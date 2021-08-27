Естественный иммунитет или вакцинация – что лучше защищает от COVID-19

Естественная иммунная защита после инфекции SARS-CoV-2 лучше защищает от Delta-варианта COVID-19, чем две дозы вакцины Pfizer-BioNTech, что демонстрирует возможности иммунной системы человека. Об этом говорится в крупном израильском исследовании, опубликованном недавно.

Однако ученые опасаются, что некоторые сочтут результаты работы аргументом в пользу заражения, и призывают не делать этого и вакцинироваться. Эксперты по инфекционным заболеваниям подчеркивают, что Pfizer-BioNTech и другие вакцины от COVID-19, тем не менее, по-прежнему обладают высокой защитой от тяжелых заболеваний и смерти.

Врач и исследователь иммунологии в больнице Дандерид и Каролинском институте, изучающая иммунные реакции на SARS-CoV-2, Шарлотта Толин, говорит, что преднамеренное заражение невакцинированных людей подвергнет их значительному риску серьезного заболевания и смерти или сохранению значительных симптомов – Long COVID.

Подробности работы и ограничения

В ходе исследования, проведенного в Израиле – одной из стран мира с наибольшей вакцинацией от COVID-19, были изучены медицинские записи десятков тысяч людей, с учетом графика их инфекций, симптомов и госпитализаций в период с 1 июня по 14 августа, когда преобладал вариант Delta. По словам руководителей, это крупнейшее на сегодняшний день наблюдательное исследование в реальном мире, посвященное сравнению естественного и индуцированного вакцинами иммунитета к SARS-CoV-2.

Исследователи также выявили, что люди, которые ранее болели SARS-CoV-2, а затем получили одну дозу мРНК-вакцины Pfizer-BioNTech, были более защищены от повторного заражения, чем те, кто когда-то был заражен вирусом и все еще не был вакцинирован.

Новый анализ основан на базе данных Maccabi Healthcare Services, в которой зарегистрировано около 2,5 миллиона израильтян. Исследование показало в двух анализах, что у вакцинированных зимой людей спустя полгода вероятность заразиться в разы выше, чем у непривитых людей, которые ранее были инфицированы коронавирусом. В одном анализе, сравнивающем более 32 000 человек в системе здравоохранения, риск развития симптоматического COVID-19 был в 27 раз выше среди вакцинированных, а риск госпитализации – в восемь раз выше.

По словам Толин, несмотря на огромные различия, которые показывает исследование, оно ограничено числом инфекций и других событий, проанализированных для сравнения. Например, более высокий уровень госпитализаций в анализе с участием 32 000 человек был основан только на восьми госпитализациях в вакцинированной группе и одной в ранее инфицированной группе. И 13-кратное увеличение риска заражения в том же анализе было основано всего на 238 инфекциях среди вакцинированного населения, что составляет менее 1,5% от более чем 16 000 человек, по сравнению с 19 повторными инфекциями среди аналогичного числа людей, которые когда-то были инфицированы SARS-CoV-2.

Ни один из участников исследования, кто заразился COVID-19, не умер. Это не позволило провести сравнение показателей смертности, но является явным признаком того, что вакцины по-прежнему обеспечивают надежную защиту от серьезных заболеваний, даже если они не так хороши, как естественный иммунитет. К тому же естественный иммунитет далек от совершенства. Хотя повторные инфекции SARS-CoV-2 редки и часто протекают бессимптомно или в легкой форме, они могут быть тяжелыми.

В другом анализе исследователи сравнили более 14 000 естественно инфицированных людей, которые не были вакцинированы или получили одну дозу вакцины Pfizer-BioNTech (в Израиле ранее инфицированным людям рекомендована одна доза). Обнаружено, что у непривитой группы вероятность повторного заражения в два раза выше, чем у людей из группы однократной вакцинации.

По словам Эрика Тополя, ученого-врача Scripps Research, важность естественного иммунитета к инфекциям недооценена. И усиление ее одной дозой вакцины защиту можно довести до уровня, который сейчас невозможно сопоставить ни с одной вакциной в мире.

Также Тополь говорит о том, что интерпретация этого исследования неоднозначна. А иммунолог Эндрю Л. Кроксфорд в Twitter описал ряд ограничений: данные актуальны только в отношении Delta-варианта и использования вакцины Pfizer-BioNTech, возможно, не все бессимптомные случаи учтены, а также нет корректировки по поведению людей (дистанцирование, маскировка и т.д.).

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