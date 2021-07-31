Комаровский рассказал, как правильно использовать кондиционер в жару

Для закаленного организма кондиционер не страшен

При использовании кондиционера в жаркую погоду нужно учитывать несколько факторов. В частности, не желательно из 35 градусов на улице попадать сразу в 25 градусов в помещении.

Об этом написал в Instagram известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. По его словам, если вы всю жизнь живете в стабильных условиях, когда нет колебаний температуры, то сосуды не умеют реагировать на такие резкие изменения параметров внешней среды.

"Но если в вашем распорядке дня есть закаливающие процедуры, контрастный душ, нет избытка одежды, вследствие чего нормально работает сосудистый тонус, то ничего страшного в резких перепадах температуры для вас нет", – добавил доктор.

Он отметил, что подготовленный организм с легкостью переживает разницу даже в 50 градусов.

Комаровский посоветовал родителям, чей ребенок все время жил без кондиционера, постепенно снижать температуру: при 35 градусах за окном установить 28, через неделю – 25, через две недели – 22 градуса.

Врач подчеркнул, что при этом не стоит забывать проветривать помещения, открывая окно, и установить увлажнитель, чтобы поддерживать оптимальную влажность.

Instagram доктора Комаровского

Как сообщал OBOZREVATEL, кондиционер может быть настоящим спасением в жару, но многие даже не подозревают, что его регулярное использование опасно для здоровья. Так называемая "болезнь кондиционеров" связана с холодным и загрязненным воздухом в помещениях, где работает прибор.

Самые распространенные симптомы – насморк, заложенность и зуд в носу, слезоточивость. Иногда ситуация усложняется повышением температуры тела, диареей, кашлем и даже пневмонией.

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