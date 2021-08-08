Коронавирус вакцинацией не остановить, во всяком случае пока

Появляется все больше свидетельств того, что вакцинация в отношении Delta-варианта COVID-19 не столь эффективна, как все рассчитывали. Вакцины защищают от тяжелого течения болезни, но не останавливают передачу вируса.

Ученые из Public Health England (PHE) в конце прошлой недели сообщили о первых признаках того, что вакцинированые могут передавать Delta-вариант коронавируса так же легко, как и невакцинированные. Эти данные согласуются с аналогичными опасениями CDC (Центров США по контролю и профилактике заболеваний).

Почему Дельта более заразна и смертельна?

Вариант Delta вызвал резкий рост случаев COVID-19, госпитализаций и смертей в США и остальном мире. Ситуация усугубилась из-за повсеместного смягчения карантинных ограничений и недостаточного уровня вакцинации, а также снижения уровня ее защиты.

Секрет успеха Delta – в простоте распространения. По оценкам CDC, Delta-коронавирус может быть столь же заразным, как ветряная оспа, и лишь немного менее заразным, чем корь, которая считается одним из наиболее передающихся вирусов. По словам вирусолога Университета Эмори Мехула Сутара, этот конкретный вариант очень хорошо воспроизводится в верхних дыхательных путях.

Основываясь на этих данных, 27 июля 2021 г. в CDC выпустили новое руководство. Оно предписывает ношение масок в общественных местах и в помещениях, где существует высокий уровень передачи инфекции даже после вакцинации.

Скольких людей может заразить носитель Delta-варианта

Чтобы отслеживать, насколько легко распространяется COVID-19, эпидемиологи используют показатель, называемый базовым репродуктивным числом, или R0 – среднее количество восприимчивых людей, которых, как ожидается, заразит каждый инфицированный.

Трудно быть уверенным в отношении R0 для древних пандемий, но для пандемии гриппа 1918 г. считается, что средний инфицированный человек передал болезнь от двух до трех человек, что дает R0 от 2,0 до 3,0.

Первая эпидемия коронавируса SARS 2002 г. имеет R0 3,0, для второй эпидемии коронавируса – ближневосточного респираторного синдрома (MERS), впервые выявленного в 2012 году, R0 составлял 0,69-1,3.

По оценкам CDC, люди, инфицированные Delta, передают вирус от 5 до 9,5 человек. Это выше, чем у оригинального вируса, идентифицированного в Ухане, с R0 от 2,3 до 2,7, и у варианта Alpha, который имел R0 в диапазоне 4-5. Дельта может быть столь же заразной, как ветряная оспа, R0 которой находится между 9 и 10.

Если R0 больше единицы, число инфицированных будет продолжать расти экспоненциально, пока все восприимчивые люди не умрут или не выздоровеют и не будет достигнут коллективный иммунитет. Если R0 меньше единицы, вспышка, скорее всего, исчезнет сама по себе.

Для первоначального SARS-CoV-2 коллективный иммунитет мог быть достигнут при иммунитете около 67% населения – либо через естественную инфекцию, либо через вакцинацию. По словам доцента медицины Университета Алабамы Рикардо Франко, для Delta эти пороговые значения превышают 80% и, возможно, приближаются к 90%.

Более высокая вирусная нагрузка

Delta не только лучше передается, чем предыдущие варианты SARS-CoV-2, но также может вызывать более тяжелые заболевания. Инфицированные Delta люди содержат примерно в 1000 раз больше вирусных частиц (которые эксперты называют "вирусной нагрузкой") в мазке из носа в сравнении с людьми, инфицированными другим штаммом.

Одна из причин этого – быстрое воспроизведение в носу. Исследование, еще не прошедшее экспертную оценку, показало, что для достижения обнаруживаемого уровня после контакта с больным вариантом Delta требовалось в среднем четыре дня по сравнению с шестью днями для исходного вируса Ухань.

Хотя вакцины могут эффективно замедлить пандемию за счет повышения коллективного иммунитета, профилактические меры, такие как социальное дистанцирование и маскировка, по-прежнему остаются необходимой стратегий наряду с вакцинацией в сдерживании распространения вируса.

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