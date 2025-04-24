Медицинское страхование в Украине: платите или надейтесь на чудо
Обязательное медицинское страхование (ОМС) в Украине – это как инопланетяне. О нём все говорят, его обещают, но никто его вживую не видел. Зато каждый украинец знает, что если заболел – готовь конверт заранее.
А теперь сравним с нашими соседями. Ну так, просто чтобы стало ещё грустнее.
Как у них? (Спойлер: лучше, чем у нас)
- Польша – страховая медицина работает, врачи получают зарплаты, пациенты - сервис.
- Чехия – граждане платят в страховой фонд, зато потом не остаются банкротами после визита в больницу.
- Румыния – да, коррупция есть, но хотя бы ОМС работает. А в Украине? В Украине коррупция без ОМС.
- Венгрия – страховая система + государственная медицина = люди живут дольше, чем в Украине. Кто бы мог подумать?
А что в Украине?
- Плати дважды! Тебя лечат за твои же налоги, но на лекарства и лечение ты всё равно скидываешься отдельно.
- Профилактика? Какая профилактика? В Европе людей страхуют, чтобы они не болели, у нас – чтобы страховать свои карманы от реальных диагнозов.
- Доступность медицины – только если ты депутат. Больницы для народа – это ад. А вот частные клиники для "элиты" – там медицина уже 22 века.
Кому выгодно, что в Украине нет ОМС?
- Чиновникам, которые могут бесконечно "реформировать" медицину и осваивать бюджеты.
- Частным клиникам, которым не нужен этот ваш "доступ для всех", им нужны пациенты с деньгами.
- Страховым компаниям, которые рады продать страховку, потому что государство вообще умыло руки.
Если бы в Украине ввели ОМС, то:
- Люди бы получали лечение, даже если у них нет тысячи долларов на операцию.
- Врачи бы не уезжали массово за границу.
- Коррупции стало бы сложнее воровать деньги из медицины.
У нас медицина работает по принципу: "Если выжил – молодец, если нет – ну что ж, не судьба".