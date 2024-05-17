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Все о зубных коронках

Виктор Литвиненко
мнения
Стоматология / Мнения
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Все о зубных коронках

История зубных коронок – это история эволюции стоматологии от примитивных методов к высокотехнологичным и эстетическим совершенным решениям, которые мы имеем сегодня.

В наше время зубные коронки изготавливаются из различных материалов, включая металлы, керамику и композиты. Современные технологии, такие как CAD/CAM (компьютерное проектирование и производство), позволяют создавать коронки с высокой эстетикой и высокой эстетичностью. Современные коронки не только поддерживают жевательную функцию, но и полностью имитируют внешний вид натуральных зубов.

Зубные коронки — это стоматологические протезы, которые закрывают или "коронуют" поврежденные зубы, восстанавливая их форму, размер, прочность и улучшая внешний вид. Существует несколько типов зубных коронок, технология которых имеет свои особенности и предназначение.

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Виды зубных коронок

1. Металлические коронки

  • Материалы: золото, платина, палладий, металлические сплавы (например, никель-хром).
  • Преимущества: высокая прочность и устойчивость, меньшее стачивание противоположных зубов.
  • Достижения: эстетически непривлекательны из-за металлического цвета.
  • Применение: часто используется для жевательных зубов (моляров), где внешний вид менее критичный.

2. Металлокерамические коронки (ПФМ — фарфоро-металлический)

  • Материалы: металлическая основа с фарфоровым покрытием.
  • Преимущества: хорошее сочетание прочности и эстетики, лучшее прилегание.
  • Достижения: со временем будет темная линия возле десны, возможна поломка керамического покрытия.

3. Керамические коронки

  • Материалы: фарфор, керамика.
  • Преимущества: высокая эстетичность, продуманный вид, биосовместимость.
  • Недостатки: менее прочны по сравнению с металлическими коронками.
  • Применение: наиболее часто используется для передних зубов из-за их естественного вида.

4. Циркониевые коронки

  • Материалы: диоксид циркония.
  • Преимущества: исключительная прочность, экологичность, эстетичность, высокая биосовместимость.
  • Стоимость: дорогие.

5. Литий-дисиликатные коронки (E-max)

  • Материалы: литий-дисиликатная керамика.
  • Преимущества: отличная эстетика, прочность, прозрачность, близость к натуральной эмали.
  • Стоимость: дорогие.
  • Применение: используется для передних зубов.

6. Композитные коронки

  • Материалы: композитные смолы.
  • Преимущества: доступны по цене, легко ремонтируются.
  • Применение: временные коронки или в случаях, когда требуется экономичное решение.

Функционал зубных коронок

  • Восстановление формы и функции зуба
  • Коронки помогают восстановить жевательную форму и эстетический вид поврежденного зуба
  • Защита ослабленного зуба
  • Коронка это защита зубов от внешних воздействий и износа
  • Улучшение внешнего вида
  • Эстетические коронки могут значительно улучшить внешний вид зуба, что особенно важно для передних зубов
  • Опора зубного протеза
  • Коронки могут использоваться для фиксации мостовидных протезов
  • Восстановление имплантатов
  • Коронка служит искусственным зубом, который крепится на зубной имплантат

Современные зубные коронки предлагают широкий выбор материалов и технологий, позволяющих стоматологам подбирать оптимальные решения для различных ситуаций и состояний пациентов.

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