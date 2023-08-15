Синдром Туретта у детей и подростков: врач дает ответы
Синдромом Туретта называют наследственное расстройство нервной системы, которое чаще всего проявляется в молодом или даже детском возрасте, для которого присущи моторные тики и, как минимум, один голосовой, неоднократно повторяющиеся в течение суток и продолжающиеся больше 12 месяцев. Может иметь разный по силе характер проявлений, от незначительного до очень сильного, что становится причиной инвалидизации.
Патологию назвали именем автора, впервые описавшего ее в 1486 г. Это был врач невролог из Франции, его звали Жорж Жиль де ла Туретт.
Когда синдром Туретта ассоциировали исключительно с восклицанием разнообразных неуместных, непристойных слов, однако, на самом деле чаще он проявляется, например, глазными тиками, храпом, лицевыми движениями и т.д.
Обычно, заболевание дебютирует с 4 до 18 лет, чаще наблюдается у парней, чем у девушек, начинается с чрезмерно частого моргания глазами, пожимания плечами, цокания языком, а далее переходит в выраженную жестикуляцию, подпрыгивание, ужимки и т. д. появляются и голосовые тики. Начинаются с покашливания, а затем произносятся слова и предложения, выкрикиваемые вне желания, словно восклицания против воли человека. Наиболее неприятно то, что с уст такого пациента может срываться ругательство, а его жесты могут быть очень непристойными, но это тоже является проявлением заболевания, а не показателем невоспитанности или наглости. Важно понимать, что человек делает эти неприятные вещи не по собственному желанию, он не может остановиться, контролировать это, сам страдает от такого поведения.
Очень досадно, но у пациентов с синдромом Туретта очень часто присутствуют другие расстройства, например, тревожные, обсессивно-компульсивные, депрессивные и др.
Также такие пациенты склонны к поджиганию предметов, бруксизму, самоповреждению и т.д.
Они очень часто испытывают проблемы с переломами, протрузиями, вывихами, потому что их движения могут быть очень интенсивными, что приводит к травматизации, но человек не может ничего с этим поделать.
Например, один из пациентов во сне сильно размахивал руками, задел полку и сломал два пальца руки.
Дополнительной проблемой является отсутствие понимания этого диагноза, его неприятие в обществе. Обычно, человека с синдромом Туретта считают не больным, а наглым, асоциальным, принимают за алкозависимых или наркозависимых и т. д. Поэтому, им часто наносят, как моральный, так и физический вред. Бывают случаи с вызовами полиции, потому что, например, выкрики бранных слов в помещении банка или супермаркете может этим закончиться.
Особенно тяжело детям, нередко подвергающимся буллингу в учебных заведениях, поэтому их переводят на домашнее обучение, что делает их еще более замкнутыми и одинокими.
Можно ли вылечить синдром Туретта?
К величайшему сожалению, синдром Туретта нельзя полностью вылечить, но ситуацию можно значительно улучшить, значительно снизив его проявления, или даже получить состояние длительной ремиссии. При наличии этого диагноза лучше всего работать с тремя специалистами, а именно невропатологом, психиатром, а также психотерапевтом или психологом. Вместе эти врачи могут комплексно помочь пациенту. Невролог подберет необходимые препараты, например, антиконвульсанты, психиатр назначит медикаменты, которые помогут справиться с проявлениями обсессивно-компульсивного расстройства, депрессии, тревоги и др., психотерапевт или психолог подберет метод психотерапии, что позволит преодолеть комплексы без страданий и самоунижения.
Правильно подобранная схема лечения поможет минимизировать проявления синдрома, а также улучшить психическое состояние пациента и помочь ему с социализацией. Следует понимать, что синдром Туретта очень изнуряет больного, он может находиться в состоянии отчаяния, думать о самоубийстве, даже планировать его. Поэтому нельзя оставлять его без помощи психиатра и психотерапевта (психолога).
Близким человеку, имеющему синдром Туретта также очень полезно работать с психологом или психотерапевтом, ибо им грозит психоэмоциональное выгорание, это расстройство требует крепких нервов, терпения, умения не реагировать на неприятные слова или жесты, а это может далеко не каждый человек. Часто родные не могут смириться, что именно в их семье случилась подобная ситуация, или не знают, как построить отношения с больным и адаптироваться к происходящему в повседневной жизни.