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С какими болезнями сердца не мобилизуют во время военного положения: полный список

Михаил Левакин
Здоровье
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С какими болезнями сердца не мобилизуют во время военного положения: полный список

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Однако даже при всеобщей мобилизации есть определенные категории лиц, которые считаются непригодными для военной службы по медицинским причинам.

В частности, сердечные заболевания являются основанием для освобождения от мобилизации. Об этом говорится в Приложении №1 к Положению о военно-врачебной экспертизе Вооруженных сил Украины.

В соответствии с этим документом считаются непригодными к военной службе и снимаются с военного учета лица, имеющие:

  • Сердечную недостаточность II-Б-III стадии при некоронарогенных болезнях сердца.
  • Сердечную недостаточность II-Б-III стадии в случае ишемических болезней сердца.
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  • Гипертоническую болезнь III стадии.
  • Цереброваскулярные заболевания (например, инфаркт головного мозга или инсульт) со значительными нарушениями функций.
  • Некоронарогенные заболевания сердца (перикарда, миокарда, эндокарда, клапанного аппарата), сопровождающиеся сердечной недостаточностью.
  • Легочное сердце и нарушение легочного кровообращения: легочная эмболия, все формы легочно-сердечной недостаточности.
  • Болезни легочных сосудов, все формы кардиомиопатии, нарушения сердечного ритма и проводимости, сопровождающиеся сердечной недостаточностью.
  • Дегенерацию (дистрофию) миокарда, пролапс митрального клапана и другие поражения клапанов сердца, последствия хирургических вмешательств по поводу врожденных или приобретенных пороков сердца, сопровождающиеся сердечной недостаточностью.

Как сообщал OBOZ.UA, в категорию непригодных к военной службе с исключением из военного учета попадают также лица с тяжелыми офтальмологическими проблемами. Мы сделали полный список, с которыми глаза не мобилизуют во время военного положения.

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