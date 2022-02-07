Шесть изменений на коже могут указать на заражение Омикроном - врачи

На протяжении всей пандемии люди, заразившиеся COVID-19, страдали от кашля, высокой температуры, потери обоняния и т.п. Штамм Омикрон, который вышел на первый план в конце 2021 года, изменил привычную симптоматику – теперь об инфицировании можно узнать даже по кожным признакам.

Данные британских и американских медиков дают основания говорить о шести проявлениях: бледности кожи, крапивнице, потнице, "коронавирусных пальцах", сухости губ и кожи. OBOZREVATEL предлагает подробнее разобраться со всем списком.

Если вы заметили, что у вас бледная, серая или синяя кожа, это может быть признаком Омикрона. На сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) заявили, что это редкое осложнение в серьезных случаях COVID-19, которое вызвано низким уровнем кислорода в крови.

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CDC рекомендует немедленно обратиться за помощью, если с изменением цвета кожи есть также проблемы с дыханием, постоянная боль или давление в груди, неспособность бодрствовать, бледность или спутанность сознания.

Данные из приложения ZOE Symptom Tracker, которое собирает данные о коронавирусе в британцев, показывают, что люди с COVID-19 также страдают от кожной сыпи. Информацию из свежего отчета в приложении опубликовал Mirror.

Есть два разных вида сыпи, зарегистрированных британцами с положительным результатом теста. Первая больше похожа на крапивницу, появляющуюся внезапно. Она также может вызывать сильный зуд и появляется на ладонях и ступнях.

Второй вид сипы больше похож на потницу, которая появляется по всему телу, хотя чаще встречается на локтях, коленях и тыльной стороне кистей и стоп. Эта сыпь тоже вызывает зуд и проявляется покраснением кожи.

Омикрон также может проявляться в виде красных воспаленных пальцев ног, иногда с сыпью. "Коронавирусные пальцы", о которых стало известно еще в 2019 году, могут проявляться болезненностью и зудом, волдырями и отеками. Пораженные пальцы ног могут стать красными или фиолетовыми. У некоторых пациентов также появлялись болезненные шишки или гной.

Многие люди, которые подхватили Омикрон, рассказали, что губы также могут стать холодными или потрескавшимися.

Эксперты Британской ассоциации дерматологов создали отдельный сайт CovidSkinSigns, где публикуют фото возможных симптомов коронавируса на коже. Они отметили: "Губы могут болеть и становиться сухими и шелушащимися по мере выздоровления. Также может возникать болезненность во рту".

Также, по данным сайта CovidSkinSigns, многие пациенты сообщили, что страдают экземой на шее и груди. Эта сыпь появляется на шее и на передней части груди в местах, подверженных воздействию солнечных лучей. Обычно сыпь розовая и очень зудит.

першение в горле;

боль в пояснице;

заложенность носа;

головная боль;

усталость;

чихание;

ночная потливость и ломота в теле.

Ранее директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что пандемии COVID-19 еще не конец и в дальнейшем не исключено, что в мире появятся новые штаммы этого вируса.

Кроме того, исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что повышенная трансмиссивность штамма Омикрон, вероятно, спровоцирует рост заболеваемости. И особенно это может наблюдаться в странах, где вакцинировано наименьшее количество людей.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко 31 января заявил, что в течение трех недель заболеваемость COVID-19 в Украине выросла в семь раз. По его словам, стремительное ухудшение эпидемиологической ситуации связано с распространением штамма Омикрон.

Как сообщал OBOZREVATEL, у непривитых взрослых риск госпитализации с коронавирусом, вызванным штаммом Омикрон, в разы выше, чем у полностью вакцинированных людей. При этом бустерная и дополнительная дозы также значительно повышают защиту.

Доктор медицинских наук, профессор Владимир Широбоков спрогнозировал, что появление нового штамма COVID-19 Омикрон предвещает окончание пандемии коронавируса. По его словам, следующий вариант вируса будет еще менее агрессивным.