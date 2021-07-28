Ученые назвали чай, который может помочь снизить давление

Снизить кровяное давление (гипертонию) поможет чай из гибискуса – цветков растения из семейства мальвовые. Он не содержит кофеина и имеет характерный кисловатый вкус.

Об этом пишет издание Express. Гибискус часто добавляют в травяные чаи в смеси с другими компонентами.

Согласно исследованию ученых из Университета Тафтса в Бостоне (США), употребление смесей чая с гибискусом снижает систолическое (верхнее) артериальное давление в среднем на 7 пунктов.

В исследовании приняли участие 65 здоровых мужчин и женщин с умеренно повышенным кровяным давлением. У тех участников эксперимента, которым давали плацебо в виде воды со вкусом гибискуса, систолическое давление снизилось лишь на один пункт.

Как отметила доктор философии Дайан Л. Маккей, такое падение может показаться незначительным, но даже небольшие изменения артериального давления, если их постоянно поддерживать, уменьшат риск инсульта и сердечного приступа.

При этом необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, действительно ли травяной чай снижает кровяное давление в долгосрочной перспективе.

Гибискус известен мочегонным и слабительным эффектом, а линолевая кислота, которая содержится в цветке, понижает холестерин и предупреждает появление бляшек на стенках сосудов. Также растение борется с бактериями и вирусными инфекциями, поэтому чай особенно полезен в осенне-зимний период при простуде.

Как сообщал OBOZREVATEL, гипертония – настоящий бич современного человека, ведь около 30% жителей планеты имеют стойкое повышение артериального давления. Если ваше давление 160/100 мм рт. ст., то можно с уверенностью сказать, что у вас гипертоническая болезнь.

Страшна не столько гипертония, сколько ее осложнения: инсульт, инфаркт, тромбозы и кровоизлияния в жизненно важные органы (сердце, мозг, почки).

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