Психиатрическая помощь по Программе медгарантий

90 больниц в Украине оказывают психиатрическую помощь в стационарных условиях, 68 – по месту нахождения пациента.

Из-за последствий войны в Украине может увеличиваться количество пациентов, нуждающихся в психиатрической помощи. По оценкам ВОЗ, 10 миллионов человек или примерно четверть населения Украины могут страдать от расстройств психического здоровья в связи с войной. С началом полномасштабной войны помощь в сфере психического здоровья стала одним из приоритетов Программы медицинских гарантий. Рассказываем, какая психбольница предусмотрена на специализированном уровне.

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В Программе медицинских гарантий есть два пакета услуг по специализированной психиатрической помощи:

"Психиатрическая помощь взрослым и детям в стационарных условиях" – 90 заведений с договором;

"Психиатрическая помощь взрослым и детям, предоставляемая мобильными мультидисциплинарными командами" - 68 заведений с договором.

"К сожалению, в результате растет количество людей, нуждающихся в психиатрической помощи. Ее можно получить на амбулаторном уровне, а также в стационаре. Эту услугу оплачивает государство, поэтому для пациента она безвозмездна, - говорит Наталья Гусак, председатель НСЗУ. - В то же время, чтобы приблизить этот вид помощи к людям, еще в 2021 году заработали мобильные мультидисциплинарные команды, которые по договору с НСЗУ оказывают психиатрическую помощь взрослым и детям на дому. продолжают свое лечение, но уже в привычной домашней обстановке Команды помогают людям с расстройствами поведения и психики адаптироваться к жизни в социуме. , а с семейным врачом".

Чтобы обратиться к психиатру амбулаторно – направление не обязательно. Обратиться к врачу можно в поликлинику или больницу, имеющую договор с НСЗУ по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях" и психиатра в штате.

Получить бесплатно психиатрическую помощь в стационаре можно как по направлению лечащего врача, так и в порядке самообращения; также возможно доставление бригадой скорой медицинской помощи, полицейскими или перевод из другого медучреждения. Решение о госпитализации принимает врач психиатр после психиатрического осмотра пациента.

Какие бесплатные услуги предусмотрены в пакете "Психиатрическая помощь взрослым и детям в стационарных условиях":

психиатрический осмотр с целью определения потребности в госпитализации и формировании в сотрудничестве с пациентом или пациенткой индивидуального плана лечения и реабилитации;

необходимые лабораторные исследования;

необходимые инструментальные обследования: ЭКГ, ультразвуковые исследования, рентген, электроэнцефалография и т.п.;

консультации врачами других специальностей;

применение фармакотерапии, психотерапии, методов психологического воздействия, а также реабилитационной помощи;

своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения;

обеспечение лекарственными средствами в соответствии с Национальным перечнем основных лекарственных средств;

круглосуточное сопровождение психиатром и медсестринский уход;

формирование вместе с пациентами и с их согласия плана лечения, сопровождения и реабилитации после завершения стационарного этапа лечения.

направление пациентов для предоставления дальнейшей психиатрической помощи в амбулаторных условиях и/или по месту нахождения пациента/пациентки (специалистами и специалистами мобильной мультидисциплинарной команды) и/или в учреждение первичного уровня для сопровождения и лечения семейными врачами;

обеспечение питания в условиях стационара и т.д.

Больше об объеме медицинской помощи по ссылке: https://bit.ly/40rJvix п.21.

Бесплатные услуги в пакете "Психиатрическая помощь взрослым и детям, предоставляемая мобильными мультидисциплинарными командами":

осмотр членами мультидисциплинарной команды и предоставление психиатрической и психосоциальной помощи лицам с нарушениями психики и поведения;

формирование индивидуального плана лечения и реабилитации – с привлечением самого пациента или его законного представителя;

поддержка пациентов в соблюдении плана лечения и реабилитации, мониторинг побочным действием лекарств и коррекция лечения в случае необходимости;

предоставление неотложной медицинской помощи пациентам во время посещения при возникновении состояний, угрожающих жизни, а также при необходимости вызов бригады экстренной медицинской помощи;

оценка соматического состояния пациентов и выдача электронного направления (при наличии показаний) для оказания специализированной медицинской помощи;

определение потребности пациентов с расстройствами психики и поведения в паллиативной помощи и выдача в таком случае необходимого электронного направления;

определение потребностей пациентов с расстройствами психики и поведения в социальных услугах и содействие их социально-трудовой социализации и т.д.

Найти ближайшее заведение по оказанию психиатрической помощи, имеющее соответствующий договор с НСЗУ, можно позвонив в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Или воспользовавшись информационной панелью (дашбордом) "Предоставители медицинской помощи по направлению: Психологическая и психиатрическая помощь" (выберите область, общину или населенный пункт и вид помощи). Вы увидите все медицинские учреждения, имеющие договор с НСЗУ

Больше о бесплатных медицинских услугах – в электронном пособии "Гид по Программе медицинских гарантий для пациента 2024". Загрузить руководство можно по ссылке: https://cutt.ly/Nw5buw0b.