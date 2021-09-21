Вредные привычки, разрушающие зубы: советы стоматологов

Эван Фрисби, консультант медицинского журнала WebMD, описал пищевые и поведенческие привычки, которые могут привести к повреждению зубов и развитию заболеваний полости рта.

Во время перекуса образуется меньше слюны, чем во время еды, поэтому кусочки пищи остаются в зубах на несколько часов дольше. Стоматологи рекомендуют избегать слишком частых перекусов и придерживаться закусок с низким содержанием сахара и крахмала, например, морковных палочек.

Скрежетание зубами, или бруксизм, со временем может изнашивать зубы. Чаще всего это происходит во сне, что затрудняет контроль. Отказ от твердой пищи в течение дня может уменьшить боль и ущерб от этой привычки. Ношение капы на ночь предотвращает повреждения, вызываемые трением зубов во время сна.

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Во время занятий любым контактным или травмоопасным видом спорта рекомендуется надевать капу, защищающую верхний ряд зубов. Ее можно приобрести в спортивных или стоматологических магазинах. Капа защищает зубной ряд и предотвращает травмирование.

Пирсинг языка может быть модным, но прикусив металлическую шпильку, можно сломать зуб. Пирсинг губ представляет собой аналогичный риск. А когда металл трется о десны, это может вызвать их повреждение. Во рту находится много бактерий, поэтому повышается риск инфекций и язв. Также при пирсинге языка есть риск случайно проколоть большой кровеносный сосуд, что может вызвать сильное кровотечение.

Многие леденцы от кашля и боли в горле содержат в своем составе сахар. Стоматологи рекомендуют после их рассасывания обязательно хорошо чистить зубы. Сахар вступает в реакцию с липким налетом, который покрывает зубы. Затем бактерии в зубном налете превращают сахар в кислоту, разъедающую зубную эмаль.

Лед натуральный и не содержит сахара, и может показаться, что он безвреден. Но при жевании твердых замороженных кубиков можно расколоть зубы. Горячие и холодные продукты могут вызвать резкие болевые ощущения или затяжную зубную боль. Стоматологи рекомендуют использовать вместо льда жевательную резинку без сахара.

Все сладкие лакомства вызывают кариес, но некоторые конфеты оказывают более сильное негативное действие. Жевательные конфеты прилипают к зубам, удерживая сахар, и образовавшиеся кислоты в контакте с эмалью в течение нескольких часов. Поэтому мармеладные конфеты лучше кушать во время еды, а не в качестве отдельной закуски. Во время еды вырабатывается больше слюны, которая помогает смыть сахар и кислоты.

Во многих напитках содержится большое количество сахара. Это относится к сладким газированным напиткам, фруктовому соку, холодным спортивным напиткам и т.д. Аналогично конфетам, сладкие напитки вызывают кислотную атаку на эмаль зубов. Их частое употребление может привести к развитию кариеса. Лучший способ избежать обезвоживания в тренажерном зале – пить воду без сахара, а фруктовый сок можно разбавлять небольшим количеством воды.

Кислоты в вине разъедают зубную эмаль, создавая неровности, которые делают зубы более уязвимыми для окрашивания. Красное вино также содержит глубокий пигмент хромоген и дубильные вещества, которые помогают цвету держаться на зубах. Эта комбинация позволяет красному цвету вина долго оставаться на эмали. Аналогичный негативный эффект оказывает и белое вино, делая эмаль уязвимой для окрашивания от других напитков, таких как кофе. С окрашивающими эффектами красных и белых вин может бороться полоскание полости рта водой после питья или использование зубной пасты с мягким отбеливающим эффектом.

Бактерии в зубном налете расщепляют крахмалистые продукты, как и сахар, на кислоты. Они могут атаковать зубы на протяжении 20 минут и дольше, если еда осталась между зубами. После употребления картофельных чипсов или других крахмалистых продуктов, которые могут застревать в зубах, рекомендуется использовать зубную нить для очистки.