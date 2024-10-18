С какими болезнями сердца не мобилизуют во время военного положения: полный список
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Однако даже при всеобщей мобилизации есть определенные категории лиц, которые считаются непригодными для военной службы по медицинским причинам.
В частности, сердечные заболевания являются основанием для освобождения от мобилизации. Об этом говорится в Приложении №1 к Положению о военно-врачебной экспертизе Вооруженных сил Украины.
В соответствии с этим документом считаются непригодными к военной службе и снимаются с военного учета лица, имеющие:
- Сердечную недостаточность II-Б-III стадии при некоронарогенных болезнях сердца.
- Сердечную недостаточность II-Б-III стадии в случае ишемических болезней сердца.
- Гипертоническую болезнь III стадии.
- Цереброваскулярные заболевания (например, инфаркт головного мозга или инсульт) со значительными нарушениями функций.
- Некоронарогенные заболевания сердца (перикарда, миокарда, эндокарда, клапанного аппарата), сопровождающиеся сердечной недостаточностью.
- Легочное сердце и нарушение легочного кровообращения: легочная эмболия, все формы легочно-сердечной недостаточности.
- Болезни легочных сосудов, все формы кардиомиопатии, нарушения сердечного ритма и проводимости, сопровождающиеся сердечной недостаточностью.
- Дегенерацию (дистрофию) миокарда, пролапс митрального клапана и другие поражения клапанов сердца, последствия хирургических вмешательств по поводу врожденных или приобретенных пороков сердца, сопровождающиеся сердечной недостаточностью.
Как сообщал OBOZ.UA, в категорию непригодных к военной службе с исключением из военного учета попадают также лица с тяжелыми офтальмологическими проблемами. Мы сделали полный список, с которыми глаза не мобилизуют во время военного положения.
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