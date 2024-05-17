История зубных коронок – это история эволюции стоматологии от примитивных методов к высокотехнологичным и эстетическим совершенным решениям, которые мы имеем сегодня.

В наше время зубные коронки изготавливаются из различных материалов, включая металлы, керамику и композиты. Современные технологии, такие как CAD/CAM (компьютерное проектирование и производство), позволяют создавать коронки с высокой эстетикой и высокой эстетичностью. Современные коронки не только поддерживают жевательную функцию, но и полностью имитируют внешний вид натуральных зубов.

Зубные коронки — это стоматологические протезы, которые закрывают или "коронуют" поврежденные зубы, восстанавливая их форму, размер, прочность и улучшая внешний вид. Существует несколько типов зубных коронок, технология которых имеет свои особенности и предназначение.

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Виды зубных коронок

1. Металлические коронки

Материалы: золото, платина, палладий, металлические сплавы (например, никель-хром).

золото, платина, палладий, металлические сплавы (например, никель-хром). Преимущества: высокая прочность и устойчивость, меньшее стачивание противоположных зубов.

высокая прочность и устойчивость, меньшее стачивание противоположных зубов. Достижения: эстетически непривлекательны из-за металлического цвета.

эстетически непривлекательны из-за металлического цвета. Применение: часто используется для жевательных зубов (моляров), где внешний вид менее критичный.

2. Металлокерамические коронки (ПФМ — фарфоро-металлический)

Материалы: металлическая основа с фарфоровым покрытием.

металлическая основа с фарфоровым покрытием. Преимущества: хорошее сочетание прочности и эстетики, лучшее прилегание.

хорошее сочетание прочности и эстетики, лучшее прилегание. Достижения: со временем будет темная линия возле десны, возможна поломка керамического покрытия.

3. Керамические коронки

Материалы: фарфор, керамика.

фарфор, керамика. Преимущества: высокая эстетичность, продуманный вид, биосовместимость.

высокая эстетичность, продуманный вид, биосовместимость. Недостатки: менее прочны по сравнению с металлическими коронками.

менее прочны по сравнению с металлическими коронками. Применение: наиболее часто используется для передних зубов из-за их естественного вида.

4. Циркониевые коронки

Материалы: диоксид циркония.

диоксид циркония. Преимущества: исключительная прочность, экологичность, эстетичность, высокая биосовместимость.

исключительная прочность, экологичность, эстетичность, высокая биосовместимость. Стоимость: дорогие.

5. Литий-дисиликатные коронки (E-max)

Материалы: литий-дисиликатная керамика.

литий-дисиликатная керамика. Преимущества: отличная эстетика, прочность, прозрачность, близость к натуральной эмали.

Стоимость: дорогие.

дорогие. Применение: используется для передних зубов.

6. Композитные коронки

Материалы: композитные смолы.

композитные смолы. Преимущества: доступны по цене, легко ремонтируются.

доступны по цене, легко ремонтируются. Применение: временные коронки или в случаях, когда требуется экономичное решение.

Функционал зубных коронок

Восстановление формы и функции зуба

Коронки помогают восстановить жевательную форму и эстетический вид поврежденного зуба

Защита ослабленного зуба

Коронка это защита зубов от внешних воздействий и износа

Улучшение внешнего вида

Эстетические коронки могут значительно улучшить внешний вид зуба, что особенно важно для передних зубов

Опора зубного протеза

Коронки могут использоваться для фиксации мостовидных протезов

Восстановление имплантатов

Коронка служит искусственным зубом, который крепится на зубной имплантат

Современные зубные коронки предлагают широкий выбор материалов и технологий, позволяющих стоматологам подбирать оптимальные решения для различных ситуаций и состояний пациентов.