Диета для зубов: какие продукты вредят вашей ротовой полости

Рассказывает доктор медицинских наук, стоматолог-ортопед Алексей Беда

Здоровье наших зубов зависит от многих факторов — от регулярной домашней и профессиональной гигиены полости рта, состояния здоровья организма в целом, но также и от продуктов, которые мы употребляем, и частоты приемов пищи.

5 основных правил питания, которые помогут сохранить здоровую улыбку:

Придерживайтесь сбалансированного питания, употребляйте больше растительной пищи, цельнозерновых углеводов, кисломолочных продуктов и простых белков. Оставляйте чистые промежутки между приемами пищи. Зубы не любят частых перекусов. При частых приемах пищи, а особенно углеводной, pH и буферная емкость слюны снижаются и им необходимо 3 часа, чтобы восстановиться и снова построить барьер, чтобы защищать зубы. А вот, к примеру, прием высокобелковой пищи повышает буферную емкость слюны. Высокая буферная емкость слюны — это фактор, который повышает устойчивость зубов к кариесу. Ограничивайте сладкое и простые углеводы. Сам по себе шоколад зубам не вредит. Возможно, на фигуре его употребление может сказаться, но на зубах — вряд ли. Особенно, если вы сполоснули рот или почистили зубы. Вредит на самом деле нерациональное питание в целом, ведь, если организм не получает достаточного количества микроэлементов с пищевыми продуктами, это влияет не только на здоровье зубов, но и на состояние всех органов и систем. Для укрепления зубов, употребляйте продукты, богатые кальцием: молочные продукты, яйца, зелень, миндаль, морепродукты. Фосфор, как и кальций, — стройматериал для эмали. Включите в рацион семена тыквы, рыбу, бразильские орехи, красное мясо, яйца.

Продукты, которые вредят зубам:

"Липкая" пища: сухофрукты, мед, выпечка, кукурузные палочки, варенье. Вяжущая еда дольше расщепляется слюной, остается на зубах и становится отличной средой для размножения бактерий.

Сладкая вода и газированные напитки — содержат СО2 и вредят зубам. Если и пить их, то через трубочку, или вовсе заменить на негазированные напитки.

Кислая еда: алкоголь, кофе, картофельные чипсы, цитрусовые и помидоры. Кислая пища ускоряет разрушение зубной эмали. После употребления цитрусовых желательно полоскать рот.

Напитки, которые оставляют пятна на зубах и меняют цвет эмали: кофе, чай, красное вино, ягоды, уксусы и соусы. Не забывайте полоскать рот после приема таких продуктов.

Леденцы — это кондитерские изделия, зачастую сладкие и липкие, которые длительное время находятся во рту. За это время уровень pH слюны падает и снижаются ее защитные свойства. Лучше вместо леденца съесть шоколадную конфету.

А вот жевательная резинка очень даже полезна после приема пищи — вы и зубы почистили, и простимулировали выработку желудочного сока, чтобы лучше переваривалась пища. Но если же вы жуете жевательную резинку вместо еды — это означает, что желудок работает вхолостую. После этого вы сможете потом съесть что-то тяжелое, например, красное мясо, но желудочного сока может быть уже недостаточно для переваривания пищи — ни по количеству, ни по составу, что может повлечь за собой желудочные расстройства.

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