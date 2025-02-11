Сроки прохождения ВВК для ограниченно пригодных будут продлены: что изменится для военнообязанных

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 12457, который устанавливает новый крайний срок повторного прохождения ВВК для граждан Украины, ограниченно пригодных к военной службе, – 5 июня 2025 года. Кроме того, эти граждане сами должны проявлять инициативу, не дожидаясь повестки. Почему понадобился новый закон и насколько он будет действенным в случае принятия, читайте в материале OBOZ.UA.

Повторную комиссию пока прошли только 25% ограниченно пригодных

Согласно с Законом № 3621-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту", который вступил в силу 4 мая прошлого года, граждане, которые ранее были признаны ограниченно пригодными к военной службе, должны были до 5 февраля 2025 года повторно пройти медицинский осмотр с целью окончательного определения пригодности или непригодности (понятие "ограниченно пригодный" закон упразднил).

Девять месяцев для повторного прохождения ВВК – времени вроде достаточно, но уже в январе стало понятно, что точно не успеть – повторную комиссию прошли только 25% ограниченно пригодных военнообязанных, и сроки необходимо продлевать.

Как заявила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук 30 января во время рабочего совещания по вопросам прохождения ВВК военнообязанными, ранее признанными ограниченно пригодными, срок прохождения военно-врачебной комиссии нужно продлить минимум на три месяца.

"Есть определенное количество военно-врачебных комиссий – 1036. Есть более миллиона человек, которые должны пройти комиссию. И есть расчет пропускной способности ВВК. Просто не успевают", – пояснила Ирина Верещук.

Это, в принципе, понятно: у ВВК, помимо дополнительной заботы о военнообязанных, ранее признанных ограниченно пригодными, есть еще и текущая работа. И ее много. Законодатели мнение замглавы Офиса президента учли с лихвой – в законопроекте № 12457 на прохождение повторной комиссии прописали не три месяца, а четыре.

По новому закону за направлением на ВВК придется ходить самим

Многих ограниченно пригодных к службе военнообязанных, которые не успели вторично пройти военно-врачебную комиссию до 5 февраля, волнует вопрос – будут ли к ним применены штрафные санкции (за невыполнение нормы о своевременном прохождении ВВК грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен).

Сейчас, согласно с действующим законодательством, прохождение военно-врачебной комиссии возможно только по направлению, выданному ТЦК. Для его выдачи военкомат должен вызвать военнообязанного повесткой, а если повестки не было, человек может лично обратиться в ТЦК для получения направления на медицинскую комиссию.

"Но лично обратиться – это только пожелание. В законе № 3621-IX указано, что ограниченно пригодные подлежат повторному осмотру, но прямо не определено, что инициировать прохождение ВВК должен сам военнообязанный. То есть именно ТЦК должен направить его на прохождение комиссии. Если повестка проигнорирована – человек может быть привлечен к административной ответственности. Но если повестки не было, то на нет, как говорится, и суда нет", – говорит OBOZ.UA медицинский адвокат, член комитета медицинского и фармацевтического права НААУ Юлия Миколаец.

В новом законопроекте "О внесении изменения в пункт 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту" эту проблему учли.

В пункте 2 насчет ограниченно пригодных прямо сказано: "Такие граждане обязаны самостоятельно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки или через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста с целью получения направления на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра".

"То есть с момента вступления нового закона в силу те, кто не получил направление на ВВК самостоятельно, могут быть привлечены к ответственности", – говорит Юлия Миколаец.

Теперь главное, чтобы закон был принят как можно ранее. Там прописана четкая дата – до 5 июня. И если документ примут, например, в апреле или мае, то времени на выполнение нормы закона будет все меньше. Военно-врачебные комиссии снова могут не успеть по совершенно объективным причинам, и придется опять принимать новый закон.