Тревога – это негативная эмоция, которая возникает периодически у каждого человека и далеко не всегда является проявлением психического расстройства. Но если она возникает очень часто и не имеет никакого основания, значительно превышает по реакции те причины, по которым появилась, тогда речь идет уже о ее избыточности, поэтому, скорее всего, это проявление именно тревожного расстройства, который имеет довольно большую распространенность.

Тревожное расстройство – это психическое заболевание, которое характеризуется наличием чрезмерной постоянной тревоги, которая возникает без значимой причины и характеризуется ожиданием негативных ситуаций. Неприятные ощущения становятся "фоном", портят жизнь и влияют на ее качество. Очень часто тревожность также проявляется соматическими симптомами. Человек может в подобной ситуации жаловаться на ускорение сердцебиения, повышение артериального давления, потение ладоней, удушье, головокружение, учащение дыхания, дискомфортные ощущения в желудке и т. д. То есть тело реагирует так, будто рядом есть угроза, а на самом деле это только реакция, спровоцированная наличием тревожного расстройства.

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Если тревогу нужно воспринимать, как защитную функцию организма, которая существует, чтобы уберечь человека от опасности, нацелить на обдумывание и анализ рисков в сложных ситуациях, то тревожное расстройство, это совсем другое дело. К нему отношение должно быть только одно – это психическое расстройство, а значит, нужное лечение.

Поэтому одной из важнейших задач является отделение нормы от болезни.

Устанавливать или опровергать психиатрические диагнозы может только врач психиатр. Именно он имеет право назначить пациенту медикаментозное лечение. Психотерапевт и психолог не имеют такого права.

Для обычного человека, имеющего дело с тревожностью, важно понять основные отличия между нормой и болезненным состоянием, чтобы иметь возможность вовремя обратиться за помощью к врачу.

Для тревожного расстройства характерно:

Постоянное фоновое чувство чрезмерной тревоги, невозможность расслабиться даже тогда, когда для этого нет видимой причины. Частые негативные мысли о будущем. Оно представляется пугающим, тяжелым, вызывающим страх и уверенность в том, что впереди будут только неудачи. Ухудшение когнитивных функций. Невозможность нормально работать, потому что память будто ухудшается, трудно с концентрацией внимания, восприятием информации, невозможно "погрузиться" в работу, потому что мысли крутятся совсем о других событиях. Проявления панических атак, вегетативных соматических реакций, таких, как повышенное артериальное давление, учащенное сердцебиение, головные боли, тошнота, метеоризм, поносы, повышенная потливость и т.д. Нарушение сна (инсомния) – трудности при засыпании, частые пробуждения, отсутствие ощущения отдыха утром. "Редактирование" собственной жизни через страхи. Отказ от интересных встреч, посещения гостей, общения, развития карьеры. Человек сам себя ограничивает из-за тревожности, поэтому ему легче отказаться от части своей привычной жизни, чем терпеть повышенную тревогу. Но парадокс заключается в том, что отказ от многих интересных вещей не уничтожит тревожность на самом деле. Она просто будет иметь другую причину (возможное психическое расстройство), а человек будет рассказывать, что повод для чрезмерной тревоги был реальным, объективным, и он совсем не болен.

Поэтому, единственным действенным способом решения ситуации с тревожными расстройствами является лечение у психиатра и проведение психотерапии.

Психиатр обязательно назначит медикаменты, которые помогут со временем нормализовать состояние. Безусловно, стратегическим лечением являются антидепрессанты, улучшающие нейромедиацию серотонина, норадреналина и дофамина. Но они начинают действовать только через 3 недели, а также нужно подождать еще определенное время для того, чтобы они немного поработали, чтобы увидеть достаточно ли начальной дозы или нужно повысить ее. Также при лечении тревожных расстройств назначаются на время в течение 1-2 мес. противотревожные и седативные средства, как тактическую терапию, чтобы снизить градус тревоги до тех пор, пока антидепрессанты начнут работать.

Если у пациента будет возможность и желание, очень важно проводить психотерапию. Дело в том, что человек не просто так оказывается в ловушке тревожного расстройства. Туда его могут привести не только реальные события или генетическое "наследство", но и собственные шаблоны мышления, которые нередко бывают искажены, склонность к когнитивным ошибкам, гиперконтролю и др., а также деструктивные копинг стратегии в борьбе с негативными стрессовыми факторами.

Психотерапия позволяет разобраться в себе, увидеть проблемы в своем поведении, осознать, какие мысли приводят к деструктивному поведению и попытаться изменить их на более продуктивные. Это конечно улучшит ментальное здоровье. Понятно, что на определенном этапе без медикаментов не обойтись, но ведь не всю жизнь бороться с тревогой таким образом. Следует меняться самому, чтобы не давать чрезмерной тревоге овладеть собой.

Поэтому при тревожном расстройстве лучшим выбором для улучшения собственного состояния является работа с двумя профессионалами - психиатром и психотерапевтом. И главное, быть самому заинтересованным в выздоровлении, помогать специалистам, прикладывать максимально возможные усилия, а не перекладывать на них всю ответственность за свои жизни и здоровье. Вспомните рисунок, на котором аист пытается съесть лягушку, а та ее душит в борьбе за свою жизнь. Не задавайтесь и вы. Тревожное расстройство - не то, с чем следует смириться, а то, что необходимо лечить, чтобы дальше жить без чрезмерной тревоги, радуясь насыщенной, яркой, полноценной жизни.