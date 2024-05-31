Война – это одно из самых страшных явлений человеческого существования, которое травмирует, как физически, так и психически. Ее последствия для конкретной личности могут уничтожать границы между победителем и побежденным, потому что обе стороны не могут обойти жертвы. Как военные, так и гражданские из-за боевых действий терпят ментальный ущерб, одним из наиболее распространенных среди расстройств психики, возникающий из-за войны, является посттравматическое стрессовое расстройство или ПТСР.

ПТСР – это психическое расстройство, формирование которого базируется на переживании человеком сверхсильной психотравмирующей ситуации, что стала причиной возникновения такого уровня стресса, который стал для психики невыносимым. Причиной чрезмерной нагрузки на психическое состояние человека может быть ситуация, связанная с проявлениями насилия, смертью, большой угрозой жизни. Также можно отметить, что ПТСР может быть не только у участника травмирующих событий, но и у свидетеля. Например, военные, которые видели, что тела убитых горят, чувствовали этот запах после того, как оказывались дома, в безопасной обстановке и, например, отдыхали с семьей на природе, не могли спокійно переносить запах жареного мяса. У них возникали болезненные для психики флешбеки. Это нежелательные воспоминания, ассоциации с травматическим событием. То есть запах вкусного блюда напоминал им ужас, когда горит человек. Понятно, что после таких эмоций уж очень сложно отдыхать и быть радостным в данный момент.

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ПТСР может проявиться у каждого, особенно сейчас, когда страна находится в состоянии войны, ни один из ее граждан не чувствует себя в 100% безопасности. Пугающие новости, постоянная информационная нагрузка, касающаяся прогнозов завершения войны, слухи, сплетни и споры, регулярные воздушные тревоги и информация о потерях, погибших, пострадавших. Всё это очень травмирует. Что же говорить о случаях, когда людям с детьми, пенсионерам, приходилось убегать, покидать дома, имущество, всю прошлую жизнь?

Отдельно следует сказать о военных. Почему-то, когда о них идет речь, большинство представляет себе сильных и несгибаемых мужчин, но… Мы не думаем о том, что нередко они не были готовы к тому, что их ждет. Если это не профессиональные военные, их не учили убивать, а это не просто, даже если ты видишь перед собой врага. А кто учил, как пережить смерть собратьев, или их увечья?

Никто не знает на войне, что он будет переживать. Быть готовым к этому на 100% невозможно, даже если ты полностью осознаешь ситуацию. Поэтому именно военные являются наиболее уязвимой категорией для ПТСР. Когда случается психотравмирующее событие, сначала ощущается ужас, возможно чувство дереализации, потери контроля над ситуацией и собственным телом, впоследствии "накрывают" проявления острой реакции на стресс.

ПТСР начинает сказываться примерно через месяц после события, которое его спровоцировало. Проявляются флешбеки в виде травмирующих воспоминаний, сильные, неожиданные, с которыми человек не справляется, потому что нет представления, как это сделать. Отягощает и то, что никто из близких не может дать совета, разделить эти переживания на 100%, если тоже не был участником подобной ситуации.

Основные симптомы посттравматического стрессового расстройства:

воспоминания о травмирующем событии, часто возникающие как флешбеки, ощущения, напоминающие о травматическом опыте;

гипервозбуждение, невозможность успокоиться, "усидеть" на месте;

проблемы со сном, как с его продолжительностью, так и глубиной, могут быть ужасы, становящиеся дополнительной причиной внезапного пробуждения;

необходимость держать все под контролем, сильная настороженность, невозможность расслабиться и почувствовать себя в безопасности;

постоянные страхи, самовнушения, связанные с травмирующей ситуацией и вероятностью ее повторения, попытки включать избегающее поведение по отношению ко всему, что может быть опасным;

нарушение когнитивных функций, невозможность сосредоточиться, ухудшение памяти, отсутствие мотивации на работу;

отсутствие интереса к обычной жизни, чувство одиночества;

колебания эмоций, вспышки агрессии или наоборот, чрезмерная слезливость, апатия;

желание уединения, замкнутость, постоянные просьбы не беспокоить, оставить "в покое".

Часто у военных ПТСР не единственная ментальная проблема. Могут возникать и сопутствующие расстройства, что иногда очень усложняет ситуацию. Например, в случае, когда человек пытался самостоятельно справиться с расстройством, но избрал не верный путь, а именно чрезмерное употребление алкоголя или попытки "потушить пожар бензином" и попробовать наркотические вещества. Таким образом, к ПТСР добавляется еще и алкогольная или наркотическая зависимости. Тогда, кроме психиатра, нужна помощь и нарколога. У таких пациентов течение заболевания протекает тяжелее, потому что преодоление зависимости само по себе является сильным стрессом, а при посттравматическом стрессовом расстройстве - это труднее и вдвое сильнее. Именно поэтому следует быть очень внимательными, чтобы не допустить суицидальных попыток.

Кто из военных наиболее уязвим к возникновению ПТСР?

Каждый участвующий в боевых действиях имеет очень высокий процент вероятности развития ПТСР. По статистической информации около 60-80% военных имеют все симптомы острой травмы. То есть они нуждаются в своевременной и компетентной помощи, потому что при ее отсутствии могут возникать тяжелые последствия.

Наиболее уязвимыми к возникновению ПТСР:

которые уже имели в анамнезе диагностированное психическое расстройство;

уже имеющие негативный опыт психотравмирующего события;

травма которых связана с потерей семьи, родных, смертью людей, их инвалидизацией;

одинокие, потому что очень трудно человеку, когда нет близких, с которыми можно было бы поделиться собственными мыслями, переживаниями, поговорить и получить поддержку и понимание.

Лечение

ПТСР – не проходит самостоятельно. Это расстройство нужно брать под контроль вместе со специалистами. Помощь для военных можно получить в лагерях декомпенсации или в центрах ветеранов. Граждане могут обратиться за помощью к психиатру по месту жительства или частно онлайн/офлайн. Лечением же ПТСР может заниматься только врач-психиатр. Кроме медикаментозного лечения он может рекомендовать психотерапию, поскольку она помогает осознать негативные переживания и трансформировать свой опыт, вместо травмы получить посттравматический рост, стать еще более сильным и мудрым человеком, вновь живущим счастливой и радостной жизнью.