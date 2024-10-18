С какими болезнями сердца не мобилизуют во время военного положения: полный список

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Однако даже при всеобщей мобилизации есть определенные категории лиц, которые считаются непригодными для военной службы по медицинским причинам.

В частности, сердечные заболевания являются основанием для освобождения от мобилизации. Об этом говорится в Приложении №1 к Положению о военно-врачебной экспертизе Вооруженных сил Украины.

В соответствии с этим документом считаются непригодными к военной службе и снимаются с военного учета лица, имеющие:

Сердечную недостаточность II-Б-III стадии при некоронарогенных болезнях сердца.

Сердечную недостаточность II-Б-III стадии в случае ишемических болезней сердца.

Видео дня

Гипертоническую болезнь III стадии.

Цереброваскулярные заболевания (например, инфаркт головного мозга или инсульт) со значительными нарушениями функций.

Некоронарогенные заболевания сердца (перикарда, миокарда, эндокарда, клапанного аппарата), сопровождающиеся сердечной недостаточностью.

Легочное сердце и нарушение легочного кровообращения: легочная эмболия, все формы легочно-сердечной недостаточности.

Болезни легочных сосудов, все формы кардиомиопатии, нарушения сердечного ритма и проводимости, сопровождающиеся сердечной недостаточностью.

Дегенерацию (дистрофию) миокарда, пролапс митрального клапана и другие поражения клапанов сердца, последствия хирургических вмешательств по поводу врожденных или приобретенных пороков сердца, сопровождающиеся сердечной недостаточностью.

Как сообщал OBOZ.UA, в категорию непригодных к военной службе с исключением из военного учета попадают также лица с тяжелыми офтальмологическими проблемами. Мы сделали полный список, с которыми глаза не мобилизуют во время военного положения.