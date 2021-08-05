Подход к лечению COVID-19 может быть пересмотрен

Тяжелое течение COVID-19 требует госпитализации, и при острой дыхательной недостаточности может использоваться три разных метода терапии. Недавно завершенное исследование выясняло, какой из методов респираторных вмешательств – обычная кислородная терапия, CPAP или HFNO, лучше всего работает.

Во всем мире CPAP и HFNO широко используются для лечения COVID-19, наряду со стандартной практикой кислородной терапии. Однако до проведения этого исследования – RECOVERY-RS, результаты которого опубликованы на сайте NIHR (National Institute for Health Research, Национального института исследований в области здравоохранения Великобритании) было неизвестно, насколько они безопасны и эффективны для людей с затрудненным дыханием, вызванным COVID-19.

Исследование

Исследование проводилось на протяжении 13 месяцев и завершилось весной этого года. Суммарно оно охватывало 1272 госпитализированных пациента с острой дыхательной недостаточностью старше 18 лет, которые были случайным образом распределены для получения одного из трех вмешательств респираторной поддержки:

обычная кислородная терапия – 37,3%;

HFNO (High-Flow Nasal Oxygen, высокопоточная назальная оксигенотерапия – относительно новый метод кислородного восполнения, позволяющий получать большие потоки в назальных канюлях и точно устанавливать высокую концентрацию кислорода в смеси вдыхаемых газов) – 32,8%;

CPAP (Constant Positive Airway Pressure, режим искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением) – 29,9%.

Результаты

Первичным исходом, который оценивался в исследовании, являлась необходимость проведения интубации трахеи (ОИТ) или летальный исход в течение 30 дней после начала терапии.

По результатам исследования, доля больных, которым потребовалась инвазивная механическая вентиляция либо которые умерли, составила:

обычная кислородная терапия – 44,4%;

HFNO – 45,1%;

CPAP – 36,3%.

Результаты показывают, что режим искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением CPAP более эффективен при лечении острой дыхательной недостаточности у пациентов с COVID-19. Т.е. избежать необходимости инвазивной вентиляции при использовании CPAP вместо стандартной кислородной терапии может один человек на каждые 12 пациентов.

Значимость исследования

По словам главного врача университетских больниц Бирмингема, профессора Саймона Болла, RECOVERY-RS – важное исследование, которое окажет существенное влияние на решения о лечении.

Одной из основных проблем в больницах, занимающихся лечением пациентов с коронавирусом, является дефицит коек с доступом кислорода. В пиковых ситуациях, когда все оборудованные койки заняты, пациенты с дыхательной недостаточностью имеют практически нулевые шансы выжить.

Это исследование доказывает, что поддержание постоянного положительного давления в дыхательных путях для этих больных даже лучше, чем дополнительный кислород.

CPAP – это компрессоры, которые используются для борьбы с синдромом сонного апное и храпа. Они необходимы для создания дополнительного давления, что препятствует перекрытию дыхательных путей во сне. Использовать это оборудование можно в любой палате, подвод кислорода для этого не нужен. Также возможность использовать компрессоры CPAP снижает потребность в концентраторах.

Результаты этого исследования позволяют полностью пересмотреть подход к стартовой терапии дыхательной недостаточности у пациентов с COVID-19 и вместо кислорода начинать с поддержки CPAP.

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