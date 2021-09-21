Исследователи определили самую эффективную вакцину от COVID-19

Недавно было завершено исследование по сравнению эффективности трех вакцин от COVID-19 – Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson, проводившееся на общенациональном уровне в США. Оно показало, что Moderna лучше двух других вакцин защищает от госпитализации.

Исследование охватывало почти пять месяцев наблюдений весенне-летнего периода. Оно включало 3,6 тыс. взрослых из 21 больницы в 18 штатах, у которых не диагностированы иммунодефицитные состояния. Для вакцин Moderna, Pfizer-BioNTech и Johnson & Johnson защита от госпитализации составила 93, 88 и 71% соответственно. Об этом говорится в еженедельном отчете агентства по заболеваемости и смертности.

В исследовании также изучалась эффективность в разрезе более длительных периодов. Moderna снова вышла на первое место. Согласно данным CDC, через 4 месяца после введения Moderna обеспечивает 92% эффективности против госпитализации, для вакцины Pfizer-BioNTech этот показатель составляет 77%. Для Johnson & Johnson подобный расчет не проводился.

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Представители CDC полагают, что разница эффективности вакцин Moderna и Pfizer-BioNTech может быть связана с двумя факторами:

В Moderna более высокое содержание мРНК.

Перерыв между введением доз Pfizer-BioNTech составляет 21 день, для Moderna предусмотрен более длительный интервал – 28 дней.

Также допускается вероятность, что есть различия между группами, получившими каждую из вакцин, которые не были учтены в отчете.

В CDC отмечают ограничения, присутствующие в выводах. В частности, в исследование не входили некоторые группы людей: взрослые с ослабленным иммунитетом и дети.

По мнению CDC, эти новые данные в отношении различий эффективности вакцин могут помочь людям в принятии обоснованного и информированного решения в отношении бустеров вакцины. При этом агентство подчеркивает, что все одобренные в стране вакцины оказывают достаточный уровень защиты от госпитализации из-за тяжелого течения COVID-19.

Pfizer-BioNTech: усталость, головная боль, озноб, мышечные боли, особенно после введения второй дозы.

Moderna: лихорадка, боли в мышцах, головные боли, продолжающиеся несколько дней. Эффекты усиливаются после второй дозы.

Pfizer-BioNTech и Moderna: Есть данные о крайне редких случаях анафилаксии, паралича Белла (временный паралич лицевого нерва).

Johnson & Johnson: боль в месте укола, головная боль, усталость, боль в мышцах. Существует возможная, редкая связь между вакциной и тромбами с низким содержанием тромбоцитов.

Pfizer-BioNTech и Moderna: в июне FDA выпустило предупреждение о воспалении сердца. С апреля 2021 года поступило более тысячи сообщений о миокардите и перикардите. Эти случаи все еще относительно низки.

Johnson & Johnson: в июле FDA выпустило предупреждение о повышенном риске развития синдрома Гийена-Барре.

Pfizer-BioNTech: изучение вакцины у беременных не завершены. Эксперты говорят, что беременным или кормящим женщинам вакцинация не противопоказана.