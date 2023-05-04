Ученые выяснили, как первый секс влияет на женщин

Первый сексуальный опыт достаточно значим для женщины и не только, как сам факт близости, но и тем, что оказывает влияние на ее дальнейшую сексуальную жизнь.

Как рассказал Мedicalxpress со ссылкой на статью доктора в области психологии Диану Пергейн "Учебный опыт? Наслаждение сексуальным дебютом и гендерный разрыв в сексуальном желании среди молодых людей" опубликованную в Journal of Sex Research, первый сексуальный опыт женщины оказывает длительное влияние на сексуальное желание гетеросексуальной женщины в более позднем возрасте. И многое тут зависит от того, на сколько в первый раз был приятен для женщины секс.

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"Считается, что у женщин более слабое половое влечение, чем у мужчин, якобы разница в либидо у них велика и остается стабильно такой на протяжении всей жизни. Говорят, что женщины хотят секса меньше, чем мужчины", – сказала Пергейн.

Однако у эксперта есть другое мнение и сексуальное желание, считает она, не обусловлено гендером, как до сих пор думают многие.

Свои выводы доктор сделала на исследовании 838 взрослых гетеросексуальных женщин. Было обнаружено, что женщины отличаются от мужчин своим желанием секса с партнером только в том случае, если их первый опыт секса не был приятным, то есть если в их "первый раз" они не испытали оргазма.

"Женщины, по сравнению с мужчинами, в два раза реже сообщали о том, что удовлетворены при первом половом акте, и примерно в восемь раз реже испытывают оргазм", – поделилась Пергейн.

Она же отметила, что женщины, испытавшие оргазм при первом половом акте, больше интересовались сексом в дальнейшем.

"Это может послужить "обучающим опытом" для многих и важным для развития ожиданий того, что секс может быть приятным, и убеждений, что мы заслуживаем и имеем право получать от него удовольствие", – сказала она.

Доктор подчеркнула, что более низкое сексуальное желание у женщин объясняться отсутствием удовольствия во время их первого полового акта, а не их полом.

В конечном счете, она надеется, что исследование, демонстрирующее, что более низкое сексуальное влечение у женщин может быть связано с разницей в опыте, а не с гендером, вдохновит на другие исследования "гендерного разрыва" сексуального влечения.

"Я действительно думаю, что такая работа могла бы внести изменения в области полового воспитания, которое способствовала здоровому пониманию этого процесса", – добавила она.

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