Биорезонансная терапия: как вылечить все болезни, кроме критического мышления

Если бы действительно существовал аппарат, который "настраивает частоты организма" и лечит всё подряд – от насморка до рака, – разве бы его не использовали во всех больницах мира?

Как это работает?

Всё живое якобы испускает электромагнитные волны, и у каждой болезни есть своя частота. Волшебный аппарат определяет, что пошло не так, и "корректирует" частоты. В итоге пациент выздоравливает.

Проблема только в одном – современная медицина ничего подобного не подтверждает.

Почему это псевдонаука?

На сегодняшний день отсутствуют качественные научные исследования, которые могли бы подтвердить эффективность биорезонансной терапии. Несмотря на громкие заявления сторонников метода, доказательной базы, подтверждающей его реальное воздействие на организм, нет. Современная медицина опирается на клинические испытания и объективные данные, но в случае биорезонансной терапии такие исследования либо отсутствуют, либо не соответствуют требованиям научной достоверности.

Ни одного научного доказательства

Нет качественных исследований , подтверждающих, что биорезонансная терапия хоть как-то работает.

, подтверждающих, что хоть как-то работает. Основные "доказательства" – это отзывы на сайтах, рекламные буклеты и публикации в журналах.

Не признано медицинским сообществом

В США, Европе, Австралии, Канаде и других развитых странах этот метод официально не признают .

этот метод . FDA неоднократно заявляло, что ​это дорогостоящие ​и бесполезные ​устройства.

неоднократно заявляло, что ​это Национальная служба здравоохранения Великобритании и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) также не рекомендуют этот метод из-за отсутствия доказательной базы.

Отсутствие физиологического механизма

Современная наука прекрасно понимает, как работает тело : биохимия, электрические импульсы, гормоны, иммунные реакции.

: биохимия, электрические импульсы, гормоны, иммунные реакции. "Исправление частот" – это нонсенс, как попытка починить сломанный телевизор с помощью заговоров​ и молитв.

Дорого и бесполезно

Биорезонансные аппараты стоят сотни, а то и тысячи долларов .

стоят . Пациенты теряют не только деньги, но и время , отказываясь от нормального лечения .

, отказываясь от . В лучшем случае – потеряют лишь деньги, в худшем – здоровье и жизнь.

В каких странах это популярно?

В развитых странах метод признан бесполезным, однако биорезонанс широко распространен в странах СНГ, Азии и некоторых регионах Восточной Европы. Особенно активно его продвигают коммерческие клиники и частные "врачи", которые зарабатывают на доверчивых пациентах. В Германии есть отдельные "натуропатические" центры, где его рекламируют​.

Биорезонансная терапия – это полный антинаучный абсурд. Поможет ли она? Нет. Принесёт ли вред? Да, если человек поверит в этот бред и не пойдет к врачу.