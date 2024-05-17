Все о зубных коронках
История зубных коронок – это история эволюции стоматологии от примитивных методов к высокотехнологичным и эстетическим совершенным решениям, которые мы имеем сегодня.
В наше время зубные коронки изготавливаются из различных материалов, включая металлы, керамику и композиты. Современные технологии, такие как CAD/CAM (компьютерное проектирование и производство), позволяют создавать коронки с высокой эстетикой и высокой эстетичностью. Современные коронки не только поддерживают жевательную функцию, но и полностью имитируют внешний вид натуральных зубов.
Зубные коронки — это стоматологические протезы, которые закрывают или "коронуют" поврежденные зубы, восстанавливая их форму, размер, прочность и улучшая внешний вид. Существует несколько типов зубных коронок, технология которых имеет свои особенности и предназначение.
Виды зубных коронок
1. Металлические коронки
- Материалы: золото, платина, палладий, металлические сплавы (например, никель-хром).
- Преимущества: высокая прочность и устойчивость, меньшее стачивание противоположных зубов.
- Достижения: эстетически непривлекательны из-за металлического цвета.
- Применение: часто используется для жевательных зубов (моляров), где внешний вид менее критичный.
2. Металлокерамические коронки (ПФМ — фарфоро-металлический)
- Материалы: металлическая основа с фарфоровым покрытием.
- Преимущества: хорошее сочетание прочности и эстетики, лучшее прилегание.
- Достижения: со временем будет темная линия возле десны, возможна поломка керамического покрытия.
3. Керамические коронки
- Материалы: фарфор, керамика.
- Преимущества: высокая эстетичность, продуманный вид, биосовместимость.
- Недостатки: менее прочны по сравнению с металлическими коронками.
- Применение: наиболее часто используется для передних зубов из-за их естественного вида.
4. Циркониевые коронки
- Материалы: диоксид циркония.
- Преимущества: исключительная прочность, экологичность, эстетичность, высокая биосовместимость.
- Стоимость: дорогие.
5. Литий-дисиликатные коронки (E-max)
- Материалы: литий-дисиликатная керамика.
- Преимущества: отличная эстетика, прочность, прозрачность, близость к натуральной эмали.
- Стоимость: дорогие.
- Применение: используется для передних зубов.
6. Композитные коронки
- Материалы: композитные смолы.
- Преимущества: доступны по цене, легко ремонтируются.
- Применение: временные коронки или в случаях, когда требуется экономичное решение.
Функционал зубных коронок
- Восстановление формы и функции зуба
- Коронки помогают восстановить жевательную форму и эстетический вид поврежденного зуба
- Защита ослабленного зуба
- Коронка это защита зубов от внешних воздействий и износа
- Улучшение внешнего вида
- Эстетические коронки могут значительно улучшить внешний вид зуба, что особенно важно для передних зубов
- Опора зубного протеза
- Коронки могут использоваться для фиксации мостовидных протезов
- Восстановление имплантатов
- Коронка служит искусственным зубом, который крепится на зубной имплантат
Современные зубные коронки предлагают широкий выбор материалов и технологий, позволяющих стоматологам подбирать оптимальные решения для различных ситуаций и состояний пациентов.