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Медицинское страхование в Украине: платите или надейтесь на чудо

Виктор Литвиненко
Страховая медицина
72,0 т.
Медицинское страхование в Украине: платите или надейтесь на чудо

Обязательное медицинское страхование (ОМС) в Украине – это как инопланетяне. О нём​ все говорят, его обещают, но никто его вживую не видел. Зато каждый украинец знает, что если заболел – готовь конверт заранее.

А теперь сравним с нашими соседями. Ну так, просто чтобы стало ещё грустнее.

Как у них? (Спойлер: лучше, чем у нас)

  • Польша – страховая медицина работает, врачи получают зарплаты, пациенты - сервис.
  • Чехия – граждане платят в страховой фонд, зато потом не остаются банкротами после визита в больницу.
  • Румыния – да, коррупция есть, но хотя бы ОМС работает. А ​в​ Украине? ​В​ Украине коррупция без ОМС.
  • Венгрия – страховая система + государственная медицина = люди живут дольше, чем в Украине. Кто бы мог подумать?
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А что​ в Украине?

  • Плати дважды! Тебя лечат за твои же налоги, но на лекарства и лечение ты всё равно скидываешься отдельно.
  • Профилактика? Какая профилактика? В Европе людей страхуют, чтобы они не болели, у нас – чтобы страховать свои карманы от реальных диагнозов.
  • Доступность медицины – только если ты депутат. Больницы для народа – это ад. А вот частные клиники для "элиты" – там медицина уже 22 века.

Кому выгодно, что в Украине нет ОМС?

  • Чиновникам, которые могут бесконечно "реформировать" медицину и осваивать бюджеты.
  • Частным клиникам, которым не нужен этот ваш "доступ для всех", им нужны пациенты с деньгами.
  • Страховым компаниям, которые рады продать страховку, потому что государство вообще умыло руки.

Если бы в Украине ввели ОМС, то:

  1. Люди бы получали лечение, даже если у них нет тысячи долларов на операцию.
  2. Врачи бы не уезжали массово за границу.
  3. Коррупции стало бы сложнее воровать деньги из медицины.

У нас медицина работает по принципу: "Если выжил – молодец, если нет – ну что ж, не судьба".

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