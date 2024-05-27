Как работает новый пилотный проект от НСЗУ?

Военные действия являются реальностью, в которой, к сожалению, продолжает жить Украина. А помощь и забота о военных – является приоритетом направлением работы для всех государственных структур. Именно поэтому Национальная служба здоровья совместно с Министерством здравоохранения запустила пилотный проект по зубопротезированию для тех, кто защищает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

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"С 1 апреля 2024 года Национальная служба здоровья Украины начала оплачивать услуги по зубопротезированию для отдельных категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Это - пилотный проект. На его финансирование из государственного бюджета выделено 750 млн. грн.

Уже 77 поставщиков имеют подписанный договор с НСЗУ на зубопротезирование. Больше всего заведений законтрактовалось в Днепропетровской области (8), Харьковской (6) и Полтавской (8) областях. Из данных, внесенных в электронную систему здравоохранения с начала апреля, видим, что в некоторых регионах медучреждения уже активно предоставляют эту услугу", - говорит Наталья Гусак, глава НСЗУ.

Благодаря проекту, предоставляющие услуги со всей Украины могут заключать контракты с НСЗУ по пакету медицинских гарантий "Зубопротезирование отдельных категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины" и получать средства за каждого пролеченного пациента.

Тариф на медицинскую услугу составляет 2765 гривен, к которой применяются корректирующие коэффициенты в соответствии с видом медицинской услуги. Максимальная предельная стоимость предоставленных медицинских услуг одному пациенту согласно постановлению Правительства не может превышать 14 984 гривны. Пациент может воспользоваться услугой один раз в течение года. Для пациента услуга абсолютно бесплатна.

Услугу смогут получать:

участники боевых действий

лица с инвалидностью в результате войны

военнослужащие

Чтобы получить услугу по зубопротезированию, нужно обратиться в медицинское учреждение, которое является участником пилотного проекта и уже заключило контракт с НСЗУ. Для получения услуги необходимо направление от врача-стоматолога, а также заявление в произвольной форме (о получении услуги по пилотному проекту впервые) с предоставлением копий документов с предъявлением их в оригинале:

паспорт гражданина Украины;

учетная карточка налогоплательщика

удостоверение (участника боевых действий / лица с инвалидностью в результате войны / удостоверение участника войны и/или военный билет лиц рядового, сержантского и старшинского состава)

Заметим, что военнослужащие, не находящиеся в отпуске, также должны получить (направление от командира воинской части. А затем обратиться к врачу, который предоставит направление для получения услуги по зубопротезированию).

Найти ближайшее к вам медицинское учреждение, участвующее в проекте и имеющее контракт с Национальной службой здоровья Украины на зубопротезирование, можно на дашборде НСЗУ на карте мест предоставления услуг по договорам с детализацией по группам услуг. Необходимо выбрать область и группу услуг ("Зубопротезирование отдельных категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины")

Или звоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Оператор подскажет нужное медучреждение.