательная защитная реакция.

Следующим "сигналом" есть нежелание общаться. Человек – социальное существо, поэтому он, как правило, стремится к общению. Хотя бы с теми, кто ему приятен. Это приносит чувство радости, заинтересовывает, способствует развитию, получению новой информации. Но, война заполняет информационное поле фактами о потерях, смерти, боли, отчаянии. Когда все это становится темами в общении – тяжесть усиливается вдвое. Сначала человек узнал о потерях, например, с телеэкрана, а потом еще много раз услышал это от собеседников. Выходит, что любое общение переходит в негатив. Именно поэтому люди закрываются и начинают ограничивать коммуникацию.

Также может проявиться и усталость от эмоций, и приятных тоже. На это нужен ресурс, которого у человека с психологическим истощением просто нет. Равнодушие, отсутствие ощущения вкуса и цвета жизни, недостаток сил для противостояния реальности, выживанию в ней. Человек как бы "плывет по течению" и не может реагировать ни на что. Это очень похоже на проявления депрессии.

Когнитивные функции при психологическом истощении тоже заметно страдают. Концентрация внимания становится значительно сниженной, память ухудшается, работа, особенно интеллектуальная, становится сверхсложной задачей. Фоновый стресс, чувство опасности, постоянные размышления о том, как жить дальше и что ждет впереди – все это отнимает очень много сил.

Усталость от воспоминаний – еще одна проблема при психологическом истощении. Человеку очень сложно сравнивать реальность с тем светлым прошлым, которое еще недавно было привычным, а теперь осталось только воспоминаниями. Особенно это касается тех, кто потерял близких, жилье, переехал из-за того, что территории оккупированы, то есть испытывают очень сильные травматические изменения, которые, к сожалению, необратимы. В таком случае много энергии отнимают мысли о несправедливости, ощущении бессилия, борьбе с реальностью, которую не хочется принимать.

В любом случае, если вы чувствуете, что ваши переживания сродни психологическому истощению, лучше обратиться за консультацией к психиатру. Дело в том, что за ним может скрываться и начало развития депрессии и других ментальных расстройств. Лучше проявить чрезмерную внимательность, чем упустить время и допустить возможность "застревания" в болезни.

Если психиатр не выявит серьезной проблемы, он посоветует, что лучше сделать в вашем случае. Это может быть работа с психотерапевтом или психологом, также могут быть предложены техники для самопомощи, такие как диафрагмальное дыхание, медитация, упражнения на мышечное напряжение и расслабление и т.д.

Безусловно, нужно соблюдать и режим дня, иметь достаточно отдыха, соблюдать информационную диету и заботиться о полноценном сне без просмотра новостей в гаджетах перед засыпанием, потому что наше здоровье – это наша ответственность, даже если сохранить его помогает врач.